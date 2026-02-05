Бундеслига: расписание и результаты матчей 21-го тура чемпионата Германии по футболу, таблица

"Боруссия" Дортмунд / © Associated Press

С 6 по 8 февраля состоятся матчи 21-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/26.

Он начнется в пятницу, 6 февраля, когда "Айнтрахт" сразится с "Унионом".

В субботу, 7 февраля, дортмундская "Боруссия" встретится с "Вольфсбургом", "Штутгарт" сыграет против "Санкт-Паули", а "Байер" сойдется с "Боруссией" Менхенгладбах.

Завершится тур в воскресенье, 8 февраля: "РБ Лейпциг" померяется силами с "Кельном", а "Бавария" примет "Хоффенхайм".

Расписание и результаты матчей 21-го тура Бундеслиги

Пятница, 6 февраля

21:30 "Унион" – "Айнтрахт"

Суббота, 7 февраля

16:30 "Вольфсбург" – "Боруссия" Дортмунд

16:30 "Хайденхайм" – "Гамбург"

16:30 "Майнц" – "Аугсбург"

16:30 "Санкт-Паули" – "Штутгарт"

16:30 "Фрайбург" – "Вердер"

19:30 "Боруссия" Менхенгладбах – "Байер"

Воскресенье, 8 февраля

16:30 "Кельн" – "РБ Лейпциг"

18:30 "Бавария" – "Хоффенхайм"

Таблица Бундеслиги после 20-го тура

Таблица Бундеслиги после 20-го тура / instagram.com/bundesliga

Ранее сообщалось, что украинского полузащитника Руслана Малиновского признали автором лучшего гола месяца в итальянской Серии А.