Бундеслига: расписание и результаты матчей 22-го тура чемпионата Германии по футболу, турнирная таблица

В центральном поединке тура действующий чемпион "Байер" будет принимать "Баварию", которая сейчас лидирует.
14-16 февраля состоятся матчи 22-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2024/25.
Он начнется в пятницу поединком, в котором "РБ Лейпциг" сойдется с "Аугсбургом".
В субботу дортмундская "Боруссия" сразится с "Бохумом", а в центральном матче тура действующий чемпион "Байер" на своем поле встретится с лидирующей сейчас "Баварией".
Завершится тур тремя поединками в воскресенье, в том числе "Айнтрахт" будет принимать "Хольштайн Киль".
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После 21-го тура таблицу Бундеслиги единолично возглавляет "Бавария" (54 очка). На втором месте идет "Байер" (46 пунктов). Третью позицию занимает "Айнтрахт" (39 баллов). Топ-4 замыкает "РБ Лейпциг" (36 очков).
|ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ / БУНДЕСЛИГА-2024/25
22 ТУР
|Пятница, 14 февраля
|21:30
|АУГСБУРГ
|_:_
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|Суббота, 15 февраля
|16:30
|БОХУМ
|_:_
|БОРУССИЯ ДОРТМУНД
|16:30
|САНКТ-ПАУЛИ
|_:_
|ФРАЙБУРГ
|16:30
|УНИОН
|_:_
|БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
|16:30
|ШТУТГАРТ
|_:_
|ВОЛЬФСБУРГ
|19:30
|БАЙЕР
|_:_
|БАВАРИЯ
|Воскресенье, 16 февраля
|16:30
|ВЕРДЕР
|_:_
|ХОФФЕНХАЙМ
|18:30
|АЙНТРАХТ
|_:_
|ХОЛЬШТАЙН КИЛЬ
|20:30
|ХАЙДЕНХАЙМ
|_:_
|МАЙНЦ
Таблица Бундеслиги после 21-го тура
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