Бундеслига: расписание и результаты матчей 11-го тура чемпионата Германии по футболу, таблица

"Бавария" / © Associated Press

С 21 по 23 ноября состоятся матчи 11-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/26.

Он начнется в пятницу, 21 ноября, игрой между "Майнцом" и "Хоффенхаймом".

В субботу, 22 ноября, "Бавария" примет "Фрайбург", дортмундская "Боруссия" сразится со "Штутгартом", "Байер" приедет в гости к "Вольфсбургу", а "Айнтрахт" сойдется с "Кельном".

Закончится тур в воскресенье, 23 ноября: "РБ Лейпциг" будет принимать "Вердер", а "Санкт-Паули" сыграет с "Унионом".

Расписание и результаты матчей 11-го тура Бундеслиги

Пятница, 21 ноября

21:30 "Майнц" – "Хоффенхайм"

Суббота, 22 ноября

16:30 "Аугсбург" – "Гамбург"

16:30 "Бавария" – "Фрайбург"

16:30 "Боруссия" Дортмунд – "Штутгарт"

16:30 "Вольфсбург" – "Байер"

16:30 "Хайденхайм" – "Боруссия" Менхенгладбах

19:30 "Кельн" – "Айнтрахт"

Воскресенье, 23 ноября

16:30 "РБ Лейпциг" – "Вердер"

18:30 "Санкт-Паули" – "Унион"

Таблица Бундеслиги после 10-го тура

Таблица Бундеслиги после 10-го тура / © flashscore.ua

