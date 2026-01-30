- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 44
- Время на прочтение
- 1 мин
Бундеслига: расписание и результаты матчей 20-го тура чемпионата Германии по футболу, таблица
Смотрите календарь и результаты всех поединков 20-го тура чемпионата Германии по футболу в элитном дивизионе, а также турнирную таблицу.
С 30 января по 1 февраля состоятся матчи 20-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/26.
Он начнется в пятницу, 30 января, игрой между "Кельном" и "Вольфсбургом".
В субботу, 31 января, "Айнтрахт" примет "Байер", "РБ Лейпциг" сразится с "Майнцом", а "Бавария" встретится с "Гамбургом".
Завершится тур в воскресенье, 1 февраля, поединками "Штутгарт" – "Фрайбург" и "Боруссия" Дортмунд – "Хайденхайм".
Расписание и результаты матчей 20-го тура Бундеслиги
Пятница, 30 января
21:30 "Кельн" – "Вольфсбург"
Суббота, 31 января
16:30 "Айнтрахт" – "Байер"
16:30 "Аугсбург" – "Санкт-Паули"
16:30 "Вердер" – "Боруссия" Менхенгладбах
16:30 "Хоффенхайм" – "Унион"
16:30 "РБ Лейпциг" – "Майнц"
19:30 "Гамбург" – "Бавария"
Воскресенье, 1 февраля
16:30 "Штутгарт" – "Фрайбург"
18:30 "Боруссия" Дортмунд – "Хайденхайм"