Бундеслига: расписание и результаты матчей 22-го тура чемпионата Германии по футболу, турнирная таблица

В центральном поединке тура действующий чемпион "Байер" будет принимать "Баварию", которая сейчас лидирует.

14-16 февраля состоятся матчи 22-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2024/25.

Он начнется в пятницу поединком, в котором "РБ Лейпциг" сойдется с "Аугсбургом".

В субботу дортмундская "Боруссия" сразится с "Бохумом", а в центральном матче тура действующий чемпион "Байер" на своем поле встретится с лидирующей сейчас "Баварией".

Завершится тур тремя поединками в воскресенье, в том числе "Айнтрахт" будет принимать "Хольштайн Киль".

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После 21-го тура таблицу Бундеслиги единолично возглавляет "Бавария" (54 очка). На втором месте идет "Байер" (46 пунктов). Третью позицию занимает "Айнтрахт" (39 баллов). Топ-4 замыкает "РБ Лейпциг" (36 очков).

ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ / БУНДЕСЛИГА-2024/25

22 ТУР Пятница, 14 февраля 21:30 АУГСБУРГ _:_ РБ ЛЕЙПЦИГ Суббота, 15 февраля 16:30 БОХУМ _:_ БОРУССИЯ ДОРТМУНД 16:30 САНКТ-ПАУЛИ _:_ ФРАЙБУРГ 16:30 УНИОН _:_ БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ 16:30 ШТУТГАРТ _:_ ВОЛЬФСБУРГ 19:30 БАЙЕР _:_ БАВАРИЯ Воскресенье, 16 февраля 16:30 ВЕРДЕР _:_ ХОФФЕНХАЙМ 18:30 АЙНТРАХТ _:_ ХОЛЬШТАЙН КИЛЬ 20:30 ХАЙДЕНХАЙМ _:_ МАЙНЦ

Таблица Бундеслиги после 21-го тура

Таблица Бундеслиги после 21-го тура / Фото: flashscore.ua

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