Бундеслига: расписание и результаты матчей 13-го тура чемпионата Германии по футболу, турнирная таблица

Лидер немецкого первенства "Бавария" примет "Хайденхайм" перед поединком с "Шахтером" в Лиге чемпионов.

6-8 декабря состоятся матчи 13-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2024/25.

Он начнется в пятницу поединком "Штутгарт" – "Унион".

В субботу лидер чемпионата "Бавария" примет "Хайденхайм". Отметим, что уже 10 декабря мюнхенцы сыграют с донецким "Шахтером" в Лиге чемпионов.

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Действующий чемпион немецкого первенства "Байер" 7 декабря встретится с "Санкт-Паули", "РБ Лейпцигу" будет противостоять "Хольштайн Киль", а дортмундская "Боруссия" приедет в гости к "Боруссии" Менхенгладбах.

Завершится тур в воскресенье поединками "Вольфсбург" – "Майнц" и "Хоффенхайм" – "Фрайбург".

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Таблица Бундеслиги после 12-го тура

Таблица Бундеслиги после 12-го тура / Фото: flashscore.ua

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