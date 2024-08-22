Бундеслига: расписание и результаты матчей 1-го тура чемпионата Германии по футболу

23-25 августа будут сыграны матчи первого тура немецкой Бундеслиги сезона-2024/25.

В поединке-открытии в пятницу действующий чемпион, леверкузенский "Байер", на выезде сразится с "Боруссией" Менхенгладбах.

На субботу запланированы шесть встреч, в том числе "РБ Лейпциг" примет "Бохум", "Штутгарт" приедет в гости к "Фрайбургу", а дортмундская "Боруссия" в дебютном матче под руководством Нури Шахина дома встретится с "Айнтрахтом".

Завершится тур двумя поединками в воскресенье. Мюнхенская "Бавария" во главе с новым главным тренером Венсаном Компани будет гостить у "Вольфсбурга".

Матчи чемпионата Германии по футболу можно посмотреть на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine и Setanta Sports Ukraine+). А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ / БУНДЕСЛИГА-2024/25

1 ТУР Пятница, 23 августа 21:30 БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ _:_ БАЙЕР Суббота, 24 августа 16:30 АУГСБУРГ _:_ ВЕРДЕР 16:30 ХОФФЕНХАЙМ _:_ ХОЛЬШТАЙН КИЛЬ 16:30 МАЙНЦ _:_ УНИОН 16:30 РБ ЛЕЙПЦИГ _:_ БОХУМ 16:30 ФРАЙБУРГ _:_ ШТУТГАРТ 19:30 БОРУССИЯ ДОРТМУНД _:_ АЙНТРАХТ Воскресенье, 25 августа 16:30 ВОЛЬФСБУРГ _:_ БАВАРИЯ 18:30 САНКТ-ПАУЛИ _:_ ХАЙДЕНХАЙМ

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