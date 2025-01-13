Бундеслига: расписание и результаты матчей 17-го тура чемпионата Германии по футболу, турнирная таблица

14-15 января состоятся матчи 17-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2024/25.

Во вторник дортмундская "Боруссия" попытается одолеть "Хольштайн Киль", "Айнтрахт" сойдется с "Фрайбургом", а действующий чемпион "Байер" будет противостоять "Майнцу".

В среду лидер чемпионата "Бавария" примет "Хоффенхайм", а "РБ Лейпциг" померяется силами со "Штутгартом".

Матчи чемпионата Германии по футболу можно посмотреть на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine и Setanta Sports Ukraine+). А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

После 16-го тура таблицу Бундеслиги единолично возглавляет "Бавария" (39 очков). На втором месте идет "Байер" (35 пунктов). Третью и четвертую позицию соответственно занимают "Айнтрахт" и "РБ Лейпциг", которые имеют по 30 баллов.

ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ / БУНДЕСЛИГА-2024/25

17 ТУР Вторник, 14 января 19:30 ХОЛЬШТАЙН КИЛЬ _:_ БОРУССИЯ ДОРТМУНД 21:30 АЙНТРАХТ _:_ ФРАЙБУРГ 21:30 БАЙЕР _:_ МАЙНЦ 21:30 ВОЛЬФСБУРГ _:_ БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ Среда, 15 января 19:30 БОХУМ _:_ САНКТ-ПАУЛИ 21:30 БАВАРИЯ _:_ ХОФФЕНХАЙМ 21:30 ВЕРДЕР _:_ ХАЙДЕНХАЙМ 21:30 УНИОН _:_ АУГСБУРГ 21:30 ШТУТГАРТ _:_ РБ ЛЕЙПЦИГ

Таблица Бундеслиги после 16-го тура

Таблица Бундеслиги после 16-го тура / Фото: flashscore.ua

Читайте также:

"Динамо" на последних минутах вырвало ничью в третьем товарищеском матче зимних сборов (видео)

АПЛ: расписание и результаты матчей 21-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица

"Барселона" в сверхрезультативной игре разнесла "Реал" и стала обладателем Суперкубка Испании (видео)