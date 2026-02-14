Бундеслига: расписание и результаты матчей 22-го тура чемпионата Германии по футболу, таблица

"Боруссия" Дортмунд / © Associated Press

С 13 по 15 февраля состоятся матчи 22-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/26.

Он начался в пятницу, 13 февраля, когда дортмундская "Боруссия" разбила "Майнц".

В субботу, 14 февраля, "Айнтрахт" примет "Боруссию" Менхенгладбах, "Бавария" сразится с "Вердером", а "Штутгарт" сойдется с "Кельном".

Завершится тур в воскресенье, 15 февраля: "Аугсбург" примет "Хайденхайм", а "РБ Лейпциг" попытается обыграть "Вольфсбург".

Расписание и результаты матчей 22-го тура Бундеслиги

Пятница, 13 февраля

21:30 "Боруссия" Дортмунд – "Майнц" – 4:0

Суббота, 14 февраля

16:30 "Айнтрахт" – "Боруссия" Менхенгладбах

16:30 "Байер" – "Санкт-Паули"

16:30 "Вердер" – "Бавария"

16:30 "Гамбург" – "Унион"

16:30 "Хоффенхайм" – "Фрайбург"

19:30 "Штутгарт" – "Кельн"

Воскресенье, 15 февраля

16:30 "Аугсбург" – "Хайденхайм"

18:30 "РБ Лейпциг" – "Вольфсбург"

Таблица Бундеслиги после 21-го тура

