Бундеслига: расписание и результаты матчей 1-го тура чемпионата Германии по футболу

"Бавария" / © Associated Press

Реклама

В пятницу, 22 августа, стартует новый сезон немецкой Бундеслиги.

В матче-открытии чемпионата Германии по футболу в элитном дивизионе действующий обладатель титула "Бавария" будет принимать "РБ Лейпциг".

В субботу, 23 августа, "Айнтрахт" встретится с "Вердером", "Байер" сразится с "Хоффенхаймом", а дортмундская "Боруссия" будет противостоять "Санкт-Паули".

Реклама

Завершится тур в воскресенье, 24 августа, поединками "Майнц" – "Кельн" и "Боруссия" Менхенгладбах – "Гамбург".

Расписание и результаты матчей 1-го тура Бундеслиги

Пятница, 22 августа

21:30 "Бавария" – "РБ Лейпциг"

Суббота, 23 августа

Реклама

16:30 "Айнтрахт" – "Вердер"

16:30 "Байер" – "Хоффенхайм"

16:30 "Хайденхайм" – "Вольфсбург"

16:30 "Унион" – "Штутгарт"

Реклама

16:30 "Фрайбург" – "Аугсбург"

19:30 "Санкт-Паули" – "Боруссия" Дортмунд

Воскресенье, 24 августа

16:30 "Майнц" – "Кельн"

Реклама

18:30 "Боруссия" Менхенгладбах – "Гамбург"

Матчи немецкой Бундеслиги можно смотреть в прямом эфире на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine и Setanta Sports Ukraine+). А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Ранее сообщалось, что "Бавария" обыграла "Штутгарт" и завоевала Суперкубок Германии-2025.