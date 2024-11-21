Бундеслига: расписание и результаты матчей 11-го тура чемпионата Германии по футболу, турнирная таблица

Лидировать в немецком первенстве продолжает "Бавария".
22-24 ноября состоятся матчи одиннадцатого тура немецкой Бундеслиги сезона-2024/25.
Он начнется в пятницу поединком, в котором нынешний лидер чемпионата "Бавария" будет принимать "Аугсбург".
В субботу действующий чемпион "Байер" дома встретится с "Хайденхаймом", дортмундская "Боруссия" на своем поле сразится с "Фрайбургом", "РБ Лейпциг" приедет в гости к "Хоффенхайму", "Штутгарт" примет "Бохум", а "Айнтрахт" в родных стенах сыграет против "Вердера".
Завершится тур в воскресенье поединками "Хольштайн Киль" – "Майнц" и "Боруссия" Менхенгладбах – "Санкт-Паули".
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|ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ / БУНДЕСЛИГА-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР
|Пятница, 22 ноября
|21:30
|БАВАРИЯ
|_:_
|АУГСБУРГ
|Суббота, 23 ноября
|16:30
|БАЙЕР
|_:_
|ХАЙДЕНХАЙМ
|16:30
|БОРУССИЯ ДОРТМУНД
|_:_
|ФРАЙБУРГ
|16:30
|ВОЛЬФСБУРГ
|_:_
|УНИОН
|16:30
|ХОФФЕНХАЙМ
|_:_
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|16:30
|ШТУТГАРТ
|_:_
|БОХУМ
|19:30
|АЙНТРАХТ
|_:_
|ВЕРДЕР
|Воскресенье, 24 ноября
|16:30
|ХОЛЬШТАЙН КИЛЬ
|_:_
|МАЙНЦ
|18:30
|БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
|_:_
|САНКТ-ПАУЛИ
Таблица Бундеслиги после 10-го тура
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