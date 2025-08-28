- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 29
- Время на прочтение
- 1 мин
Бундеслига: расписание и результаты матчей 2-го тура чемпионата Германии по футболу, таблица
Смотрите календарь и результаты всех поединков второго тура чемпионата Германии по футболу в элитном дивизионе, а также турнирную таблицу.
С 29 по 31 августа состоятся матчи второго тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/26.
Он начнется в пятницу, 29 августа, поединком между "Гамбургом" и "Санкт-Паули".
В субботу, 30 августа, "Байер" сразится с "Вердером", "Айнтрахт" встретится с "Хоффенхаймом", "РБ Лейпциг" примет "Хайденхайм", а действующий чемпион "Бавария" померяется силами с "Аугсбургом".
Завершится тур в воскресенье, 31 августа. В этот день дортмундская "Боруссия" будет принимать "Унион", а "Фрайбург" сыграет против "Кельна".
Расписание и результаты матчей 2-го тура Бундеслиги
Пятница, 29 августа
21:30 "Гамбург" – "Санкт-Паули"
Суббота, 30 августа
16:30 "Вердер" – "Байер"
16:30 "Хоффенхайм" – "Айнтрахт"
16:30 "РБ Лейпциг" – "Хайденхайм"
16:30 "Штутгарт" – "Боруссия" Менхенгладбах
19:30 "Аугсбург" – "Бавария"
Воскресенье, 31 августа
16:30 "Вольфсбург" – "Майнц"
18:30 "Боруссия" Дортмунд – "Унион"
20:30 "Кельн" – "Фрайбург"
Таблица Бундеслиги после 1-го тура
Матчи немецкой Бундеслиги можно смотреть в прямом эфире на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine и Setanta Sports Ukraine+). А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.
Раньше мы рассказывали, что журналистка эпически сконфузилась на матче Бундеслиги.