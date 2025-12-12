Бундеслига: расписание и результаты матчей 14-го тура чемпионата Германии по футболу, таблица

Фанаты "Униона" / © Associated Press

С 12 по 14 декабря состоятся матчи 14-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/26.

Он начнется в пятницу, 12 декабря: "РБ Лейпциг" сразится с "Унионом".

В субботу, 13 декабря, "Айнтрахт" примет "Аугсбург", а "Байер" встретится с "Кельном".

Закончится тур в воскресенье, 14 декабря: дортмундская "Боруссия" сойдется с "Фрайбургом", а "Бавария" будет принимать "Майнц".

Расписание и результаты матчей 14-го тура Бундеслиги

Пятница, 12 декабря

21:30 "Унион" – "РБ Лейпциг"

Суббота, 13 декабря

16:30 "Айнтрахт" – "Аугсбург"

16:30 "Боруссия" Менхенгладбах - "Вольфсбург"

16:30 "Хоффенхайм" – "Гамбург"

16:30 "Санкт-Паули" – "Хайденхайм"

19:30 "Байер" – "Кельн"

Воскресенье, 14 декабря

16:30 "Фрайбург" – "Боруссия" Дортмунд

18:30 "Бавария" – "Майнц"

20:30 "Вердер" – "Штутгарт"

Таблица Бундеслиги после 13-го тура

Таблица Бундеслиги после 13 тура / sofascore.com

