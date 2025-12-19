Бундеслига: расписание и результаты матчей 15-го тура чемпионата Германии по футболу, таблица

"Бавария" / © Associated Press

Реклама

С 19 по 21 декабря состоятся матчи 15-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/26.

Он начнется в пятницу, 19 декабря, когда дортмундская "Боруссия" сразится с "Боруссией" Менхенгладбах.

В субботу, 20 декабря, "Айнтрахт" встретится с "Гамбургом", а "РБ Лейпциг" примет "Байер".

Реклама

Закончится тур в воскресенье, 21 декабря, когда "Бавария" приедет в гости к "Хайденхайму".

Расписание и результаты матчей 15-го тура Бундеслиги

Пятница, 19 декабря

21:30 "Боруссия" Дортмунд – "Боруссия" Мэнхенгладбах

Суббота, 20 декабря

Реклама

16:30 "Аугсбург" – "Вердер"

16:30 "Вольфсбург" – "Фрайбург"

16:30 "Гамбург" – "Айнтрахт"

16:30 "Кельн" – "Унион"

Реклама

16:30 "Штутгарт" – "Хоффенхайм"

19:30 "РБ Лейпциг" – "Байер"

Воскресенье, 21 декабря

16:30 "Майнц" – "Санкт-Паули"

Реклама

18:30 "Гайденгайм" – "Бавария"

Таблица Бундеслиги после 14-го тура

Таблица Бундеслиги после 14-го тура

Матчи немецкой Бундеслиги можно смотреть в прямом эфире на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine и Setanta Sports Ukraine+). А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Ранее сообщалось, что "Шахтер" узнал потенциальных соперников в 1/8 финала Лиги конференций.