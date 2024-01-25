Бундеслига: расписание и результаты матчей 19-го тура чемпионата Германии по футболу, турнирная таблица

26 – 28 января состоятся матчи 19-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2023/24.

Он начнется в пятницу поединком между "Айнтрахтом" и "Майнцом".

В субботу действующий обладатель титула "Бавария" на выезде встретится с "Аугсбургом", "Штутгарт" будет принимать "РБ Лейпциг", а лидер чемпионата "Байер" дома сойдется с "Боруссией" Менхенгладбах.

Завершится тур в воскресенье. В этот день дортмундская "Боруссия" проведет домашний поединок против "Бохума".

После 18-го тура таблицу Бундеслиги возглавляет "Байер" (48 очков). На втором месте – "Бавария" (44). Далее следуют "Штутгарт" (34), "РБ Лейпциг" (33) и "Боруссия" Дортмунд (33).

Матчи 20-го тура Бундеслиги состоятся 2 – 4 февраля.

Новичками этого сезона элитного дивизиона чемпионата Германии стали "Хайденхайм" и "Дармштадт".

Таблица Бундеслиги после 18-го тура

Таблица Бундеслиги после 18-го тура / Фото: flashscore.ua

Читайте также:

"Бавария" выиграла перенесенный матч Бундеслиги и продолжила чемпионскую погоню за "Байером" (видео)

Серия А: расписание и результаты матчей 22-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

Ла Лига: расписание и результаты матчей 22-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица