Бундеслига онлайн: результаты матчей 2-го тура Чемпионата Германии по футболу

Смотрите результаты всех поединков второго тура нового сезона немецкой Бундеслиги, а также турнирную таблицу.
С 12-го по 14 августа состоялись матчи 2-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2022/23.
Действующий чемпион страны - "Бавария" - продолжает идти без очковых потерь в новом сезоне. В отчетном туре мюнхенцы дома обыграли "Вольфсбург" (2:0).
Вторую победу подряд на старте чемпионата одержала и "Боруссия" Дортмунд. Под напором "шмелей" в родных стенах не устоял "Фрайбург" (1:3).
- После двух туров лидируют в чемпионате Бавария и дортмундская Борусия (по 6 очков). По 4 балла набрали "Боруссия" Менхенгладбах, "Кельн", "Унион" и "Майнц".
- Поединки 3-го тура Бундеслиги пройдут 19-21 августа.
- Завершение чемпионата намечено на 27 мая 2023 года.
- Новичками этого сезона стали "Шальке" и "Вердер".
|ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ / БУНДЕСЛИГА-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР
|Пятница, 12 августа
|21:30
|ФРАЙБУРГ
|1:3
|БОРУССИЯ ДОРТМУНД
|Суббота, 13 августа
|16:30
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|2:2
|КЕЛЬН
|16:30
|ХОФФЕНХАЙМ
|3:2
|БОХУМ
|16:30
|ГЕРТА
|1:1
|АЙНТРАХТ
|16:30
|ВЕРДЕР
|2:2
|ШТУТГАРТ
|16:30
|БАЙЕР
|1:2
|АУГСБУРГ
|19:30
|ШАЛЬКЕ
|2:2
|БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
|Воскресенье, 14 августа
|16:30
|МАЙНЦ
|0:0
|УНИОН
|18:30
|БАВАРИЯ
|2:0
|ВОЛЬФСБУРГ