Бундеслига онлайн: результаты матчей 9-го тура Чемпионата Германии по футболу

7 – 9 октября состоятся игры девятого тура немецкой Бундеслиги сезона-2022/23. Смотрите результаты всех матчей и текущую турнирную таблицу.
В пятницу, 7 октября, начнется 9 тур немецкой Бундеслиги сезона-2022/23.
В центральном матче тура дортмундская "Боруссия" примет мюнхенскую "Баварию". Встреча состоится 8 октября на "Зигналь Идуна Парк" в Дортмунде.
Соперник донецкого "Шахтера" на групповой стадии Лиги чемпионов, РБ "Лейпциг", на выезде встретится с "Майнцем".
- После восьми туров таблицу Бундеслиги неожиданно возглавляют берлинский "Унион" и "Фрайбург", набравшие по 17 очков. Их преследуют Бавария (15) и Боруссия Дортмунд (15).
- Поединки 10-го тура Бундеслиги состоятся 14 – 16 октября.
- Завершение чемпионата намечено на 27 мая 2023 года.
- Новичками этого сезона стали "Шальке" и "Вердер".
|ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ/БУНДЕСЛИГА-2022/23
1 ТУР/2 ТУР/3 ТУР/4 ТУР/5 ТУР/6 ТУР/7 ТУР/8 ТУР/9 ТУР
|Пятница, 7 октября
|21:30
|ГОФФЕНГАЙМ
|_:_
|ВЕРДЕР
|Суббота, 8 октября
|16:30
|БОХУМ
|_:_
|АЙНТРАХТ
|16:30
|БАЕР
|_:_
|ШАЛЬКО
|16:30
|АУГСБУРГ
|_:_
|ВОЛЬФСБУРГ
|16:30
|МАЙНЦ
|_:_
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|16:30
|БОРУССИЯ ДОРТМУНД
|_:_
|БАВАРИЯ
|19:30
|БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
|_:_
|КЕЛЬН
|Воскресенье, 9 октября
|18:30
|ГЕРТА
|_:_
|ФРАЙБУРГ
|20:30
|ШТУТГАРТ
|_:_
|УНИОН
Таблица Бундеслиги после 8 тура
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