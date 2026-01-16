Бундеслига: расписание и результаты матчей 18-го тура чемпионата Германии по футболу, таблица

"Бавария" / © Associated Press

С 16 по 18 января состоятся матчи 18-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/26.

В пятницу, 16 января, "Айнтрахт" померяется силами с "Вердером".

В субботу, 17 января, дортмундская "Боруссия" примет "Санкт-Паули", "Байер" встретится с "Хоффенхаймом", а "Бавария" попытается обыграть "РБ Лейпциг".

Завершится тур в воскресенье, 18 января, поединками "Штутгарт" – "Унион" и "Аугсбург" – "Фрайбург".

Расписание и результаты матчей 18-го тура Бундеслиги

Пятница, 16 января

21:30 "Вердер" – "Айнтрахт"

Суббота, 17 января

16:30 "Боруссия" Дортмунд – "Санкт-Паули"

16:30 "Вольфсбург" – "Хайденхайм"

16:30 "Гамбург" – "Боруссия" Менхенгладбах

16:30 "Хоффенхайм" – "Байер"

16:30 "Кельн" – "Майнц"

19:30 "РБ Лейпциг" – "Бавария"

Воскресенье, 18 января

16:30 "Штутгарт" – "Унион"

18:30 "Аугсбург" – "Фрайбург"

Таблица Бундеслиги после 17-го тура

Таблица Бундеслиги после 17 тура / instagram.com/bundesliga

