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Бундеслига: расписание и результаты матчей 1-го тура чемпионата Германии по футболу

Бундеслига: расписание и результаты матчей 1-го тура чемпионата Германии по футболу

Главный тренер "Баварии" Венсан Компани / Фото: Associated Press

Поединки состоятся с 23 по 25 августа.

23-25 августа будут сыграны матчи первого тура немецкой Бундеслиги сезона-2024/25.

В поединке-открытии в пятницу действующий чемпион, леверкузенский "Байер", на выезде сразится с "Боруссией" Менхенгладбах.

На субботу запланированы шесть встреч, в том числе "РБ Лейпциг" примет "Бохум", "Штутгарт" приедет в гости к "Фрайбургу", а дортмундская "Боруссия" в дебютном матче под руководством Нури Шахина дома встретится с "Айнтрахтом".

Завершится тур двумя поединками в воскресенье. Мюнхенская "Бавария" во главе с новым главным тренером Венсаном Компани будет гостить у "Вольфсбурга".

Матчи чемпионата Германии по футболу можно посмотреть на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine и Setanta Sports Ukraine+). А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ / БУНДЕСЛИГА-2024/25
1 ТУР
Пятница, 23 августа
21:30 БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ   _:_   БАЙЕР
Суббота, 24 августа
16:30 АУГСБУРГ   _:_   ВЕРДЕР
16:30 ХОФФЕНХАЙМ   _:_   ХОЛЬШТАЙН КИЛЬ
16:30 МАЙНЦ   _:_   УНИОН
16:30 РБ ЛЕЙПЦИГ   _:_   БОХУМ
16:30 ФРАЙБУРГ   _:_   ШТУТГАРТ
19:30 БОРУССИЯ ДОРТМУНД   _:_   АЙНТРАХТ
Воскресенье, 25 августа
16:30 ВОЛЬФСБУРГ   _:_   БАВАРИЯ
18:30 САНКТ-ПАУЛИ   _:_   ХАЙДЕНХАЙМ

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