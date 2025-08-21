- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 52
- Время на прочтение
- 1 мин
Бундеслига: расписание и результаты матчей 1-го тура чемпионата Германии по футболу
Смотрите календарь и результаты всех поединков стартового тура чемпионата Германии по футболу в элитном дивизионе.
В пятницу, 22 августа, стартует новый сезон немецкой Бундеслиги.
В матче-открытии чемпионата Германии по футболу в элитном дивизионе действующий обладатель титула "Бавария" будет принимать "РБ Лейпциг".
В субботу, 23 августа, "Айнтрахт" встретится с "Вердером", "Байер" сразится с "Хоффенхаймом", а дортмундская "Боруссия" будет противостоять "Санкт-Паули".
Завершится тур в воскресенье, 24 августа, поединками "Майнц" – "Кельн" и "Боруссия" Менхенгладбах – "Гамбург".
Расписание и результаты матчей 1-го тура Бундеслиги
Пятница, 22 августа
21:30 "Бавария" – "РБ Лейпциг"
Суббота, 23 августа
16:30 "Айнтрахт" – "Вердер"
16:30 "Байер" – "Хоффенхайм"
16:30 "Хайденхайм" – "Вольфсбург"
16:30 "Унион" – "Штутгарт"
16:30 "Фрайбург" – "Аугсбург"
19:30 "Санкт-Паули" – "Боруссия" Дортмунд
Воскресенье, 24 августа
16:30 "Майнц" – "Кельн"
18:30 "Боруссия" Менхенгладбах – "Гамбург"
Матчи немецкой Бундеслиги можно смотреть в прямом эфире на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine и Setanta Sports Ukraine+). А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.
Ранее сообщалось, что "Бавария" обыграла "Штутгарт" и завоевала Суперкубок Германии-2025.