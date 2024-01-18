Бундеслига: расписание и результаты матчей 18-го тура чемпионата Германии по футболу, турнирная таблица

В центральном поединке тура встретятся "РБ Лейпциг" и лидер чемпионата "Байер".
20 – 21 января состоятся матчи 18-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2023/24.
Программа тура должна была начаться в пятницу поединком между "Майнцом" и "Унионом", но его перенесли из-за плохой погоды.
В субботу дортмундская "Боруссия" на выезде сыграет с "Кельном", а в центральном поединке тура лидер чемпионата "Байер" приедет к "РБ Лейпцигу".
Завершится тур в воскресенье. В этот день действующий обладатель титула "Бавария" примет "Вердер", а "Боруссия" Менхенгладбах на своем поле сойдется с "Аугсбургом".
- После 17-го тура таблицу Бундеслиги возглавляет "Байер" (45 очков). На втором месте – "Бавария" (41 балл + игра в запасе). Далее следуют "Штутгарт" (34) и "РБ Лейпциг" (33).
- Матчи 19-го тура Бундеслиги состоятся 26 – 28 января.
- Новичками этого сезона элитного дивизиона чемпионата Германии стали "Хайденхайм" и "Дармштадт".
|ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ / БУНДЕСЛИГА-2023/24
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|Пятница, 19 января
|21:30
|МАЙНЦ
|перенесен
|УНИОН
|Суббота, 20 января
|16:30
|БОХУМ
|_:_
|ШТУТГАРТ
|16:30
|ХАЙДЕНХАЙМ
|_:_
|ВОЛЬФСБУРГ
|16:30
|ДАРМШТАДТ
|_:_
|АЙНТРАХТ
|16:30
|КЕЛЬН
|_:_
|БОРУССИЯ ДОРТМУНД
|16:30
|ФРАЙБУРГ
|_:_
|ХОФФЕНХАЙМ
|19:30
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|_:_
|БАЙЕР
|Воскресенье, 21 января
|16:30
|БАВАРИЯ
|_:_
|ВЕРДЕР
|18:30
|БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
|_:_
|АУГСБУРГ
Таблица Бундеслиги после 17-го тура
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