Бундеслига: расписание и результаты матчей 19-го тура чемпионата Германии по футболу, турнирная таблица

Лидером немецкого первенства является леверкузенский "Байер", опережающий "Баварию" на 4 очка.
26 – 28 января состоятся матчи 19-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2023/24.
Он начнется в пятницу поединком между "Айнтрахтом" и "Майнцом".
В субботу действующий обладатель титула "Бавария" на выезде встретится с "Аугсбургом", "Штутгарт" будет принимать "РБ Лейпциг", а лидер чемпионата "Байер" дома сойдется с "Боруссией" Менхенгладбах.
Завершится тур в воскресенье. В этот день дортмундская "Боруссия" проведет домашний поединок против "Бохума".
- После 18-го тура таблицу Бундеслиги возглавляет "Байер" (48 очков). На втором месте – "Бавария" (44). Далее следуют "Штутгарт" (34), "РБ Лейпциг" (33) и "Боруссия" Дортмунд (33).
- Матчи 20-го тура Бундеслиги состоятся 2 – 4 февраля.
- Новичками этого сезона элитного дивизиона чемпионата Германии стали "Хайденхайм" и "Дармштадт".
|ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ / БУНДЕСЛИГА-2023/24
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|Пятница, 26 января
|21:30
|АЙНТРАХТ
|_:_
|МАЙНЦ
|Суббота, 27 января
|16:30
|АУГСБУРГ
|_:_
|БАВАРИЯ
|16:30
|ВЕРДЕР
|_:_
|ФРАЙБУРГ
|16:30
|ВОЛЬФСБУРГ
|_:_
|КЕЛЬН
|16:30
|ХОФФЕНХАЙМ
|_:_
|ХАЙДЕНХАЙМ
|16:30
|ШТУТГАРТ
|_:_
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|19:30
|БАЙЕР
|_:_
|БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
|Воскресенье, 28 января
|16:30
|УНИОН
|_:_
|ДАРМШТАДТ
|18:30
|БОРУССИЯ ДОРТМУНД
|_:_
|БОХУМ
Таблица Бундеслиги после 18-го тура
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