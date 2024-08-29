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Бундеслига: расписание и результаты матчей 2-го тура чемпионата Германии по футболу, турнирная таблица

Бундеслига: расписание и результаты матчей 2-го тура чемпионата Германии по футболу, турнирная таблица

Фанаты леверкузенского "Байера" / Фото: Associated Press

В центральном поединке тура "Байер" примет "РБ Лейпциг".

30 августа – 1 сентября будут сыграны матчи второго тура немецкой Бундеслиги сезона-2024/25.

Начнется тур в пятницу поединком "Унион" – "Санкт-Паули".

На субботу запланированы шесть встреч, в том числе дортмундская "Боруссия" на выезде встретится с "Вердером", а в центральном поединке тура сразятся "Байер" и "РБ Лейпциг".

Завершится тур двумя поединками в воскресенье, среди них "Бавария" на своем стадионе поборется с "Фрайбургом".

Матчи чемпионата Германии по футболу можно посмотреть на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine и Setanta Sports Ukraine+). А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ / БУНДЕСЛИГА-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР
Пятница, 30 августа
21:30 УНИОН   _:_   САНКТ-ПАУЛИ
Суббота, 31 августа
16:30 АЙНТРАХТ   _:_   ХОФФЕНХАЙМ
16:30 БОХУМ   _:_   БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
16:30 ВЕРДЕР   _:_   БОРУССИЯ ДОРТМУНД
16:30 ХОЛЬШТАЙН КИЛЬ   _:_   ВОЛЬФСБУРГ
16:30 ШТУТГАРТ   _:_   МАЙНЦ
19:30 БАЙЕР   _:_   РБ ЛЕЙПЦИГ
Воскресенье, 1 сентября
16:30 ХАЙДЕНХАЙМ   _:_   АУГСБУРГ
18:30 БАВАРИЯ   _:_   ФРАЙБУРГ

Таблица Бундеслиги после 1-го тура

Таблица Бундеслиги после 1-го тура / © flashscore.ua
Таблица Бундеслиги после 1-го тура / Фото: flashscore.ua

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