- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 7
- Время на прочтение
- 1 мин
Бундеслига: расписание и результаты матчей 13-го тура чемпионата Германии по футболу, таблица
Смотрите календарь и результаты всех поединков 13-го тура чемпионата Германии по футболу в элитном дивизионе, а также турнирную таблицу.
С 5 по 7 декабря состоятся матчи 13-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/26.
Он начнется в пятницу, 5 декабря, поединком между "Майнцом" и "Боруссией" Менхенгладбах.
В субботу, 6 декабря, "Байер" сразится с "Аугсбургом", "Бавария" встретится со "Штутгартом", а "РБ Лейпциг" примет "Айнтрахт".
Закончится тур в воскресенье, 7 декабря: "Гамбург" сыграет с "Вердером", а дортмундская "Боруссия" сойдется с "Хоффенхаймом".
Расписание и результаты матчей 13-го тура Бундеслиги
Пятница, 5 декабря
21:30 "Майнц" – "Боруссия" Менхенгладбах
Суббота, 6 декабря
16:30 "Аугсбург" – "Байер"
16:30 "Вольфсбург" – "Унион"
16:30 "Хайденхайм" – "Фрайбург"
16:30 "Кельн" – "Санкт-Паули"
16:30 "Штутгарт" – "Бавария"
19:30 "РБ Лейпциг" – "Айнтрахт"
Воскресенье, 7 декабря
16:30 "Гамбург" – "Вердер"
18:30 "Боруссия" Дортмунд - "Хоффенхайм"
Таблица Бундеслиги после 12-го тура
