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Бундеслига: расписание и результаты матчей 20-го тура чемпионата Германии по футболу, турнирная таблица

Бундеслига: расписание и результаты матчей 20-го тура чемпионата Германии по футболу, турнирная таблица

Форвард "Баварии" Гарри Кейн / Фото: Associated Press

Напряженная чемпионская гонка между "Байером" и "Баварией" продолжается.

2 – 4 февраля состоятся матчи 20-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2023/24.

Он начнется в пятницу поединком между "Хайденхаймом" и дортмундской "Боруссией".

В субботу действующий чемпион "Бавария" примет "Боруссию" Менхенгладбах, а нынешний лидер немецкого первенства "Байер" на выезде сыграет против "Дармштадта".

Завершится тур в воскресенье матчами "Вольфсбург" – "Хоффенхайм" и "РБ Лейпциг" – "Унион".

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  • После 19-го тура таблицу Бундеслиги возглавляет "Байер" (49 очков). На втором месте – "Бавария" (47). Далее следуют "Штутгарт" (37) и "Боруссия" Дортмунд (36).
  • Матчи 21-го тура Бундеслиги состоятся 9 – 11 февраля.
  • Новичками этого сезона элитного дивизиона чемпионата Германии стали "Хайденхайм" и "Дармштадт".
ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ / БУНДЕСЛИГА-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР
Пятница, 2 февраля
21:30 ХАЙДЕНХАЙМ   _:_   БОРУССИЯ ДОРТМУНД
Суббота, 3 февраля
16:30 БАВАРИЯ   _:_   БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
16:30 БОХУМ   _:_   АУГСБУРГ
16:30 ДАРМШТАДТ   _:_   БАЙЕР
16:30 МАЙНЦ   _:_   ВЕРДЕР
16:30 ФРАЙБУРГ   _:_   ШТУТГАРТ
19:30 КЕЛЬН   _:_   АЙНТРАХТ
Воскресенье, 4 февраля
16:30 ВОЛЬФСБУРГ   _:_   ХОФФЕНХАЙМ
18:30 РБ ЛЕЙПЦИГ   _:_   УНИОН

Таблица Бундеслиги после 19-го тура

Таблица Бундеслиги после 19-го тура / © flashscore.ua
Таблица Бундеслиги после 19-го тура / Фото: flashscore.ua

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