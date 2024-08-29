Бундеслига: расписание и результаты матчей 2-го тура чемпионата Германии по футболу, турнирная таблица

В центральном поединке тура "Байер" примет "РБ Лейпциг".
30 августа – 1 сентября будут сыграны матчи второго тура немецкой Бундеслиги сезона-2024/25.
Начнется тур в пятницу поединком "Унион" – "Санкт-Паули".
На субботу запланированы шесть встреч, в том числе дортмундская "Боруссия" на выезде встретится с "Вердером", а в центральном поединке тура сразятся "Байер" и "РБ Лейпциг".
Завершится тур двумя поединками в воскресенье, среди них "Бавария" на своем стадионе поборется с "Фрайбургом".
Матчи чемпионата Германии по футболу можно посмотреть на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine и Setanta Sports Ukraine+). А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.
|ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ / БУНДЕСЛИГА-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР
|Пятница, 30 августа
|21:30
|УНИОН
|_:_
|САНКТ-ПАУЛИ
|Суббота, 31 августа
|16:30
|АЙНТРАХТ
|_:_
|ХОФФЕНХАЙМ
|16:30
|БОХУМ
|_:_
|БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
|16:30
|ВЕРДЕР
|_:_
|БОРУССИЯ ДОРТМУНД
|16:30
|ХОЛЬШТАЙН КИЛЬ
|_:_
|ВОЛЬФСБУРГ
|16:30
|ШТУТГАРТ
|_:_
|МАЙНЦ
|19:30
|БАЙЕР
|_:_
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|Воскресенье, 1 сентября
|16:30
|ХАЙДЕНХАЙМ
|_:_
|АУГСБУРГ
|18:30
|БАВАРИЯ
|_:_
|ФРАЙБУРГ
Таблица Бундеслиги после 1-го тура
Читайте также:
Серия А: расписание и результаты матчей 3-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица
УПЛ: расписание и результаты матчей 5-го тура чемпионата Украины по футболу, турнирная таблица
Ла Лига: расписание и результаты матчей 3-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица