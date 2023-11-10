Категория
Проспорт
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Бундеслига: расписание и результаты матчей 11-го тура чемпионата Германии по футболу, таблица

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
Просмотры
55
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Бундеслига: расписание и результаты матчей 11-го тура чемпионата Германии по футболу, таблица

Нападающий "Баварии" Гарри Кейн / Фото: Associated Press

В центральном поединке тура лидер чемпионата "Байер" будет принимать "Унион".

10 – 12 ноября состоятся матчи 11-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2023/24.

Он начнется в пятницу поединком "Боруссия" в Менхенгладбах – "Вольфсбург".

В субботу действующий чемпион "Бавария" примет "Хайденхайм", а "Штутгарт" сразится с дортмундской "Боруссией".

Завершится тур в воскресенье: "Байер" будет принимать "Унион", а "РБ Лейпциг" сыграет с "Фрайбургом".

  • После 10-го тура таблицу Бундеслиги возглавляет "Байер" (28 очков). На втором месте – "Бавария" (26 баллов). Далее следуют "Штутгарт" и "Боруссия" Дортмунд, которые набрали по 21 пункту.
  • Матчи 12-го тура Бундеслиги состоятся после международной паузы, 24 – 26 ноября.
  • Новичками этого сезона элитного дивизиона чемпионата Германии стали "Хайденхайм" и "Дармштадт".
ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ / БУНДЕСЛИГА-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР
Пятница, 10 ноября
21:30 БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ   _:_   ВОЛЬФСБУРГ
Суббота, 11 ноября
16:30 АУГСБУРГ   _:_   ХОФФЕНХАЙМ
16:30 БАВАРИЯ   _:_   ХАЙДЕНХАЙМ
16:30 ДАРМШТАДТ   _:_   МАЙНЦ
16:30 ШТУТГАРТ   _:_   БОРУССИЯ ДОРТМУНД
19:30 БОХУМ   _:_   КЕЛЬН
Воскресенье, 12 ноября
16:30 БАЙЕР   _:_   УНИОН
18:30 ВЕРДЕР   _:_   АЙНТРАХТ
20:30 РБ ЛЕЙПЦИГ   _:_   ФРАЙБУРГ

Таблица Бундеслиги после 10-го тура

Таблица Бундеслиги после 10-го тура / © flashscore.ua
Таблица Бундеслиги после 10-го тура / Фото: flashscore.ua

Читайте также:

Серия А: расписание и результаты матчей 12-го тура чемпионата Италии по футболу, таблица

Ла Лига: расписание и результаты матчей 13-го тура чемпионата Испании по футболу, таблица

УПЛ: расписание и результаты матчей 14-го тура чемпионата Украины по футболу, таблица

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
55
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация