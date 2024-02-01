Бундеслига: расписание и результаты матчей 20-го тура чемпионата Германии по футболу, турнирная таблица

Напряженная чемпионская гонка между "Байером" и "Баварией" продолжается.

2 – 4 февраля состоятся матчи 20-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2023/24.

Он начнется в пятницу поединком между "Хайденхаймом" и дортмундской "Боруссией".

В субботу действующий чемпион "Бавария" примет "Боруссию" Менхенгладбах, а нынешний лидер немецкого первенства "Байер" на выезде сыграет против "Дармштадта".

Завершится тур в воскресенье матчами "Вольфсбург" – "Хоффенхайм" и "РБ Лейпциг" – "Унион".

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После 19-го тура таблицу Бундеслиги возглавляет "Байер" (49 очков). На втором месте – "Бавария" (47). Далее следуют "Штутгарт" (37) и "Боруссия" Дортмунд (36).

Матчи 21-го тура Бундеслиги состоятся 9 – 11 февраля.

Новичками этого сезона элитного дивизиона чемпионата Германии стали "Хайденхайм" и "Дармштадт".

Таблица Бундеслиги после 19-го тура

Таблица Бундеслиги после 19-го тура / Фото: flashscore.ua

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