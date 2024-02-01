Бундеслига: расписание и результаты матчей 20-го тура чемпионата Германии по футболу, турнирная таблица

Напряженная чемпионская гонка между "Байером" и "Баварией" продолжается.
2 – 4 февраля состоятся матчи 20-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2023/24.
Он начнется в пятницу поединком между "Хайденхаймом" и дортмундской "Боруссией".
В субботу действующий чемпион "Бавария" примет "Боруссию" Менхенгладбах, а нынешний лидер немецкого первенства "Байер" на выезде сыграет против "Дармштадта".
Завершится тур в воскресенье матчами "Вольфсбург" – "Хоффенхайм" и "РБ Лейпциг" – "Унион".
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- После 19-го тура таблицу Бундеслиги возглавляет "Байер" (49 очков). На втором месте – "Бавария" (47). Далее следуют "Штутгарт" (37) и "Боруссия" Дортмунд (36).
- Матчи 21-го тура Бундеслиги состоятся 9 – 11 февраля.
- Новичками этого сезона элитного дивизиона чемпионата Германии стали "Хайденхайм" и "Дармштадт".
|ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ / БУНДЕСЛИГА-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР
|Пятница, 2 февраля
|21:30
|ХАЙДЕНХАЙМ
|_:_
|БОРУССИЯ ДОРТМУНД
|Суббота, 3 февраля
|16:30
|БАВАРИЯ
|_:_
|БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
|16:30
|БОХУМ
|_:_
|АУГСБУРГ
|16:30
|ДАРМШТАДТ
|_:_
|БАЙЕР
|16:30
|МАЙНЦ
|_:_
|ВЕРДЕР
|16:30
|ФРАЙБУРГ
|_:_
|ШТУТГАРТ
|19:30
|КЕЛЬН
|_:_
|АЙНТРАХТ
|Воскресенье, 4 февраля
|16:30
|ВОЛЬФСБУРГ
|_:_
|ХОФФЕНХАЙМ
|18:30
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|_:_
|УНИОН
Таблица Бундеслиги после 19-го тура
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