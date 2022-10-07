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Бундеслига онлайн: результаты матчей 9-го тура Чемпионата Германии по футболу

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Бундеслига онлайн: результаты матчей 9-го тура Чемпионата Германии по футболу

Фото: Associated Press

7 – 9 октября состоятся игры девятого тура немецкой Бундеслиги сезона-2022/23. Смотрите результаты всех матчей и текущую турнирную таблицу.

В пятницу, 7 октября, начнется 9 тур немецкой Бундеслиги сезона-2022/23.

В центральном матче тура дортмундская "Боруссия" примет мюнхенскую "Баварию". Встреча состоится 8 октября на "Зигналь Идуна Парк" в Дортмунде.

Соперник донецкого "Шахтера" на групповой стадии Лиги чемпионов, РБ "Лейпциг", на выезде встретится с "Майнцем".

  • После восьми туров таблицу Бундеслиги неожиданно возглавляют берлинский "Унион" и "Фрайбург", набравшие по 17 очков. Их преследуют Бавария (15) и Боруссия Дортмунд (15).
  • Поединки 10-го тура Бундеслиги состоятся 14 – 16 октября.
  • Завершение чемпионата намечено на 27 мая 2023 года.
  • Новичками этого сезона стали "Шальке" и "Вердер".
ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ/БУНДЕСЛИГА-2022/23
1 ТУР/2 ТУР/3 ТУР/4 ТУР/5 ТУР/6 ТУР/7 ТУР/8 ТУР/9 ТУР
Пятница, 7 октября
21:30 ГОФФЕНГАЙМ   _:_   ВЕРДЕР
Суббота, 8 октября
16:30 БОХУМ   _:_   АЙНТРАХТ
16:30 БАЕР   _:_   ШАЛЬКО
16:30 АУГСБУРГ   _:_   ВОЛЬФСБУРГ
16:30 МАЙНЦ   _:_   РБ ЛЕЙПЦИГ
16:30 БОРУССИЯ ДОРТМУНД   _:_   БАВАРИЯ
19:30 БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ   _:_   КЕЛЬН
Воскресенье, 9 октября
18:30 ГЕРТА   _:_   ФРАЙБУРГ
20:30 ШТУТГАРТ   _:_   УНИОН


Таблица Бундеслиги после 8 тура

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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