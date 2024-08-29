Бундеслига: расписание и результаты матчей 2-го тура чемпионата Германии по футболу, турнирная таблица

30 августа – 1 сентября будут сыграны матчи второго тура немецкой Бундеслиги сезона-2024/25.

Начнется тур в пятницу поединком "Унион" – "Санкт-Паули".

На субботу запланированы шесть встреч, в том числе дортмундская "Боруссия" на выезде встретится с "Вердером", а в центральном поединке тура сразятся "Байер" и "РБ Лейпциг".

Завершится тур двумя поединками в воскресенье, среди них "Бавария" на своем стадионе поборется с "Фрайбургом".

Матчи чемпионата Германии по футболу можно посмотреть на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine и Setanta Sports Ukraine+). А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ / БУНДЕСЛИГА-2024/25

1 ТУР / 2 ТУР Пятница, 30 августа 21:30 УНИОН _:_ САНКТ-ПАУЛИ Суббота, 31 августа 16:30 АЙНТРАХТ _:_ ХОФФЕНХАЙМ 16:30 БОХУМ _:_ БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ 16:30 ВЕРДЕР _:_ БОРУССИЯ ДОРТМУНД 16:30 ХОЛЬШТАЙН КИЛЬ _:_ ВОЛЬФСБУРГ 16:30 ШТУТГАРТ _:_ МАЙНЦ 19:30 БАЙЕР _:_ РБ ЛЕЙПЦИГ Воскресенье, 1 сентября 16:30 ХАЙДЕНХАЙМ _:_ АУГСБУРГ 18:30 БАВАРИЯ _:_ ФРАЙБУРГ

Таблица Бундеслиги после 1-го тура

Таблица Бундеслиги после 1-го тура / Фото: flashscore.ua

Читайте также:

Серия А: расписание и результаты матчей 3-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

УПЛ: расписание и результаты матчей 5-го тура чемпионата Украины по футболу, турнирная таблица

Ла Лига: расписание и результаты матчей 3-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица