Бундеслига: расписание и результаты матчей 18-го тура чемпионата Германии по футболу, турнирная таблица

В центральном поединке тура "Айнтрахт" будет принимать дортмундскую "Боруссию".
17-19 января состоятся матчи 18-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2024/25.
Он начнется в пятницу сразу же центральным поединком тура, в котором "Айнтрахт" будет принимать дортмундскую "Боруссию".
В субботу лидер чемпионата "Бавария" встретится с "Вольфсбургом", "РБ Лейпциг" сразится с "Бохумом", "Штутгарт" примет "Фрайбург", а действующий чемпион "Байер" сойдется с "Боруссией" Менхенгладбах.
Завершится тур в воскресенье поединками "Унион" – "Майнц" и "Вердер" – "Аугсбург".
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После 17-го тура таблицу Бундеслиги единолично возглавляет "Бавария" (42 очка). На втором месте идет "Байер" (38 пунктов). Третью позицию занимает "Айнтрахт" (33 балла). Топ-4 замыкает "РБ Лейпциг" (30 очков).
|ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ / БУНДЕСЛИГА-2024/25
18 ТУР
|Пятница, 17 января
|21:30
|АЙНТРАХТ
|_:_
|БОРУССИЯ ДОРТМУНД
|Суббота, 18 января
|16:30
|БАВАРИЯ
|_:_
|ВОЛЬФСБУРГ
|16:30
|БОХУМ
|_:_
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|16:30
|ХАЙДЕНХАЙМ
|_:_
|САНКТ-ПАУЛИ
|16:30
|ХОЛЬШТАЙН КИЛЬ
|_:_
|ХОФФЕНХАЙМ
|16:30
|ШТУТГАРТ
|_:_
|ФРАЙБУРГ
|19:30
|БАЙЕР
|_:_
|БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
|Воскресенье, 19 января
|16:30
|УНИОН
|_:_
|МАЙНЦ
|18:30
|ВЕРДЕР
|_:_
|АУГСБУРГ
Таблица Бундеслиги после 17-го тура
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