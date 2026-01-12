Бундеслига: расписание и результаты матчей 17-го тура чемпионата Германии по футболу, таблица

"Штутгарт" / © Associated Press

С 13 по 15 января состоятся матчи 17-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/26.

Во вторник, 13 января, "Штутгарт" примет "Айнтрахт", дортмундская "Боруссия" встретится с "Вердером", а "Байер" сразится с "Гамбургом".

В среду, 14 января, лидер чемпионата "Бавария" сыграет с "Кельном", а "РБ Лейпциг" поборется с "Фрайбургом".

Закончится тур в четверг, 15 января, поединком между "Аугсбургом" и "Унионом".

Расписание и результаты матчей 17-го тура Бундеслиги

Вторник, 13 января

19:30 "Штутгарт" – "Айнтрахт"

21:30 "Боруссия" Дортмунд – "Вердер"

21:30 "Гамбург" – "Байер"

21:30 "Майнц" – "Хайденхайм"

Среда, 14 января

19:30 "Вольфсбург" – "Санкт-Паули"

21:30 "Хоффенхайм" – "Боруссия" Менхенгладбах

21:30 "Кельн" – "Бавария"

21:30 "РБ Лейпциг" – "Фрайбург"

Пятница, 15 января

21:30 "Аугсбург" – "Унион"

Таблица Бундеслиги после 16-го тура

Таблица Бундеслиги после 16 тура / instagram.com/bundesliga

