Бундеслига: расписание и результаты матчей 2-го тура чемпионата Германии по футболу, таблица

Форвард "Баварии" Гарри Кейн

С 29 по 31 августа состоятся матчи второго тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/26.

Он начнется в пятницу, 29 августа, поединком между "Гамбургом" и "Санкт-Паули".

В субботу, 30 августа, "Байер" сразится с "Вердером", "Айнтрахт" встретится с "Хоффенхаймом", "РБ Лейпциг" примет "Хайденхайм", а действующий чемпион "Бавария" померяется силами с "Аугсбургом".

Завершится тур в воскресенье, 31 августа. В этот день дортмундская "Боруссия" будет принимать "Унион", а "Фрайбург" сыграет против "Кельна".

Расписание и результаты матчей 2-го тура Бундеслиги

Пятница, 29 августа

21:30 "Гамбург" – "Санкт-Паули"

Суббота, 30 августа

16:30 "Вердер" – "Байер"

16:30 "Хоффенхайм" – "Айнтрахт"

16:30 "РБ Лейпциг" – "Хайденхайм"

16:30 "Штутгарт" – "Боруссия" Менхенгладбах

19:30 "Аугсбург" – "Бавария"

Воскресенье, 31 августа

16:30 "Вольфсбург" – "Майнц"

18:30 "Боруссия" Дортмунд – "Унион"

20:30 "Кельн" – "Фрайбург"

Таблица Бундеслиги после 1-го тура

Таблица Бундеслиги после 1-го тура / © flashscore.ua

