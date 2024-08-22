Бундеслига: расписание и результаты матчей 1-го тура чемпионата Германии по футболу

Поединки состоятся с 23 по 25 августа.
23-25 августа будут сыграны матчи первого тура немецкой Бундеслиги сезона-2024/25.
В поединке-открытии в пятницу действующий чемпион, леверкузенский "Байер", на выезде сразится с "Боруссией" Менхенгладбах.
На субботу запланированы шесть встреч, в том числе "РБ Лейпциг" примет "Бохум", "Штутгарт" приедет в гости к "Фрайбургу", а дортмундская "Боруссия" в дебютном матче под руководством Нури Шахина дома встретится с "Айнтрахтом".
Завершится тур двумя поединками в воскресенье. Мюнхенская "Бавария" во главе с новым главным тренером Венсаном Компани будет гостить у "Вольфсбурга".
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|ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ / БУНДЕСЛИГА-2024/25
1 ТУР
|Пятница, 23 августа
|21:30
|БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
|_:_
|БАЙЕР
|Суббота, 24 августа
|16:30
|АУГСБУРГ
|_:_
|ВЕРДЕР
|16:30
|ХОФФЕНХАЙМ
|_:_
|ХОЛЬШТАЙН КИЛЬ
|16:30
|МАЙНЦ
|_:_
|УНИОН
|16:30
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|_:_
|БОХУМ
|16:30
|ФРАЙБУРГ
|_:_
|ШТУТГАРТ
|19:30
|БОРУССИЯ ДОРТМУНД
|_:_
|АЙНТРАХТ
|Воскресенье, 25 августа
|16:30
|ВОЛЬФСБУРГ
|_:_
|БАВАРИЯ
|18:30
|САНКТ-ПАУЛИ
|_:_
|ХАЙДЕНХАЙМ
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