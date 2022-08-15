Бундеслига онлайн: результаты матчей 2-го тура Чемпионата Германии по футболу

Смотрите результаты всех поединков второго тура нового сезона немецкой Бундеслиги, а также турнирную таблицу.

С 12-го по 14 августа состоялись матчи 2-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2022/23.

Действующий чемпион страны - "Бавария" - продолжает идти без очковых потерь в новом сезоне. В отчетном туре мюнхенцы дома обыграли "Вольфсбург" (2:0).

Вторую победу подряд на старте чемпионата одержала и "Боруссия" Дортмунд. Под напором "шмелей" в родных стенах не устоял "Фрайбург" (1:3).

После двух туров лидируют в чемпионате Бавария и дортмундская Борусия (по 6 очков). По 4 балла набрали "Боруссия" Менхенгладбах, "Кельн", "Унион" и "Майнц".

Поединки 3-го тура Бундеслиги пройдут 19-21 августа.

Завершение чемпионата намечено на 27 мая 2023 года.

Новичками этого сезона стали "Шальке" и "Вердер".

ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ / БУНДЕСЛИГА-2022/23

1 ТУР / 2 ТУР Пятница, 12 августа 21:30 ФРАЙБУРГ 1:3 БОРУССИЯ ДОРТМУНД Суббота, 13 августа 16:30 РБ ЛЕЙПЦИГ 2:2 КЕЛЬН 16:30 ХОФФЕНХАЙМ 3:2 БОХУМ 16:30 ГЕРТА 1:1 АЙНТРАХТ 16:30 ВЕРДЕР 2:2 ШТУТГАРТ 16:30 БАЙЕР 1:2 АУГСБУРГ 19:30 ШАЛЬКЕ 2:2 БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ Воскресенье, 14 августа 16:30 МАЙНЦ 0:0 УНИОН 18:30 БАВАРИЯ 2:0 ВОЛЬФСБУРГ



Таблица Бундеслиги после 2 тура