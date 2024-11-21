Бундеслига: расписание и результаты матчей 11-го тура чемпионата Германии по футболу, турнирная таблица

22-24 ноября состоятся матчи одиннадцатого тура немецкой Бундеслиги сезона-2024/25.

Он начнется в пятницу поединком, в котором нынешний лидер чемпионата "Бавария" будет принимать "Аугсбург".

В субботу действующий чемпион "Байер" дома встретится с "Хайденхаймом", дортмундская "Боруссия" на своем поле сразится с "Фрайбургом", "РБ Лейпциг" приедет в гости к "Хоффенхайму", "Штутгарт" примет "Бохум", а "Айнтрахт" в родных стенах сыграет против "Вердера".

Завершится тур в воскресенье поединками "Хольштайн Киль" – "Майнц" и "Боруссия" Менхенгладбах – "Санкт-Паули".

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Таблица Бундеслиги после 10-го тура

Таблица Бундеслиги после 10-го тура / Фото: flashscore.ua

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