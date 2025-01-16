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Бундеслига: расписание и результаты матчей 18-го тура чемпионата Германии по футболу, турнирная таблица

Бундеслига: расписание и результаты матчей 18-го тура чемпионата Германии по футболу, турнирная таблица

Фанаты "Боруссии" Дортмунд / Фото: Associated Press

В центральном поединке тура "Айнтрахт" будет принимать дортмундскую "Боруссию".

17-19 января состоятся матчи 18-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2024/25.

Он начнется в пятницу сразу же центральным поединком тура, в котором "Айнтрахт" будет принимать дортмундскую "Боруссию".

В субботу лидер чемпионата "Бавария" встретится с "Вольфсбургом", "РБ Лейпциг" сразится с "Бохумом", "Штутгарт" примет "Фрайбург", а действующий чемпион "Байер" сойдется с "Боруссией" Менхенгладбах.

Завершится тур в воскресенье поединками "Унион" – "Майнц" и "Вердер" – "Аугсбург".

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После 17-го тура таблицу Бундеслиги единолично возглавляет "Бавария" (42 очка). На втором месте идет "Байер" (38 пунктов). Третью позицию занимает "Айнтрахт" (33 балла). Топ-4 замыкает "РБ Лейпциг" (30 очков).

ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ / БУНДЕСЛИГА-2024/25
18 ТУР
Пятница, 17 января
21:30 АЙНТРАХТ   _:_   БОРУССИЯ ДОРТМУНД
Суббота, 18 января
16:30 БАВАРИЯ   _:_   ВОЛЬФСБУРГ
16:30 БОХУМ   _:_   РБ ЛЕЙПЦИГ
16:30 ХАЙДЕНХАЙМ   _:_   САНКТ-ПАУЛИ
16:30 ХОЛЬШТАЙН КИЛЬ   _:_   ХОФФЕНХАЙМ
16:30 ШТУТГАРТ   _:_   ФРАЙБУРГ
19:30 БАЙЕР   _:_   БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
Воскресенье, 19 января
16:30 УНИОН   _:_   МАЙНЦ
18:30 ВЕРДЕР   _:_   АУГСБУРГ

Таблица Бундеслиги после 17-го тура

Таблица Бундеслиги после 17-го тура / © flashscore.ua
Таблица Бундеслиги после 17-го тура / Фото: flashscore.ua

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