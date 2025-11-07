- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 21
- Время на прочтение
- 1 мин
Бундеслига: расписание и результаты матчей 10-го тура чемпионата Германии по футболу, таблица
Смотрите календарь и результаты всех поединков 10-го тура чемпионата Германии по футболу в элитном дивизионе, а также турнирную таблицу.
С 7 по 9 ноября состоятся матчи 10-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/26.
Он начнется в пятницу, 7 ноября, игрой между "Вердером" и "Вольфсбургом".
В субботу, 8 ноября, "Байер" примет "Хайденхайм", дортмундская "Боруссия" сыграет с "Гамбургом", "РБ Лейпциг" сойдется с "Хоффенхаймом", а "Бавария" приедет в гости к "Униону".
Закончится тур в воскресенье, 9 ноября, когда "Айнтрахт" примет "Майнц".
Расписание и результаты матчей 10-го тура Бундеслиги
Пятница, 7 ноября
21:30 "Вердер" – "Вольфсбург"
Суббота, 8 ноября
16:30 "Байер" – "Хайденхайм"
16:30 "Гамбург" – "Боруссия" Дортмунд
16:30 "Хоффенхайм" – "РБ Лейпциг"
16:30 "Унион" – "Бавария"
19:30 "Боруссия" Менхенгладбах – "Кельн"
Воскресенье, 9 ноября
16:30 "Фрайбург" – "Санкт-Паули"
18:30 "Штутгарт" – "Аугсбург"
20:30 "Айнтрахт" – "Майнц"
Таблица Бундеслиги после 9-го тура
