Бундеслига: расписание и результаты матчей 16-го тура чемпионата Германии по футболу, таблица
Смотрите календарь и результаты всех поединков 16-го тура чемпионата Германии по футболу в элитном дивизионе, а также турнирную таблицу.
С 9 по 11 января состоятся матчи 16-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/26.
Он начнется в пятницу, 9 января, когда "Айнтрахт" примет дортмундскую "Боруссию".
В субботу, 10 января, "РБ Лейпциг" сыграет против "Санкт-Паули", а "Байер" будет принимать "Штутгарт".
Закончится тур в воскресенье, 11 января, когда лидер чемпионата "Бавария" сразится с "Вольфсбургом".
Расписание и результаты матчей 16-го тура Бундеслиги
Пятница, 9 января
21:30 "Айнтрахт" – "Боруссия" Дортмунд
Суббота, 10 января
16:30 "Вердер" – "Хоффенхайм"
16:30 "Хайденхайм" – "Кельн"
16:30 "Санкт-Паули" – "РБ Лейпциг"
16:30 "Унион" – "Майнц"
16:30 "Фрайбург" – "Гамбург"
19:30 "Байер" – "Штутгарт"
Воскресенье, 11 января
16:30 "Боруссия" Менхенгладбах – "Аугсбург"
18:30 "Бавария" – "Вольфсбург"
Таблица Бундеслиги после 15-го тура
