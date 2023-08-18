Категория
Проспорт
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Бундеслига: расписание и результаты матчей 1-го тура чемпионата Германии по футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
Просмотры
35
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Бундеслига: расписание и результаты матчей 1-го тура чемпионата Германии по футболу

Звездный новичок "Баварии" Гарри Кейн / Фото: Associated Press

Новый розыгрыш немецкого первенства начнется 18 августа поединком "Вердер" – "Бавария".

18 – 20 августа состоятся матчи стартового тура немецкой Бундеслиги сезона-2023/24.

В поединке-открытии действующий чемпион страны "Бавария" на выезде сыграет против "Вердера".

В субботу в центральном матче тура сойдутся "Байер" и "РБ Лейпциг", который недавно разгромил "Баварию" в Суперкубке Германии.

В этот же день дортмундская "Боруссия" начнет новый сезон домашней игрой с "Кельном".

Завершится тур в воскресенье поединками "Унион" – "Майнц" и "Айнтрахт" – "Дармштадт".

  • Матчи 2-го тура Бундеслиги пройдут 25 – 27 августа.
  • Новичками этого сезона элитного дивизиона чемпионата Германии стали "Хайденхайм" и "Дармштадт".
ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ / БУНДЕСЛИГА-2023/24
1 ТУР
Пятница, 18 августа
21:30 ВЕРДЕР   _:_   БАВАРИЯ
Суббота, 19 августа
16:30 АУГСБУРГ   _:_   БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
16:30 БАЙЕР   _:_   РБ ЛЕЙПЦИГ
16:30 ВОЛЬФСБУРГ   _:_   ХАЙДЕНХАЙМ
16:30 ХОФФЕНХАЙМ   _:_   ФРАЙБУРГ
16:30 ШТУТГАРТ   _:_   БОХУМ
19:30 БОРУССИЯ ДОРТМУНД   _:_   КЕЛЬН
Воскресенье, 20 августа
16:30 УНИОН   _:_   МАЙНЦ
18:30 АЙНТРАХТ   _:_   ДАРМШТАДТ

Читайте также:

Ла Лига: расписание и результаты матчей 2-го тура чемпионата Испании по футболу, таблица

АПЛ: расписание и результаты матчей 2-го тура чемпионата Англии по футболу, таблица

УПЛ: расписание и результаты матчей 4-го тура чемпионата Украины по футболу, таблица

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
35
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация