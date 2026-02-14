- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 30
- Время на прочтение
- 1 мин
Бундеслига: расписание и результаты матчей 22-го тура чемпионата Германии по футболу, таблица
Смотрите календарь и результаты всех поединков 22 тура чемпионата Германии по футболу в элитном дивизионе, а также турнирную таблицу.
С 13 по 15 февраля состоятся матчи 22-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/26.
Он начался в пятницу, 13 февраля, когда дортмундская "Боруссия" разбила "Майнц".
В субботу, 14 февраля, "Айнтрахт" примет "Боруссию" Менхенгладбах, "Бавария" сразится с "Вердером", а "Штутгарт" сойдется с "Кельном".
Завершится тур в воскресенье, 15 февраля: "Аугсбург" примет "Хайденхайм", а "РБ Лейпциг" попытается обыграть "Вольфсбург".
Расписание и результаты матчей 22-го тура Бундеслиги
Пятница, 13 февраля
21:30 "Боруссия" Дортмунд – "Майнц" – 4:0
Суббота, 14 февраля
16:30 "Айнтрахт" – "Боруссия" Менхенгладбах
16:30 "Байер" – "Санкт-Паули"
16:30 "Вердер" – "Бавария"
16:30 "Гамбург" – "Унион"
16:30 "Хоффенхайм" – "Фрайбург"
19:30 "Штутгарт" – "Кельн"
Воскресенье, 15 февраля
16:30 "Аугсбург" – "Хайденхайм"
18:30 "РБ Лейпциг" – "Вольфсбург"
Таблица Бундеслиги после 21-го тура
Матчи немецкой Бундеслиги можно смотреть в прямом эфире на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine и Setanta Sports Ukraine+). А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.
Ранее сообщалось, что "Атлетико" уничтожил "Барселону" в первом матче полуфинала Кубка Испании.
Также мы рассказывали, что сборная Украины узнала соперников в Лиге наций-2026/27.