Бундеслига: расписание и результаты матчей 12-го тура чемпионата Германии по футболу, таблица

24 – 26 ноября состоятся матчи 12-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2023/24.

Программа тура начнется в пятницу поединком "Кельн" – "Бавария".

В субботу в дерби встретятся "Боруссия" Дортмунд и "Боруссия" Менхенгладбах, лидер чемпионата "Байер" на выезде сыграет против "Вердера", а "РБ Лейпциг" приедет в гости к "Вольфсбургу".

Завершится тур двумя матчами в воскресенье: "Хайденхайм" – "Бохум" и "Хоффенхайм" – "Майнц".

После 11-го тура таблицу Бундеслиги возглавляет "Байер" (31 очко). На втором месте – "Бавария" (29 баллов). Далее следуют "Штутгарт" (24) и "РБ Лейпциг" (23).

Матчи 13-го тура Бундеслиги состоятся 1 – 3 декабря.

Новичками этого сезона элитного дивизиона чемпионата Германии стали "Гайденхайм" и "Дармштадт".

Таблица Бундеслиги после 11-го тура

Таблица Бундеслиги после 11-го тура / Фото: flashscore.ua

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