Бундеслига: расписание и результаты матчей 21-го тура чемпионата Германии по футболу, турнирная таблица

"Бавария" продолжает лидировать в немецком первенстве, опережая "Байер" в борьбе за титул.
7-9 февраля состоятся матчи 21-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2024/25.
Он начнется в пятницу поединком, в котором лидер чемпионата "Бавария" на своем поле встретится с "Вердером".
В субботу дортмундская "Боруссия" примет "Штутгарт", действующий чемпион "Байер" будет гостить у "Вольфсбурга", а "Айнтрахт" на выезде сыграет против "Боруссии" Менхенгладбах.
Завершится тур в воскресенье поединками "Хольштайн Киль" – "Бохум" и "РБ Лейпциг" – "Санкт-Паули".
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После 20-го тура таблицу Бундеслиги единолично возглавляет "Бавария" (51 очко). На втором месте идет "Байер" (45 пунктов). Третью позицию занимает "Айнтрахт" (38 баллов). Топ-4 замыкает "РБ Лейпциг" (33 очка).
|ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ / БУНДЕСЛИГА-2024/25
21 ТУР
|Пятница, 7 февраля
|21:30
|БАВАРИЯ
|_:_
|ВЕРДЕР
|Суббота, 8 февраля
|16:30
|БОРУССИЯ ДОРТМУНД
|_:_
|ШТУТГАРТ
|16:30
|ВОЛЬФСБУРГ
|_:_
|БАЙЕР
|16:30
|ХОФФЕНХАЙМ
|_:_
|УНИОН
|16:30
|МАЙНЦ
|_:_
|АУГСБУРГ
|16:30
|ФРАЙБУРГ
|_:_
|ХАЙДЕНХАЙМ
|19:30
|БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
|_:_
|АЙНТРАХТ
|Воскресенье, 9 февраля
|16:30
|ХОЛЬШТАЙН КИЛЬ
|_:_
|БОХУМ
|18:30
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|_:_
|САНКТ-ПАУЛИ
Таблица Бундеслиги после 20-го тура
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