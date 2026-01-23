- Дата публикации
-
Категория
Проспорт
- Количество просмотров
- 49
- Время на прочтение
- 1 мин
Бундеслига: расписание и результаты матчей 19-го тура чемпионата Германии по футболу, таблица
Смотрите календарь и результаты всех поединков 19-го тура чемпионата Германии по футболу в элитном дивизионе, а также турнирную таблицу.
С 23 по 25 января состоятся матчи 19-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/26.
В пятницу, 23 января, он начнется игрой между "Санкт-Паули" и "Гамбургом".
В субботу, 24 января, "Айнтрахт" примет "Хоффенхайм", "Бавария" сойдется с "Аугсбургом", "Байер" сыграет с "Вердером", "РБ Лейпциг" будет противостоять "Хайденхайму", а дортмундская "Боруссия" приедет в гости к "Униону".
Завершится тур в воскресенье, 25 января, поединками "Боруссия" Менхенгладбах – "Штутгарт" и "Фрайбург" – "Кельн".
Расписание и результаты матчей 19-го тура Бундеслиги
Пятница, 23 января
21:30 "Санкт-Паули" – "Гамбург"
Суббота, 24 января
16:30 "Айнтрахт" – "Хоффенхайм"
16:30 "Бавария" – "Аугсбург"
16:30 "Байер" – "Вердер"
16:30 "Хайденхайм" – "РБ Лейпциг"
16:30 "Майнц" – "Вольфсбург"
19:30 "Унион" – "Боруссия" Дортмунд
Воскресенье, 25 января
16:30 "Боруссия" Менхенгладбах – "Штутгарт"
18:30 "Фрайбург" – "Кельн"
Таблица Бундеслиги после 18-го тура
