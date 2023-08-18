Бундеслига: расписание и результаты матчей 1-го тура чемпионата Германии по футболу

18 – 20 августа состоятся матчи стартового тура немецкой Бундеслиги сезона-2023/24.

В поединке-открытии действующий чемпион страны "Бавария" на выезде сыграет против "Вердера".

В субботу в центральном матче тура сойдутся "Байер" и "РБ Лейпциг", который недавно разгромил "Баварию" в Суперкубке Германии.

В этот же день дортмундская "Боруссия" начнет новый сезон домашней игрой с "Кельном".

Завершится тур в воскресенье поединками "Унион" – "Майнц" и "Айнтрахт" – "Дармштадт".

Матчи 2-го тура Бундеслиги пройдут 25 – 27 августа.

Новичками этого сезона элитного дивизиона чемпионата Германии стали "Хайденхайм" и "Дармштадт".

ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ / БУНДЕСЛИГА-2023/24

1 ТУР Пятница, 18 августа 21:30 ВЕРДЕР _:_ БАВАРИЯ Суббота, 19 августа 16:30 АУГСБУРГ _:_ БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ 16:30 БАЙЕР _:_ РБ ЛЕЙПЦИГ 16:30 ВОЛЬФСБУРГ _:_ ХАЙДЕНХАЙМ 16:30 ХОФФЕНХАЙМ _:_ ФРАЙБУРГ 16:30 ШТУТГАРТ _:_ БОХУМ 19:30 БОРУССИЯ ДОРТМУНД _:_ КЕЛЬН Воскресенье, 20 августа 16:30 УНИОН _:_ МАЙНЦ 18:30 АЙНТРАХТ _:_ ДАРМШТАДТ

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