Бундеслига онлайн: результаты матчей 9-го тура Чемпионата Германии по футболу

7 – 9 октября состоятся игры девятого тура немецкой Бундеслиги сезона-2022/23. Смотрите результаты всех матчей и текущую турнирную таблицу.

В пятницу, 7 октября, начнется 9 тур немецкой Бундеслиги сезона-2022/23.

В центральном матче тура дортмундская "Боруссия" примет мюнхенскую "Баварию". Встреча состоится 8 октября на "Зигналь Идуна Парк" в Дортмунде.

Соперник донецкого "Шахтера" на групповой стадии Лиги чемпионов, РБ "Лейпциг", на выезде встретится с "Майнцем".

После восьми туров таблицу Бундеслиги неожиданно возглавляют берлинский "Унион" и "Фрайбург", набравшие по 17 очков. Их преследуют Бавария (15) и Боруссия Дортмунд (15).

Поединки 10-го тура Бундеслиги состоятся 14 – 16 октября.

Завершение чемпионата намечено на 27 мая 2023 года.

Новичками этого сезона стали "Шальке" и "Вердер".



Таблица Бундеслиги после 8 тура

Фото: flashscore.ua

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