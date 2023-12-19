Бундеслига: расписание и результаты матчей 16-го тура чемпионата Германии по футболу, турнирная таблица

Лидер чемпионата "Байер" примет "Бохум", а "Бавария" на выезде сыграет с "Вольфсбургом".

19 – 20 декабря состоятся матчи 16-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2023/24.

Программа тура начнется во вторник поединком, в котором "РБ Лейпциг" на выезде встретится с "Вердером". В этот же день дортмундская "Боруссия" примет "Майнц".

В среду будут сыграны матчи с участием главных претендентов на чемпионство: "Байер" дома померяется силами с "Бохумом", а действующий обладатель титула "Бавария" приедет в гости к "Вольфсбургу".

После 15-го тура таблицу Бундеслиги возглавляет "Байер" (39 очков). На втором месте – "Бавария" (35 баллов + игра в запасе). Далее следуют "РБ Лейпциг" (32) и "Штутгарт" (31).

Матчи 17-го тура Бундеслиги состоятся после довольно продолжительного рождественско-новогоднего перерыва, 12 – 14 января 2024 года.

Новичками этого сезона элитного дивизиона чемпионата Германии стали "Хайденхайм" и "Дармштадт".

Таблица Бундеслиги после 15-го тура

Таблица Бундеслиги после 15-го тура / Фото: flashscore.ua

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