Бундеслига: расписание и результаты матчей 16-го тура чемпионата Германии по футболу, таблица

"Боруссия" Дортмунд / © Associated Press

С 9 по 11 января состоятся матчи 16-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/26.

Он начнется в пятницу, 9 января, когда "Айнтрахт" примет дортмундскую "Боруссию".

В субботу, 10 января, "РБ Лейпциг" сыграет против "Санкт-Паули", а "Байер" будет принимать "Штутгарт".

Закончится тур в воскресенье, 11 января, когда лидер чемпионата "Бавария" сразится с "Вольфсбургом".

Расписание и результаты матчей 16-го тура Бундеслиги

Пятница, 9 января

21:30 "Айнтрахт" – "Боруссия" Дортмунд

Суббота, 10 января

16:30 "Вердер" – "Хоффенхайм"

16:30 "Хайденхайм" – "Кельн"

16:30 "Санкт-Паули" – "РБ Лейпциг"

16:30 "Унион" – "Майнц"

16:30 "Фрайбург" – "Гамбург"

19:30 "Байер" – "Штутгарт"

Воскресенье, 11 января

16:30 "Боруссия" Менхенгладбах – "Аугсбург"

18:30 "Бавария" – "Вольфсбург"

Таблица Бундеслиги после 15-го тура

Таблица Бундеслиги после 15 тура / instagram.com/bundesliga

