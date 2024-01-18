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Бундеслига: расписание и результаты матчей 18-го тура чемпионата Германии по футболу, турнирная таблица

Бундеслига: расписание и результаты матчей 18-го тура чемпионата Германии по футболу, турнирная таблица

Форвард "Баварии" Гарри Кейн / Фото: Associated Press

В центральном поединке тура встретятся "РБ Лейпциг" и лидер чемпионата "Байер".

20 – 21 января состоятся матчи 18-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2023/24.

Программа тура должна была начаться в пятницу поединком между "Майнцом" и "Унионом", но его перенесли из-за плохой погоды.

В субботу дортмундская "Боруссия" на выезде сыграет с "Кельном", а в центральном поединке тура лидер чемпионата "Байер" приедет к "РБ Лейпцигу".

Завершится тур в воскресенье. В этот день действующий обладатель титула "Бавария" примет "Вердер", а "Боруссия" Менхенгладбах на своем поле сойдется с "Аугсбургом".

  • После 17-го тура таблицу Бундеслиги возглавляет "Байер" (45 очков). На втором месте – "Бавария" (41 балл + игра в запасе). Далее следуют "Штутгарт" (34) и "РБ Лейпциг" (33).
  • Матчи 19-го тура Бундеслиги состоятся 26 – 28 января.
  • Новичками этого сезона элитного дивизиона чемпионата Германии стали "Хайденхайм" и "Дармштадт".
ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ / БУНДЕСЛИГА-2023/24
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Пятница, 19 января
21:30 МАЙНЦ   перенесен   УНИОН
Суббота, 20 января
16:30 БОХУМ   _:_   ШТУТГАРТ
16:30 ХАЙДЕНХАЙМ   _:_   ВОЛЬФСБУРГ
16:30 ДАРМШТАДТ   _:_   АЙНТРАХТ
16:30 КЕЛЬН   _:_   БОРУССИЯ ДОРТМУНД
16:30 ФРАЙБУРГ   _:_   ХОФФЕНХАЙМ
19:30 РБ ЛЕЙПЦИГ   _:_   БАЙЕР
Воскресенье, 21 января
16:30 БАВАРИЯ   _:_   ВЕРДЕР
18:30 БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ   _:_   АУГСБУРГ

Таблица Бундеслиги после 17-го тура

Таблица Бундеслиги после 17-го тура / © flashscore.ua
Таблица Бундеслиги после 17-го тура / Фото: flashscore.ua

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