Категория
Проспорт
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Бундеслига: расписание и результаты матчей 11-го тура чемпионата Германии по футболу, турнирная таблица

Бундеслига: расписание и результаты матчей 11-го тура чемпионата Германии по футболу, турнирная таблица

"Бавария" / Фото: Associated Press

Лидировать в немецком первенстве продолжает "Бавария".

22-24 ноября состоятся матчи одиннадцатого тура немецкой Бундеслиги сезона-2024/25.

Он начнется в пятницу поединком, в котором нынешний лидер чемпионата "Бавария" будет принимать "Аугсбург".

В субботу действующий чемпион "Байер" дома встретится с "Хайденхаймом", дортмундская "Боруссия" на своем поле сразится с "Фрайбургом", "РБ Лейпциг" приедет в гости к "Хоффенхайму", "Штутгарт" примет "Бохум", а "Айнтрахт" в родных стенах сыграет против "Вердера".

Завершится тур в воскресенье поединками "Хольштайн Киль" – "Майнц" и "Боруссия" Менхенгладбах – "Санкт-Паули".

Матчи чемпионата Германии по футболу можно посмотреть на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine и Setanta Sports Ukraine+). А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ / БУНДЕСЛИГА-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР
Пятница, 22 ноября
21:30 БАВАРИЯ   _:_   АУГСБУРГ
Суббота, 23 ноября
16:30 БАЙЕР   _:_   ХАЙДЕНХАЙМ
16:30 БОРУССИЯ ДОРТМУНД   _:_   ФРАЙБУРГ
16:30 ВОЛЬФСБУРГ   _:_   УНИОН
16:30 ХОФФЕНХАЙМ   _:_   РБ ЛЕЙПЦИГ
16:30 ШТУТГАРТ   _:_   БОХУМ
19:30 АЙНТРАХТ   _:_   ВЕРДЕР
Воскресенье, 24 ноября
16:30 ХОЛЬШТАЙН КИЛЬ   _:_   МАЙНЦ
18:30 БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ   _:_   САНКТ-ПАУЛИ

Таблица Бундеслиги после 10-го тура

Таблица Бундеслиги после 10-го тура / © flashscore.ua
Таблица Бундеслиги после 10-го тура / Фото: flashscore.ua

Читайте также:

Ла Лига: расписание и результаты матчей 14-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица

УПЛ: расписание и результаты матчей 14-го тура чемпионата Украины по футболу, турнирная таблица

Сборная Украины сыграет в плей-офф за выход в элитный дивизион Лиги наций: когда жеребьевка и матчи

Похожие темы:

Следующая публикация