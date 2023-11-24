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Бундеслига: расписание и результаты матчей 12-го тура чемпионата Германии по футболу, таблица

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Бундеслига: расписание и результаты матчей 12-го тура чемпионата Германии по футболу, таблица

Главный тренер "Байера" Хаби Алонсо / Фото: Associated Press

Турнирную таблицу немецкого первенства продолжает возглавлять леверкузенский "Байер".

24 – 26 ноября состоятся матчи 12-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2023/24.

Программа тура начнется в пятницу поединком "Кельн" – "Бавария".

В субботу в дерби встретятся "Боруссия" Дортмунд и "Боруссия" Менхенгладбах, лидер чемпионата "Байер" на выезде сыграет против "Вердера", а "РБ Лейпциг" приедет в гости к "Вольфсбургу".

Завершится тур двумя матчами в воскресенье: "Хайденхайм" – "Бохум" и "Хоффенхайм" – "Майнц".

  • После 11-го тура таблицу Бундеслиги возглавляет "Байер" (31 очко). На втором месте – "Бавария" (29 баллов). Далее следуют "Штутгарт" (24) и "РБ Лейпциг" (23).
  • Матчи 13-го тура Бундеслиги состоятся 1 – 3 декабря.
  • Новичками этого сезона элитного дивизиона чемпионата Германии стали "Гайденхайм" и "Дармштадт".
ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ / БУНДЕСЛИГА-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР
Пятница, 24 ноября
21:30 КЕЛЬН   _:_   БАВАРИЯ
Суббота, 25 ноября
16:30 БОРУССИЯ ДОРТМУНД   _:_   БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
16:30 ВЕРДЕР   _:_   БАЙЕР
16:30 ВОЛЬФСБУРГ   _:_   РБ ЛЕЙПЦИГ
16:30 УНИОН   _:_   АУГСБУРГ
16:30 ФРАЙБУРГ   _:_   ДАРМШТАДТ
19:30 АЙНТРАХТ   _:_   ШТУТГАРТ
Воскресенье, 26 ноября
16:30 ХАЙДЕНХАЙМ   _:_   БОХУМ
18:30 ХОФФЕНХАЙМ   _:_   МАЙНЦ

Таблица Бундеслиги после 11-го тура

Таблица Бундеслиги после 11-го тура / © flashscore.ua
Таблица Бундеслиги после 11-го тура / Фото: flashscore.ua

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Дата публикации
Просмотры
25
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