Бундеслига: расписание и результаты матчей 16-го тура чемпионата Германии по футболу, турнирная таблица

В центральном поединке тура дортмундская "Боруссия" будет принимать "Байер".
10-12 января состоятся матчи 16-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2024/25.
Он начнется в пятницу сразу же центральным поединком тура, в котором дортмундская "Боруссия" примет действующего чемпиона "Байер".
В субботу лидер чемпионата "Бавария" сразится с "Боруссией" Менхенгладбах.
Завершится тур в воскресенье поединками "РБ Лейпциг" – "Вердер" и "Аугсбург" – "Штутгарт".
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По итогам 15-го тура таблицу Бундеслиги единолично возглавляет "Бавария" (36 очков). На втором месте идет "Байер" (32 пункта). Третью и четвертую позицию соответственно занимают "Айнтрахт" и "РБ Лейпциг", которые имеют по 27 баллов.
|ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ / БУНДЕСЛИГА-2024/25
16 ТУР
|Пятница, 10 января
|21:30
|БОРУССИЯ ДОРТМУНД
|_:_
|БАЙЕР
|Суббота, 11 января
|16:30
|ХАЙДЕНХАЙМ
|_:_
|УНИОН
|16:30
|ХОФФЕНХАЙМ
|_:_
|ВОЛЬФСБУРГ
|16:30
|МАЙНЦ
|_:_
|БОХУМ
|16:30
|САНКТ-ПАУЛИ
|_:_
|АЙНТРАХТ
|16:30
|ФРАЙБУРГ
|_:_
|ХОЛЬШТАЙН КИЛЬ
|19:30
|БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
|_:_
|БАВАРИЯ
|Воскресенье, 12 января
|16:30
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|_:_
|ВЕРДЕР
|18:30
|АУГСБУРГ
|_:_
|ШТУТГАРТ
Таблица Бундеслиги после 15-го тура
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