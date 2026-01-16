- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
Бундеслига: расписание и результаты матчей 18-го тура чемпионата Германии по футболу, таблица
Смотрите календарь и результаты всех поединков 18-го тура чемпионата Германии по футболу в элитном дивизионе, а также турнирную таблицу.
С 16 по 18 января состоятся матчи 18-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/26.
В пятницу, 16 января, "Айнтрахт" померяется силами с "Вердером".
В субботу, 17 января, дортмундская "Боруссия" примет "Санкт-Паули", "Байер" встретится с "Хоффенхаймом", а "Бавария" попытается обыграть "РБ Лейпциг".
Завершится тур в воскресенье, 18 января, поединками "Штутгарт" – "Унион" и "Аугсбург" – "Фрайбург".
Расписание и результаты матчей 18-го тура Бундеслиги
Пятница, 16 января
21:30 "Вердер" – "Айнтрахт"
Суббота, 17 января
16:30 "Боруссия" Дортмунд – "Санкт-Паули"
16:30 "Вольфсбург" – "Хайденхайм"
16:30 "Гамбург" – "Боруссия" Менхенгладбах
16:30 "Хоффенхайм" – "Байер"
16:30 "Кельн" – "Майнц"
19:30 "РБ Лейпциг" – "Бавария"
Воскресенье, 18 января
16:30 "Штутгарт" – "Унион"
18:30 "Аугсбург" – "Фрайбург"
Таблица Бундеслиги после 17-го тура
Матчи немецкой Бундеслиги можно смотреть в прямом эфире на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine и Setanta Sports Ukraine+). А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.
