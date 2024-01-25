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Бундеслига: расписание и результаты матчей 19-го тура чемпионата Германии по футболу, турнирная таблица

Бундеслига: расписание и результаты матчей 19-го тура чемпионата Германии по футболу, турнирная таблица

Бундеслига / Фото: Associated Press

Лидером немецкого первенства является леверкузенский "Байер", опережающий "Баварию" на 4 очка.

26 – 28 января состоятся матчи 19-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2023/24.

Он начнется в пятницу поединком между "Айнтрахтом" и "Майнцом".

В субботу действующий обладатель титула "Бавария" на выезде встретится с "Аугсбургом", "Штутгарт" будет принимать "РБ Лейпциг", а лидер чемпионата "Байер" дома сойдется с "Боруссией" Менхенгладбах.

Завершится тур в воскресенье. В этот день дортмундская "Боруссия" проведет домашний поединок против "Бохума".

  • После 18-го тура таблицу Бундеслиги возглавляет "Байер" (48 очков). На втором месте – "Бавария" (44). Далее следуют "Штутгарт" (34), "РБ Лейпциг" (33) и "Боруссия" Дортмунд (33).
  • Матчи 20-го тура Бундеслиги состоятся 2 – 4 февраля.
  • Новичками этого сезона элитного дивизиона чемпионата Германии стали "Хайденхайм" и "Дармштадт".
ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ / БУНДЕСЛИГА-2023/24
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Пятница, 26 января
21:30 АЙНТРАХТ   _:_   МАЙНЦ
Суббота, 27 января
16:30 АУГСБУРГ   _:_   БАВАРИЯ
16:30 ВЕРДЕР   _:_   ФРАЙБУРГ
16:30 ВОЛЬФСБУРГ   _:_   КЕЛЬН
16:30 ХОФФЕНХАЙМ   _:_   ХАЙДЕНХАЙМ
16:30 ШТУТГАРТ   _:_   РБ ЛЕЙПЦИГ
19:30 БАЙЕР   _:_   БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
Воскресенье, 28 января
16:30 УНИОН   _:_   ДАРМШТАДТ
18:30 БОРУССИЯ ДОРТМУНД   _:_   БОХУМ

Таблица Бундеслиги после 18-го тура

Таблица Бундеслиги после 18-го тура / © flashscore.ua
Таблица Бундеслиги после 18-го тура / Фото: flashscore.ua

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