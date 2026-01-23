Бундеслига: расписание и результаты матчей 19-го тура чемпионата Германии по футболу, таблица

"Бавария" / © Associated Press

С 23 по 25 января состоятся матчи 19-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/26.

В пятницу, 23 января, он начнется игрой между "Санкт-Паули" и "Гамбургом".

В субботу, 24 января, "Айнтрахт" примет "Хоффенхайм", "Бавария" сойдется с "Аугсбургом", "Байер" сыграет с "Вердером", "РБ Лейпциг" будет противостоять "Хайденхайму", а дортмундская "Боруссия" приедет в гости к "Униону".

Завершится тур в воскресенье, 25 января, поединками "Боруссия" Менхенгладбах – "Штутгарт" и "Фрайбург" – "Кельн".

Расписание и результаты матчей 19-го тура Бундеслиги

Пятница, 23 января

21:30 "Санкт-Паули" – "Гамбург"

Суббота, 24 января

16:30 "Айнтрахт" – "Хоффенхайм"

16:30 "Бавария" – "Аугсбург"

16:30 "Байер" – "Вердер"

16:30 "Хайденхайм" – "РБ Лейпциг"

16:30 "Майнц" – "Вольфсбург"

19:30 "Унион" – "Боруссия" Дортмунд

Воскресенье, 25 января

16:30 "Боруссия" Менхенгладбах – "Штутгарт"

18:30 "Фрайбург" – "Кельн"

Таблица Бундеслиги после 18-го тура

Таблица Бундеслиги после 18 тура / instagram.com/bundesliga

