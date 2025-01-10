Бундеслига: расписание и результаты матчей 16-го тура чемпионата Германии по футболу, турнирная таблица

10-12 января состоятся матчи 16-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2024/25.

Он начнется в пятницу сразу же центральным поединком тура, в котором дортмундская "Боруссия" примет действующего чемпиона "Байер".

В субботу лидер чемпионата "Бавария" сразится с "Боруссией" Менхенгладбах.

Завершится тур в воскресенье поединками "РБ Лейпциг" – "Вердер" и "Аугсбург" – "Штутгарт".

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По итогам 15-го тура таблицу Бундеслиги единолично возглавляет "Бавария" (36 очков). На втором месте идет "Байер" (32 пункта). Третью и четвертую позицию соответственно занимают "Айнтрахт" и "РБ Лейпциг", которые имеют по 27 баллов.

ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ / БУНДЕСЛИГА-2024/25

16 ТУР Пятница, 10 января 21:30 БОРУССИЯ ДОРТМУНД _:_ БАЙЕР Суббота, 11 января 16:30 ХАЙДЕНХАЙМ _:_ УНИОН 16:30 ХОФФЕНХАЙМ _:_ ВОЛЬФСБУРГ 16:30 МАЙНЦ _:_ БОХУМ 16:30 САНКТ-ПАУЛИ _:_ АЙНТРАХТ 16:30 ФРАЙБУРГ _:_ ХОЛЬШТАЙН КИЛЬ 19:30 БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ _:_ БАВАРИЯ Воскресенье, 12 января 16:30 РБ ЛЕЙПЦИГ _:_ ВЕРДЕР 18:30 АУГСБУРГ _:_ ШТУТГАРТ

Таблица Бундеслиги после 15-го тура

Таблица Бундеслиги после 15-го тура / Фото: flashscore.ua

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