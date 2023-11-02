Бундеслига: расписание и результаты матчей 10-го тура чемпионата Германии по футболу, таблица

3 – 5 ноября состоятся матчи 10-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2023/24.

Он начнется в пятницу поединком "Дармштадт" – "Бохум".

В субботу лидер чемпионата "Байер" на выезде сыграет с "Хоффенхаймом", "РБ Лейпциг" в гостях сойдется с "Майнцом", а в центральном поединке тура сильнейшего будут выяснять дортмундская "Боруссия" и "Бавария", которая посреди недели сенсационно проиграла третьелиговому "Саарбрюккену" и вылетела из Кубка Германии.

Завершится тур в воскресенье поединками "Вольфсбург" – "Вердер" и "Хайденхайм" – "Штутгарт".

После 9-го тура таблицу Бундеслиги возглавляет "Байер" (25 очков). На втором месте – "Бавария" (23 балла). Далее следуют "Штутгарт" и "Боруссия" Дортмунд, которые набрали по 21 пункту.

Матчи 11-го тура Бундеслиги состоятся 10 – 12 ноября.

Новичками этого сезона элитного дивизиона чемпионата Германии стали "Хайденхайм" и "Дармштадт".

Таблица Бундеслиги после 9-го тура

Таблица Бундеслиги после 9-го тура / Фото: flashscore.ua

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