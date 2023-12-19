Бундеслига: расписание и результаты матчей 16-го тура чемпионата Германии по футболу, турнирная таблица

Лидер чемпионата "Байер" примет "Бохум", а "Бавария" на выезде сыграет с "Вольфсбургом".
19 – 20 декабря состоятся матчи 16-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2023/24.
Программа тура начнется во вторник поединком, в котором "РБ Лейпциг" на выезде встретится с "Вердером". В этот же день дортмундская "Боруссия" примет "Майнц".
В среду будут сыграны матчи с участием главных претендентов на чемпионство: "Байер" дома померяется силами с "Бохумом", а действующий обладатель титула "Бавария" приедет в гости к "Вольфсбургу".
- После 15-го тура таблицу Бундеслиги возглавляет "Байер" (39 очков). На втором месте – "Бавария" (35 баллов + игра в запасе). Далее следуют "РБ Лейпциг" (32) и "Штутгарт" (31).
- Матчи 17-го тура Бундеслиги состоятся после довольно продолжительного рождественско-новогоднего перерыва, 12 – 14 января 2024 года.
- Новичками этого сезона элитного дивизиона чемпионата Германии стали "Хайденхайм" и "Дармштадт".
|ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ / БУНДЕСЛИГА-2023/24
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|Вторник, 19 декабря
|19:30
|ВЕРДЕР
|_:_
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|21:30
|БОРУССИЯ ДОРТМУНД
|_:_
|МАЙНЦ
|21:30
|ХОФФЕНХАЙМ
|_:_
|ДАРМШТАДТ
|Среда, 20 декабря
|19:30
|УНИОН
|_:_
|КЕЛЬН
|21:30
|АЙНТРАХТ
|_:_
|БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
|21:30
|БАЙЕР
|_:_
|БОХУМ
|21:30
|ВОЛЬФСБУРГ
|_:_
|БАВАРИЯ
|21:30
|ХАЙДЕНХАЙМ
|_:_
|ФРАЙБУРГ
|21:30
|ШТУТГАРТ
|_:_
|АУГСБУРГ
Таблица Бундеслиги после 15-го тура
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