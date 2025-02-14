Категория
Проспорт
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Бундеслига: расписание и результаты матчей 22-го тура чемпионата Германии по футболу, турнирная таблица

Бундеслига: расписание и результаты матчей 22-го тура чемпионата Германии по футболу, турнирная таблица

"Бавария" – "Байер" / Фото: Associated Press

В центральном поединке тура действующий чемпион "Байер" будет принимать "Баварию", которая сейчас лидирует.

14-16 февраля состоятся матчи 22-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2024/25.

Он начнется в пятницу поединком, в котором "РБ Лейпциг" сойдется с "Аугсбургом".

В субботу дортмундская "Боруссия" сразится с "Бохумом", а в центральном матче тура действующий чемпион "Байер" на своем поле встретится с лидирующей сейчас "Баварией".

Завершится тур тремя поединками в воскресенье, в том числе "Айнтрахт" будет принимать "Хольштайн Киль".

Матчи чемпионата Германии по футболу можно посмотреть на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine и Setanta Sports Ukraine+). А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

После 21-го тура таблицу Бундеслиги единолично возглавляет "Бавария" (54 очка). На втором месте идет "Байер" (46 пунктов). Третью позицию занимает "Айнтрахт" (39 баллов). Топ-4 замыкает "РБ Лейпциг" (36 очков).

ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ / БУНДЕСЛИГА-2024/25
22 ТУР
Пятница, 14 февраля
21:30 АУГСБУРГ   _:_   РБ ЛЕЙПЦИГ
Суббота, 15 февраля
16:30 БОХУМ   _:_   БОРУССИЯ ДОРТМУНД
16:30 САНКТ-ПАУЛИ   _:_   ФРАЙБУРГ
16:30 УНИОН   _:_   БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
16:30 ШТУТГАРТ   _:_   ВОЛЬФСБУРГ
19:30 БАЙЕР   _:_   БАВАРИЯ
Воскресенье, 16 февраля
16:30 ВЕРДЕР   _:_   ХОФФЕНХАЙМ
18:30 АЙНТРАХТ   _:_   ХОЛЬШТАЙН КИЛЬ
20:30 ХАЙДЕНХАЙМ   _:_   МАЙНЦ

Таблица Бундеслиги после 21-го тура

Таблица Бундеслиги после 21-го тура / © flashscore.ua
Таблица Бундеслиги после 21-го тура / Фото: flashscore.ua

Читайте также:

Серия А: расписание и результаты матчей 25-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

Ла Лига: расписание и результаты матчей 24-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица

АПЛ: расписание и результаты матчей 25-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица

Похожие темы:

Следующая публикация