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Бундеслига: расписание и результаты матчей 21-го тура чемпионата Германии по футболу, турнирная таблица

Бундеслига: расписание и результаты матчей 21-го тура чемпионата Германии по футболу, турнирная таблица

"Бавария" / Фото: Associated Press

"Бавария" продолжает лидировать в немецком первенстве, опережая "Байер" в борьбе за титул.

7-9 февраля состоятся матчи 21-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2024/25.

Он начнется в пятницу поединком, в котором лидер чемпионата "Бавария" на своем поле встретится с "Вердером".

В субботу дортмундская "Боруссия" примет "Штутгарт", действующий чемпион "Байер" будет гостить у "Вольфсбурга", а "Айнтрахт" на выезде сыграет против "Боруссии" Менхенгладбах.

Завершится тур в воскресенье поединками "Хольштайн Киль" – "Бохум" и "РБ Лейпциг" – "Санкт-Паули".

Матчи чемпионата Германии по футболу можно посмотреть на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine и Setanta Sports Ukraine+). А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

После 20-го тура таблицу Бундеслиги единолично возглавляет "Бавария" (51 очко). На втором месте идет "Байер" (45 пунктов). Третью позицию занимает "Айнтрахт" (38 баллов). Топ-4 замыкает "РБ Лейпциг" (33 очка).

ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ / БУНДЕСЛИГА-2024/25
21 ТУР
Пятница, 7 февраля
21:30 БАВАРИЯ   _:_   ВЕРДЕР
Суббота, 8 февраля
16:30 БОРУССИЯ ДОРТМУНД   _:_   ШТУТГАРТ
16:30 ВОЛЬФСБУРГ   _:_   БАЙЕР
16:30 ХОФФЕНХАЙМ   _:_   УНИОН
16:30 МАЙНЦ   _:_   АУГСБУРГ
16:30 ФРАЙБУРГ   _:_   ХАЙДЕНХАЙМ
19:30 БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ   _:_   АЙНТРАХТ
Воскресенье, 9 февраля
16:30 ХОЛЬШТАЙН КИЛЬ   _:_   БОХУМ
18:30 РБ ЛЕЙПЦИГ   _:_   САНКТ-ПАУЛИ

Таблица Бундеслиги после 20-го тура

Таблица Бундеслиги после 20-го тура / © flashscore.ua
Таблица Бундеслиги после 20-го тура / Фото: flashscore.ua

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