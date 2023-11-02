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Бундеслига: расписание и результаты матчей 10-го тура чемпионата Германии по футболу, таблица

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Бундеслига: расписание и результаты матчей 10-го тура чемпионата Германии по футболу, таблица

"Боруссия" Дортмунд – "Бавария" / Фото: Associated Press

В центральном поединке тура "Боруссия" Дортмунд будет принимать "Баварию".

3 – 5 ноября состоятся матчи 10-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2023/24.

Он начнется в пятницу поединком "Дармштадт" – "Бохум".

В субботу лидер чемпионата "Байер" на выезде сыграет с "Хоффенхаймом", "РБ Лейпциг" в гостях сойдется с "Майнцом", а в центральном поединке тура сильнейшего будут выяснять дортмундская "Боруссия" и "Бавария", которая посреди недели сенсационно проиграла третьелиговому "Саарбрюккену" и вылетела из Кубка Германии.

Завершится тур в воскресенье поединками "Вольфсбург" – "Вердер" и "Хайденхайм" – "Штутгарт".

  • После 9-го тура таблицу Бундеслиги возглавляет "Байер" (25 очков). На втором месте – "Бавария" (23 балла). Далее следуют "Штутгарт" и "Боруссия" Дортмунд, которые набрали по 21 пункту.
  • Матчи 11-го тура Бундеслиги состоятся 10 – 12 ноября.
  • Новичками этого сезона элитного дивизиона чемпионата Германии стали "Хайденхайм" и "Дармштадт".
ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ / БУНДЕСЛИГА-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР
Пятница, 3 ноября
21:30 ДАРМШТАДТ   _:_   БОХУМ
Суббота, 4 ноября
16:30 ХОФФЕНХАЙМ   _:_   БАЙЕР
16:30 КЕЛЬН   _:_   АУГСБУРГ
16:30 МАЙНЦ   _:_   РБ ЛЕЙПЦИГ
16:30 УНИОН   _:_   АЙНТРАХТ
16:30 ФРАЙБУРГ   _:_   БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
19:30 БОРУССИЯ ДОРТМУНД   _:_   БАВАРИЯ
Воскресенье, 5 ноября
16:30 ВОЛЬФСБУРГ   _:_   ВЕРДЕР
18:30 ХАЙДЕНХАЙМ   _:_   ШТУТГАРТ

Таблица Бундеслиги после 9-го тура

Таблица Бундеслиги после 9-го тура / © flashscore.ua
Таблица Бундеслиги после 9-го тура / Фото: flashscore.ua

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Дата публикации
Просмотры
99
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