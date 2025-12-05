Бундеслига: расписание и результаты матчей 13-го тура чемпионата Германии по футболу, таблица

"Бавария" / © Associated Press

С 5 по 7 декабря состоятся матчи 13-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/26.

Он начнется в пятницу, 5 декабря, поединком между "Майнцом" и "Боруссией" Менхенгладбах.

В субботу, 6 декабря, "Байер" сразится с "Аугсбургом", "Бавария" встретится со "Штутгартом", а "РБ Лейпциг" примет "Айнтрахт".

Закончится тур в воскресенье, 7 декабря: "Гамбург" сыграет с "Вердером", а дортмундская "Боруссия" сойдется с "Хоффенхаймом".

Расписание и результаты матчей 13-го тура Бундеслиги

Пятница, 5 декабря

21:30 "Майнц" – "Боруссия" Менхенгладбах

Суббота, 6 декабря

16:30 "Аугсбург" – "Байер"

16:30 "Вольфсбург" – "Унион"

16:30 "Хайденхайм" – "Фрайбург"

16:30 "Кельн" – "Санкт-Паули"

16:30 "Штутгарт" – "Бавария"

19:30 "РБ Лейпциг" – "Айнтрахт"

Воскресенье, 7 декабря

16:30 "Гамбург" – "Вердер"

18:30 "Боруссия" Дортмунд - "Хоффенхайм"

Таблица Бундеслиги после 12-го тура

Таблица Бундеслиги после 12-го тура / © flashscore.ua

