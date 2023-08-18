Бундеслига: расписание и результаты матчей 1-го тура чемпионата Германии по футболу

Новый розыгрыш немецкого первенства начнется 18 августа поединком "Вердер" – "Бавария".
18 – 20 августа состоятся матчи стартового тура немецкой Бундеслиги сезона-2023/24.
В поединке-открытии действующий чемпион страны "Бавария" на выезде сыграет против "Вердера".
В субботу в центральном матче тура сойдутся "Байер" и "РБ Лейпциг", который недавно разгромил "Баварию" в Суперкубке Германии.
В этот же день дортмундская "Боруссия" начнет новый сезон домашней игрой с "Кельном".
Завершится тур в воскресенье поединками "Унион" – "Майнц" и "Айнтрахт" – "Дармштадт".
- Матчи 2-го тура Бундеслиги пройдут 25 – 27 августа.
- Новичками этого сезона элитного дивизиона чемпионата Германии стали "Хайденхайм" и "Дармштадт".
|ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ / БУНДЕСЛИГА-2023/24
1 ТУР
|Пятница, 18 августа
|21:30
|ВЕРДЕР
|_:_
|БАВАРИЯ
|Суббота, 19 августа
|16:30
|АУГСБУРГ
|_:_
|БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
|16:30
|БАЙЕР
|_:_
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|16:30
|ВОЛЬФСБУРГ
|_:_
|ХАЙДЕНХАЙМ
|16:30
|ХОФФЕНХАЙМ
|_:_
|ФРАЙБУРГ
|16:30
|ШТУТГАРТ
|_:_
|БОХУМ
|19:30
|БОРУССИЯ ДОРТМУНД
|_:_
|КЕЛЬН
|Воскресенье, 20 августа
|16:30
|УНИОН
|_:_
|МАЙНЦ
|18:30
|АЙНТРАХТ
|_:_
|ДАРМШТАДТ
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