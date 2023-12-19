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Бундеслига: расписание и результаты матчей 16-го тура чемпионата Германии по футболу, турнирная таблица

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Бундеслига: расписание и результаты матчей 16-го тура чемпионата Германии по футболу, турнирная таблица

Главный тренер "Байера" Хаби Алонсо / Фото: Associated Press

Лидер чемпионата "Байер" примет "Бохум", а "Бавария" на выезде сыграет с "Вольфсбургом".

19 – 20 декабря состоятся матчи 16-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2023/24.

Программа тура начнется во вторник поединком, в котором "РБ Лейпциг" на выезде встретится с "Вердером". В этот же день дортмундская "Боруссия" примет "Майнц".

В среду будут сыграны матчи с участием главных претендентов на чемпионство: "Байер" дома померяется силами с "Бохумом", а действующий обладатель титула "Бавария" приедет в гости к "Вольфсбургу".

  • После 15-го тура таблицу Бундеслиги возглавляет "Байер" (39 очков). На втором месте – "Бавария" (35 баллов + игра в запасе). Далее следуют "РБ Лейпциг" (32) и "Штутгарт" (31).
  • Матчи 17-го тура Бундеслиги состоятся после довольно продолжительного рождественско-новогоднего перерыва, 12 – 14 января 2024 года.
  • Новичками этого сезона элитного дивизиона чемпионата Германии стали "Хайденхайм" и "Дармштадт".
ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ / БУНДЕСЛИГА-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР
Вторник, 19 декабря
19:30 ВЕРДЕР   _:_   РБ ЛЕЙПЦИГ
21:30 БОРУССИЯ ДОРТМУНД   _:_   МАЙНЦ
21:30 ХОФФЕНХАЙМ   _:_   ДАРМШТАДТ
Среда, 20 декабря
19:30 УНИОН   _:_   КЕЛЬН
21:30 АЙНТРАХТ   _:_   БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
21:30 БАЙЕР   _:_   БОХУМ
21:30 ВОЛЬФСБУРГ   _:_   БАВАРИЯ
21:30 ХАЙДЕНХАЙМ   _:_   ФРАЙБУРГ
21:30 ШТУТГАРТ   _:_   АУГСБУРГ

Таблица Бундеслиги после 15-го тура

Таблица Бундеслиги после 15-го тура / © flashscore.ua
Таблица Бундеслиги после 15-го тура / Фото: flashscore.ua

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Дата публикации
Просмотры
61
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