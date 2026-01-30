ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
44
Время на прочтение
1 мин

Бундеслига: расписание и результаты матчей 20-го тура чемпионата Германии по футболу, таблица

Смотрите календарь и результаты всех поединков 20-го тура чемпионата Германии по футболу в элитном дивизионе, а также турнирную таблицу.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Бавария"

"Бавария" / © Associated Press

С 30 января по 1 февраля состоятся матчи 20-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/26.

Он начнется в пятницу, 30 января, игрой между "Кельном" и "Вольфсбургом".

В субботу, 31 января, "Айнтрахт" примет "Байер", "РБ Лейпциг" сразится с "Майнцом", а "Бавария" встретится с "Гамбургом".

Завершится тур в воскресенье, 1 февраля, поединками "Штутгарт" – "Фрайбург" и "Боруссия" Дортмунд – "Хайденхайм".

Расписание и результаты матчей 20-го тура Бундеслиги

Пятница, 30 января

21:30 "Кельн" – "Вольфсбург"

Суббота, 31 января

16:30 "Айнтрахт" – "Байер"

16:30 "Аугсбург" – "Санкт-Паули"

16:30 "Вердер" – "Боруссия" Менхенгладбах

16:30 "Хоффенхайм" – "Унион"

16:30 "РБ Лейпциг" – "Майнц"

19:30 "Гамбург" – "Бавария"

Воскресенье, 1 февраля

16:30 "Штутгарт" – "Фрайбург"

18:30 "Боруссия" Дортмунд – "Хайденхайм"

Таблица Бундеслиги после 19-го тура

Таблица Бундеслиги после 19 тура / sofascore.com

Таблица Бундеслиги после 19 тура / sofascore.com

Дата публикации
Количество просмотров
44
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie