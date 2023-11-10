Бундеслига: расписание и результаты матчей 11-го тура чемпионата Германии по футболу, таблица

В центральном поединке тура лидер чемпионата "Байер" будет принимать "Унион".
10 – 12 ноября состоятся матчи 11-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2023/24.
Он начнется в пятницу поединком "Боруссия" в Менхенгладбах – "Вольфсбург".
В субботу действующий чемпион "Бавария" примет "Хайденхайм", а "Штутгарт" сразится с дортмундской "Боруссией".
Завершится тур в воскресенье: "Байер" будет принимать "Унион", а "РБ Лейпциг" сыграет с "Фрайбургом".
- После 10-го тура таблицу Бундеслиги возглавляет "Байер" (28 очков). На втором месте – "Бавария" (26 баллов). Далее следуют "Штутгарт" и "Боруссия" Дортмунд, которые набрали по 21 пункту.
- Матчи 12-го тура Бундеслиги состоятся после международной паузы, 24 – 26 ноября.
- Новичками этого сезона элитного дивизиона чемпионата Германии стали "Хайденхайм" и "Дармштадт".
|ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ / БУНДЕСЛИГА-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР
|Пятница, 10 ноября
|21:30
|БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
|_:_
|ВОЛЬФСБУРГ
|Суббота, 11 ноября
|16:30
|АУГСБУРГ
|_:_
|ХОФФЕНХАЙМ
|16:30
|БАВАРИЯ
|_:_
|ХАЙДЕНХАЙМ
|16:30
|ДАРМШТАДТ
|_:_
|МАЙНЦ
|16:30
|ШТУТГАРТ
|_:_
|БОРУССИЯ ДОРТМУНД
|19:30
|БОХУМ
|_:_
|КЕЛЬН
|Воскресенье, 12 ноября
|16:30
|БАЙЕР
|_:_
|УНИОН
|18:30
|ВЕРДЕР
|_:_
|АЙНТРАХТ
|20:30
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|_:_
|ФРАЙБУРГ
Таблица Бундеслиги после 10-го тура
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