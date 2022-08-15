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Бундеслига онлайн: результаты матчей 2-го тура Чемпионата Германии по футболу

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Бундеслига онлайн: результаты матчей 2-го тура Чемпионата Германии по футболу

Фото: Associated Press

Смотрите результаты всех поединков второго тура нового сезона немецкой Бундеслиги, а также турнирную таблицу.

С 12-го по 14 августа состоялись матчи 2-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2022/23.

Действующий чемпион страны - "Бавария" - продолжает идти без очковых потерь в новом сезоне. В отчетном туре мюнхенцы дома обыграли "Вольфсбург" (2:0).

Вторую победу подряд на старте чемпионата одержала и "Боруссия" Дортмунд. Под напором "шмелей" в родных стенах не устоял "Фрайбург" (1:3).

  • После двух туров лидируют в чемпионате Бавария и дортмундская Борусия (по 6 очков). По 4 балла набрали "Боруссия" Менхенгладбах, "Кельн", "Унион" и "Майнц".
  • Поединки 3-го тура Бундеслиги пройдут 19-21 августа.
  • Завершение чемпионата намечено на 27 мая 2023 года.
  • Новичками этого сезона стали "Шальке" и "Вердер".
ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ / БУНДЕСЛИГА-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР
Пятница, 12 августа
21:30 ФРАЙБУРГ   1:3   БОРУССИЯ ДОРТМУНД
Суббота, 13 августа
16:30 РБ ЛЕЙПЦИГ   2:2   КЕЛЬН
16:30 ХОФФЕНХАЙМ   3:2   БОХУМ
16:30 ГЕРТА   1:1   АЙНТРАХТ
16:30 ВЕРДЕР   2:2   ШТУТГАРТ
16:30 БАЙЕР   1:2   АУГСБУРГ
19:30 ШАЛЬКЕ   2:2   БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
Воскресенье, 14 августа
16:30 МАЙНЦ   0:0   УНИОН
18:30 БАВАРИЯ   2:0   ВОЛЬФСБУРГ


Таблица Бундеслиги после 2 тура

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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