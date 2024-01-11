Бундеслига: расписание и результаты матчей 17-го тура чемпионата Германии по футболу, турнирная таблица

Немецкое футбольное первенство возвращается после довольно продолжительной рождественско-новогодней паузы.

12 – 14 января состоятся матчи 17-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2023/24.

Программа тура начнется в пятницу поединком, в котором действующий обладатель титула "Бавария" будет принимать "Хоффенхайм".

В субботу лидер чемпионата "Байер" на выезде встретится с "Аугсбургом", "РБ Лейпциг" дома сыграет против "Айнтрахта", а дортмундская "Боруссия" приедет в гости к "Дармштадту".

Завершится тур в воскресенье матчами "Бохум" – "Вердер" и "Боруссия" Менхенгладбах – "Штутгарт".

После 16-го тура таблицу Бундеслиги возглавляет "Байер" (42 очка). На втором месте – "Бавария" (38 баллов + игра в запасе). Далее следуют "Штутгарт" (34) и "РБ Лейпциг" (33).

Матчи 18-го тура Бундеслиги состоятся 19 – 21 января.

Новичками этого сезона элитного дивизиона чемпионата Германии стали "Хайденхайм" и "Дармштадт".

Таблица Бундеслиги после 16-го тура

Таблица Бундеслиги после 16-го тура / Фото: flashscore.ua

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