Бундеслига: расписание и результаты матчей 18-го тура чемпионата Германии по футболу, турнирная таблица

В центральном поединке тура встретятся "РБ Лейпциг" и лидер чемпионата "Байер".

20 – 21 января состоятся матчи 18-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2023/24.

Программа тура должна была начаться в пятницу поединком между "Майнцом" и "Унионом", но его перенесли из-за плохой погоды.

В субботу дортмундская "Боруссия" на выезде сыграет с "Кельном", а в центральном поединке тура лидер чемпионата "Байер" приедет к "РБ Лейпцигу".

Завершится тур в воскресенье. В этот день действующий обладатель титула "Бавария" примет "Вердер", а "Боруссия" Менхенгладбах на своем поле сойдется с "Аугсбургом".

После 17-го тура таблицу Бундеслиги возглавляет "Байер" (45 очков). На втором месте – "Бавария" (41 балл + игра в запасе). Далее следуют "Штутгарт" (34) и "РБ Лейпциг" (33).

Матчи 19-го тура Бундеслиги состоятся 26 – 28 января.

Новичками этого сезона элитного дивизиона чемпионата Германии стали "Хайденхайм" и "Дармштадт".

Таблица Бундеслиги после 17-го тура

Таблица Бундеслиги после 17-го тура / Фото: flashscore.ua

Читайте также:

Ла Лига: расписание и результаты матчей 21-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица

Справились без Довбика: "Жирона" с Цыганковым уверенно вышла в четвертьфинал Кубка Испании (видео)

Кубок африканских наций-2023: расписание и результаты всех матчей