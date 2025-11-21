- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 62
- Время на прочтение
- 1 мин
Бундеслига: расписание и результаты матчей 11-го тура чемпионата Германии по футболу, таблица
Смотрите календарь и результаты всех поединков 11-го тура чемпионата Германии по футболу в элитном дивизионе, а также турнирную таблицу.
С 21 по 23 ноября состоятся матчи 11-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/26.
Он начнется в пятницу, 21 ноября, игрой между "Майнцом" и "Хоффенхаймом".
В субботу, 22 ноября, "Бавария" примет "Фрайбург", дортмундская "Боруссия" сразится со "Штутгартом", "Байер" приедет в гости к "Вольфсбургу", а "Айнтрахт" сойдется с "Кельном".
Закончится тур в воскресенье, 23 ноября: "РБ Лейпциг" будет принимать "Вердер", а "Санкт-Паули" сыграет с "Унионом".
Расписание и результаты матчей 11-го тура Бундеслиги
Пятница, 21 ноября
21:30 "Майнц" – "Хоффенхайм"
Суббота, 22 ноября
16:30 "Аугсбург" – "Гамбург"
16:30 "Бавария" – "Фрайбург"
16:30 "Боруссия" Дортмунд – "Штутгарт"
16:30 "Вольфсбург" – "Байер"
16:30 "Хайденхайм" – "Боруссия" Менхенгладбах
19:30 "Кельн" – "Айнтрахт"
Воскресенье, 23 ноября
16:30 "РБ Лейпциг" – "Вердер"
18:30 "Санкт-Паули" – "Унион"
Таблица Бундеслиги после 10-го тура
