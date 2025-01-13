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Бундеслига: расписание и результаты матчей 17-го тура чемпионата Германии по футболу, турнирная таблица

Бундеслига: расписание и результаты матчей 17-го тура чемпионата Германии по футболу, турнирная таблица

"Бавария" / Фото: Associated Press

Единоличным лидером немецкого первенства остается "Бавария".

14-15 января состоятся матчи 17-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2024/25.

Во вторник дортмундская "Боруссия" попытается одолеть "Хольштайн Киль", "Айнтрахт" сойдется с "Фрайбургом", а действующий чемпион "Байер" будет противостоять "Майнцу".

В среду лидер чемпионата "Бавария" примет "Хоффенхайм", а "РБ Лейпциг" померяется силами со "Штутгартом".

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После 16-го тура таблицу Бундеслиги единолично возглавляет "Бавария" (39 очков). На втором месте идет "Байер" (35 пунктов). Третью и четвертую позицию соответственно занимают "Айнтрахт" и "РБ Лейпциг", которые имеют по 30 баллов.

ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ / БУНДЕСЛИГА-2024/25
17 ТУР
Вторник, 14 января
19:30 ХОЛЬШТАЙН КИЛЬ   _:_   БОРУССИЯ ДОРТМУНД
21:30 АЙНТРАХТ   _:_   ФРАЙБУРГ
21:30 БАЙЕР   _:_   МАЙНЦ
21:30 ВОЛЬФСБУРГ   _:_   БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
Среда, 15 января
19:30 БОХУМ   _:_   САНКТ-ПАУЛИ
21:30 БАВАРИЯ   _:_   ХОФФЕНХАЙМ
21:30 ВЕРДЕР   _:_   ХАЙДЕНХАЙМ
21:30 УНИОН   _:_   АУГСБУРГ
21:30 ШТУТГАРТ   _:_   РБ ЛЕЙПЦИГ

Таблица Бундеслиги после 16-го тура

Таблица Бундеслиги после 16-го тура / © flashscore.ua
Таблица Бундеслиги после 16-го тура / Фото: flashscore.ua

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