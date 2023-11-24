Бундеслига: расписание и результаты матчей 12-го тура чемпионата Германии по футболу, таблица

Турнирную таблицу немецкого первенства продолжает возглавлять леверкузенский "Байер".
24 – 26 ноября состоятся матчи 12-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2023/24.
Программа тура начнется в пятницу поединком "Кельн" – "Бавария".
В субботу в дерби встретятся "Боруссия" Дортмунд и "Боруссия" Менхенгладбах, лидер чемпионата "Байер" на выезде сыграет против "Вердера", а "РБ Лейпциг" приедет в гости к "Вольфсбургу".
Завершится тур двумя матчами в воскресенье: "Хайденхайм" – "Бохум" и "Хоффенхайм" – "Майнц".
- После 11-го тура таблицу Бундеслиги возглавляет "Байер" (31 очко). На втором месте – "Бавария" (29 баллов). Далее следуют "Штутгарт" (24) и "РБ Лейпциг" (23).
- Матчи 13-го тура Бундеслиги состоятся 1 – 3 декабря.
- Новичками этого сезона элитного дивизиона чемпионата Германии стали "Гайденхайм" и "Дармштадт".
|ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ / БУНДЕСЛИГА-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР
|Пятница, 24 ноября
|21:30
|КЕЛЬН
|_:_
|БАВАРИЯ
|Суббота, 25 ноября
|16:30
|БОРУССИЯ ДОРТМУНД
|_:_
|БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
|16:30
|ВЕРДЕР
|_:_
|БАЙЕР
|16:30
|ВОЛЬФСБУРГ
|_:_
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|16:30
|УНИОН
|_:_
|АУГСБУРГ
|16:30
|ФРАЙБУРГ
|_:_
|ДАРМШТАДТ
|19:30
|АЙНТРАХТ
|_:_
|ШТУТГАРТ
|Воскресенье, 26 ноября
|16:30
|ХАЙДЕНХАЙМ
|_:_
|БОХУМ
|18:30
|ХОФФЕНХАЙМ
|_:_
|МАЙНЦ
Таблица Бундеслиги после 11-го тура
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