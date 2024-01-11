Бундеслига: расписание и результаты матчей 17-го тура чемпионата Германии по футболу, турнирная таблица

Немецкое футбольное первенство возвращается после довольно продолжительной рождественско-новогодней паузы.
12 – 14 января состоятся матчи 17-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2023/24.
Программа тура начнется в пятницу поединком, в котором действующий обладатель титула "Бавария" будет принимать "Хоффенхайм".
В субботу лидер чемпионата "Байер" на выезде встретится с "Аугсбургом", "РБ Лейпциг" дома сыграет против "Айнтрахта", а дортмундская "Боруссия" приедет в гости к "Дармштадту".
Завершится тур в воскресенье матчами "Бохум" – "Вердер" и "Боруссия" Менхенгладбах – "Штутгарт".
- После 16-го тура таблицу Бундеслиги возглавляет "Байер" (42 очка). На втором месте – "Бавария" (38 баллов + игра в запасе). Далее следуют "Штутгарт" (34) и "РБ Лейпциг" (33).
- Матчи 18-го тура Бундеслиги состоятся 19 – 21 января.
- Новичками этого сезона элитного дивизиона чемпионата Германии стали "Хайденхайм" и "Дармштадт".
|ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ / БУНДЕСЛИГА-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР
|Пятница, 12 января
|21:30
|БАВАРИЯ
|_:_
|ХОФФЕНХАЙМ
|Суббота, 13 января
|16:30
|АУГСБУРГ
|_:_
|БАЙЕР
|16:30
|КЕЛЬН
|_:_
|ХАЙДЕНХАЙМ
|16:30
|МАЙНЦ
|_:_
|ВОЛЬФСБУРГ
|16:30
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|_:_
|АЙНТРАХТ
|16:30
|ФРАЙБУРГ
|_:_
|УНИОН
|19:30
|ДАРМШТАДТ
|_:_
|БОРУССИЯ ДОРТМУНД
|Воскресенье, 14 января
|16:30
|БОХУМ
|_:_
|ВЕРДЕР
|18:30
|БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
|_:_
|ШТУТГАРТ
Таблица Бундеслиги после 16-го тура
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