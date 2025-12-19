- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 56
- Время на прочтение
- 1 мин
Бундеслига: расписание и результаты матчей 15-го тура чемпионата Германии по футболу, таблица
Смотрите календарь и результаты всех поединков 15-го тура чемпионата Германии по футболу в элитном дивизионе, а также турнирную таблицу.
С 19 по 21 декабря состоятся матчи 15-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/26.
Он начнется в пятницу, 19 декабря, когда дортмундская "Боруссия" сразится с "Боруссией" Менхенгладбах.
В субботу, 20 декабря, "Айнтрахт" встретится с "Гамбургом", а "РБ Лейпциг" примет "Байер".
Закончится тур в воскресенье, 21 декабря, когда "Бавария" приедет в гости к "Хайденхайму".
Расписание и результаты матчей 15-го тура Бундеслиги
Пятница, 19 декабря
21:30 "Боруссия" Дортмунд – "Боруссия" Мэнхенгладбах
Суббота, 20 декабря
16:30 "Аугсбург" – "Вердер"
16:30 "Вольфсбург" – "Фрайбург"
16:30 "Гамбург" – "Айнтрахт"
16:30 "Кельн" – "Унион"
16:30 "Штутгарт" – "Хоффенхайм"
19:30 "РБ Лейпциг" – "Байер"
Воскресенье, 21 декабря
16:30 "Майнц" – "Санкт-Паули"
18:30 "Гайденгайм" – "Бавария"
Таблица Бундеслиги после 14-го тура
Матчи немецкой Бундеслиги можно смотреть в прямом эфире на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine и Setanta Sports Ukraine+). А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.
