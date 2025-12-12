- Дата публикации
Бундеслига: расписание и результаты матчей 14-го тура чемпионата Германии по футболу, таблица
Смотрите календарь и результаты всех поединков 14-го тура чемпионата Германии по футболу в элитном дивизионе, а также турнирную таблицу.
С 12 по 14 декабря состоятся матчи 14-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/26.
Он начнется в пятницу, 12 декабря: "РБ Лейпциг" сразится с "Унионом".
В субботу, 13 декабря, "Айнтрахт" примет "Аугсбург", а "Байер" встретится с "Кельном".
Закончится тур в воскресенье, 14 декабря: дортмундская "Боруссия" сойдется с "Фрайбургом", а "Бавария" будет принимать "Майнц".
Расписание и результаты матчей 14-го тура Бундеслиги
Пятница, 12 декабря
21:30 "Унион" – "РБ Лейпциг"
Суббота, 13 декабря
16:30 "Айнтрахт" – "Аугсбург"
16:30 "Боруссия" Менхенгладбах - "Вольфсбург"
16:30 "Хоффенхайм" – "Гамбург"
16:30 "Санкт-Паули" – "Хайденхайм"
19:30 "Байер" – "Кельн"
Воскресенье, 14 декабря
16:30 "Фрайбург" – "Боруссия" Дортмунд
18:30 "Бавария" – "Майнц"
20:30 "Вердер" – "Штутгарт"
Таблица Бундеслиги после 13-го тура
