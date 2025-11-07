Бундеслига: расписание и результаты матчей 10-го тура чемпионата Германии по футболу, таблица

"Бавария" / © Associated Press

С 7 по 9 ноября состоятся матчи 10-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/26.

Он начнется в пятницу, 7 ноября, игрой между "Вердером" и "Вольфсбургом".

В субботу, 8 ноября, "Байер" примет "Хайденхайм", дортмундская "Боруссия" сыграет с "Гамбургом", "РБ Лейпциг" сойдется с "Хоффенхаймом", а "Бавария" приедет в гости к "Униону".

Закончится тур в воскресенье, 9 ноября, когда "Айнтрахт" примет "Майнц".

Расписание и результаты матчей 10-го тура Бундеслиги

Пятница, 7 ноября

21:30 "Вердер" – "Вольфсбург"

Суббота, 8 ноября

16:30 "Байер" – "Хайденхайм"

16:30 "Гамбург" – "Боруссия" Дортмунд

16:30 "Хоффенхайм" – "РБ Лейпциг"

16:30 "Унион" – "Бавария"

19:30 "Боруссия" Менхенгладбах – "Кельн"

Воскресенье, 9 ноября

16:30 "Фрайбург" – "Санкт-Паули"

18:30 "Штутгарт" – "Аугсбург"

20:30 "Айнтрахт" – "Майнц"

Таблица Бундеслиги после 9-го тура

Таблица Бундеслиги после 9-го тура / © flashscore.ua

