Бундеслига: расписание и результаты матчей 11-го тура чемпионата Германии по футболу, таблица

В центральном поединке тура лидер чемпионата "Байер" будет принимать "Унион".

10 – 12 ноября состоятся матчи 11-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2023/24.

Он начнется в пятницу поединком "Боруссия" в Менхенгладбах – "Вольфсбург".

В субботу действующий чемпион "Бавария" примет "Хайденхайм", а "Штутгарт" сразится с дортмундской "Боруссией".

Завершится тур в воскресенье: "Байер" будет принимать "Унион", а "РБ Лейпциг" сыграет с "Фрайбургом".

После 10-го тура таблицу Бундеслиги возглавляет "Байер" (28 очков). На втором месте – "Бавария" (26 баллов). Далее следуют "Штутгарт" и "Боруссия" Дортмунд, которые набрали по 21 пункту.

Матчи 12-го тура Бундеслиги состоятся после международной паузы, 24 – 26 ноября.

Новичками этого сезона элитного дивизиона чемпионата Германии стали "Хайденхайм" и "Дармштадт".

Таблица Бундеслиги после 10-го тура

Таблица Бундеслиги после 10-го тура / Фото: flashscore.ua

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