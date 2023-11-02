Бундеслига: расписание и результаты матчей 10-го тура чемпионата Германии по футболу, таблица

В центральном поединке тура "Боруссия" Дортмунд будет принимать "Баварию".
3 – 5 ноября состоятся матчи 10-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2023/24.
Он начнется в пятницу поединком "Дармштадт" – "Бохум".
В субботу лидер чемпионата "Байер" на выезде сыграет с "Хоффенхаймом", "РБ Лейпциг" в гостях сойдется с "Майнцом", а в центральном поединке тура сильнейшего будут выяснять дортмундская "Боруссия" и "Бавария", которая посреди недели сенсационно проиграла третьелиговому "Саарбрюккену" и вылетела из Кубка Германии.
Завершится тур в воскресенье поединками "Вольфсбург" – "Вердер" и "Хайденхайм" – "Штутгарт".
- После 9-го тура таблицу Бундеслиги возглавляет "Байер" (25 очков). На втором месте – "Бавария" (23 балла). Далее следуют "Штутгарт" и "Боруссия" Дортмунд, которые набрали по 21 пункту.
- Матчи 11-го тура Бундеслиги состоятся 10 – 12 ноября.
- Новичками этого сезона элитного дивизиона чемпионата Германии стали "Хайденхайм" и "Дармштадт".
|ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ / БУНДЕСЛИГА-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР
|Пятница, 3 ноября
|21:30
|ДАРМШТАДТ
|_:_
|БОХУМ
|Суббота, 4 ноября
|16:30
|ХОФФЕНХАЙМ
|_:_
|БАЙЕР
|16:30
|КЕЛЬН
|_:_
|АУГСБУРГ
|16:30
|МАЙНЦ
|_:_
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|16:30
|УНИОН
|_:_
|АЙНТРАХТ
|16:30
|ФРАЙБУРГ
|_:_
|БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
|19:30
|БОРУССИЯ ДОРТМУНД
|_:_
|БАВАРИЯ
|Воскресенье, 5 ноября
|16:30
|ВОЛЬФСБУРГ
|_:_
|ВЕРДЕР
|18:30
|ХАЙДЕНХАЙМ
|_:_
|ШТУТГАРТ
Таблица Бундеслиги после 9-го тура
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