Бундеслига: расписание и результаты матчей 17-го тура чемпионата Германии по футболу, турнирная таблица

Единоличным лидером немецкого первенства остается "Бавария".
14-15 января состоятся матчи 17-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2024/25.
Во вторник дортмундская "Боруссия" попытается одолеть "Хольштайн Киль", "Айнтрахт" сойдется с "Фрайбургом", а действующий чемпион "Байер" будет противостоять "Майнцу".
В среду лидер чемпионата "Бавария" примет "Хоффенхайм", а "РБ Лейпциг" померяется силами со "Штутгартом".
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После 16-го тура таблицу Бундеслиги единолично возглавляет "Бавария" (39 очков). На втором месте идет "Байер" (35 пунктов). Третью и четвертую позицию соответственно занимают "Айнтрахт" и "РБ Лейпциг", которые имеют по 30 баллов.
|ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ / БУНДЕСЛИГА-2024/25
17 ТУР
|Вторник, 14 января
|19:30
|ХОЛЬШТАЙН КИЛЬ
|_:_
|БОРУССИЯ ДОРТМУНД
|21:30
|АЙНТРАХТ
|_:_
|ФРАЙБУРГ
|21:30
|БАЙЕР
|_:_
|МАЙНЦ
|21:30
|ВОЛЬФСБУРГ
|_:_
|БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
|Среда, 15 января
|19:30
|БОХУМ
|_:_
|САНКТ-ПАУЛИ
|21:30
|БАВАРИЯ
|_:_
|ХОФФЕНХАЙМ
|21:30
|ВЕРДЕР
|_:_
|ХАЙДЕНХАЙМ
|21:30
|УНИОН
|_:_
|АУГСБУРГ
|21:30
|ШТУТГАРТ
|_:_
|РБ ЛЕЙПЦИГ
Таблица Бундеслиги после 16-го тура
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