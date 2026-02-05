- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 29
- Время на прочтение
- 1 мин
Бундеслига: расписание и результаты матчей 21-го тура чемпионата Германии по футболу, таблица
Смотрите календарь и результаты всех поединков 21-го тура чемпионата Германии по футболу в элитном дивизионе, а также турнирную таблицу.
С 6 по 8 февраля состоятся матчи 21-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/26.
Он начнется в пятницу, 6 февраля, когда "Айнтрахт" сразится с "Унионом".
В субботу, 7 февраля, дортмундская "Боруссия" встретится с "Вольфсбургом", "Штутгарт" сыграет против "Санкт-Паули", а "Байер" сойдется с "Боруссией" Менхенгладбах.
Завершится тур в воскресенье, 8 февраля: "РБ Лейпциг" померяется силами с "Кельном", а "Бавария" примет "Хоффенхайм".
Расписание и результаты матчей 21-го тура Бундеслиги
Пятница, 6 февраля
21:30 "Унион" – "Айнтрахт"
Суббота, 7 февраля
16:30 "Вольфсбург" – "Боруссия" Дортмунд
16:30 "Хайденхайм" – "Гамбург"
16:30 "Майнц" – "Аугсбург"
16:30 "Санкт-Паули" – "Штутгарт"
16:30 "Фрайбург" – "Вердер"
19:30 "Боруссия" Менхенгладбах – "Байер"
Воскресенье, 8 февраля
16:30 "Кельн" – "РБ Лейпциг"
18:30 "Бавария" – "Хоффенхайм"
Таблица Бундеслиги после 20-го тура
Матчи немецкой Бундеслиги можно смотреть в прямом эфире на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine и Setanta Sports Ukraine+). А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.
Ранее сообщалось, что украинского полузащитника Руслана Малиновского признали автором лучшего гола месяца в итальянской Серии А.