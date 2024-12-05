Бундеслига: расписание и результаты матчей 13-го тура чемпионата Германии по футболу, турнирная таблица

Лидер немецкого первенства "Бавария" примет "Хайденхайм" перед поединком с "Шахтером" в Лиге чемпионов.
6-8 декабря состоятся матчи 13-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2024/25.
Он начнется в пятницу поединком "Штутгарт" – "Унион".
В субботу лидер чемпионата "Бавария" примет "Хайденхайм". Отметим, что уже 10 декабря мюнхенцы сыграют с донецким "Шахтером" в Лиге чемпионов.
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Действующий чемпион немецкого первенства "Байер" 7 декабря встретится с "Санкт-Паули", "РБ Лейпцигу" будет противостоять "Хольштайн Киль", а дортмундская "Боруссия" приедет в гости к "Боруссии" Менхенгладбах.
Завершится тур в воскресенье поединками "Вольфсбург" – "Майнц" и "Хоффенхайм" – "Фрайбург".
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|ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ / БУНДЕСЛИГА-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР
|Пятница, 6 декабря
|21:30
|ШТУТГАРТ
|_:_
|УНИОН
|Суббота, 7 декабря
|16:30
|АЙНТРАХТ
|_:_
|АУГСБУРГ
|16:30
|БАВАРИЯ
|_:_
|ХАЙДЕНХАЙМ
|16:30
|БАЙЕР
|_:_
|САНКТ-ПАУЛИ
|16:30
|БОХУМ
|_:_
|ВЕРДЕР
|16:30
|ХОЛЬШТАЙН КИЛЬ
|_:_
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|19:30
|БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
|_:_
|БОРУССИЯ ДОРТМУНД
|Воскресенье, 8 декабря
|16:30
|ВОЛЬФСБУРГ
|_:_
|МАЙНЦ
|18:30
|ХОФФЕНХАЙМ
|_:_
|ФРАЙБУРГ
Таблица Бундеслиги после 12-го тура
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