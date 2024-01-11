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Бундеслига: расписание и результаты матчей 17-го тура чемпионата Германии по футболу, турнирная таблица

Бундеслига: расписание и результаты матчей 17-го тура чемпионата Германии по футболу, турнирная таблица

Главный тренер "Байера" Хаби Алонсо / Фото: Associated Press

Немецкое футбольное первенство возвращается после довольно продолжительной рождественско-новогодней паузы.

12 – 14 января состоятся матчи 17-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2023/24.

Программа тура начнется в пятницу поединком, в котором действующий обладатель титула "Бавария" будет принимать "Хоффенхайм".

В субботу лидер чемпионата "Байер" на выезде встретится с "Аугсбургом", "РБ Лейпциг" дома сыграет против "Айнтрахта", а дортмундская "Боруссия" приедет в гости к "Дармштадту".

Завершится тур в воскресенье матчами "Бохум" – "Вердер" и "Боруссия" Менхенгладбах – "Штутгарт".

  • После 16-го тура таблицу Бундеслиги возглавляет "Байер" (42 очка). На втором месте – "Бавария" (38 баллов + игра в запасе). Далее следуют "Штутгарт" (34) и "РБ Лейпциг" (33).
  • Матчи 18-го тура Бундеслиги состоятся 19 – 21 января.
  • Новичками этого сезона элитного дивизиона чемпионата Германии стали "Хайденхайм" и "Дармштадт".
ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ / БУНДЕСЛИГА-2023/24
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Пятница, 12 января
21:30 БАВАРИЯ   _:_   ХОФФЕНХАЙМ
Суббота, 13 января
16:30 АУГСБУРГ   _:_   БАЙЕР
16:30 КЕЛЬН   _:_   ХАЙДЕНХАЙМ
16:30 МАЙНЦ   _:_   ВОЛЬФСБУРГ
16:30 РБ ЛЕЙПЦИГ   _:_   АЙНТРАХТ
16:30 ФРАЙБУРГ   _:_   УНИОН
19:30 ДАРМШТАДТ   _:_   БОРУССИЯ ДОРТМУНД
Воскресенье, 14 января
16:30 БОХУМ   _:_   ВЕРДЕР
18:30 БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ   _:_   ШТУТГАРТ

Таблица Бундеслиги после 16-го тура

Таблица Бундеслиги после 16-го тура / © flashscore.ua
Таблица Бундеслиги после 16-го тура / Фото: flashscore.ua

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