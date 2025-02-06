Бундеслига: расписание и результаты матчей 21-го тура чемпионата Германии по футболу, турнирная таблица

"Бавария" продолжает лидировать в немецком первенстве, опережая "Байер" в борьбе за титул.

7-9 февраля состоятся матчи 21-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2024/25.

Он начнется в пятницу поединком, в котором лидер чемпионата "Бавария" на своем поле встретится с "Вердером".

В субботу дортмундская "Боруссия" примет "Штутгарт", действующий чемпион "Байер" будет гостить у "Вольфсбурга", а "Айнтрахт" на выезде сыграет против "Боруссии" Менхенгладбах.

Завершится тур в воскресенье поединками "Хольштайн Киль" – "Бохум" и "РБ Лейпциг" – "Санкт-Паули".

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После 20-го тура таблицу Бундеслиги единолично возглавляет "Бавария" (51 очко). На втором месте идет "Байер" (45 пунктов). Третью позицию занимает "Айнтрахт" (38 баллов). Топ-4 замыкает "РБ Лейпциг" (33 очка).

ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ / БУНДЕСЛИГА-2024/25

21 ТУР Пятница, 7 февраля 21:30 БАВАРИЯ _:_ ВЕРДЕР Суббота, 8 февраля 16:30 БОРУССИЯ ДОРТМУНД _:_ ШТУТГАРТ 16:30 ВОЛЬФСБУРГ _:_ БАЙЕР 16:30 ХОФФЕНХАЙМ _:_ УНИОН 16:30 МАЙНЦ _:_ АУГСБУРГ 16:30 ФРАЙБУРГ _:_ ХАЙДЕНХАЙМ 19:30 БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ _:_ АЙНТРАХТ Воскресенье, 9 февраля 16:30 ХОЛЬШТАЙН КИЛЬ _:_ БОХУМ 18:30 РБ ЛЕЙПЦИГ _:_ САНКТ-ПАУЛИ

Таблица Бундеслиги после 20-го тура

Таблица Бундеслиги после 20-го тура / Фото: flashscore.ua

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