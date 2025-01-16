Бундеслига: расписание и результаты матчей 18-го тура чемпионата Германии по футболу, турнирная таблица

17-19 января состоятся матчи 18-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2024/25.

Он начнется в пятницу сразу же центральным поединком тура, в котором "Айнтрахт" будет принимать дортмундскую "Боруссию".

В субботу лидер чемпионата "Бавария" встретится с "Вольфсбургом", "РБ Лейпциг" сразится с "Бохумом", "Штутгарт" примет "Фрайбург", а действующий чемпион "Байер" сойдется с "Боруссией" Менхенгладбах.

Завершится тур в воскресенье поединками "Унион" – "Майнц" и "Вердер" – "Аугсбург".

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После 17-го тура таблицу Бундеслиги единолично возглавляет "Бавария" (42 очка). На втором месте идет "Байер" (38 пунктов). Третью позицию занимает "Айнтрахт" (33 балла). Топ-4 замыкает "РБ Лейпциг" (30 очков).

ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ / БУНДЕСЛИГА-2024/25

18 ТУР Пятница, 17 января 21:30 АЙНТРАХТ _:_ БОРУССИЯ ДОРТМУНД Суббота, 18 января 16:30 БАВАРИЯ _:_ ВОЛЬФСБУРГ 16:30 БОХУМ _:_ РБ ЛЕЙПЦИГ 16:30 ХАЙДЕНХАЙМ _:_ САНКТ-ПАУЛИ 16:30 ХОЛЬШТАЙН КИЛЬ _:_ ХОФФЕНХАЙМ 16:30 ШТУТГАРТ _:_ ФРАЙБУРГ 19:30 БАЙЕР _:_ БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ Воскресенье, 19 января 16:30 УНИОН _:_ МАЙНЦ 18:30 ВЕРДЕР _:_ АУГСБУРГ

Таблица Бундеслиги после 17-го тура

Таблица Бундеслиги после 17-го тура / Фото: flashscore.ua

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