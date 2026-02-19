Бундеслига: расписание и результаты матчей 23-го тура чемпионата Германии по футболу, таблица

"РБ Лейпциг" / © Associated Press

С 20 по 22 февраля состоятся матчи 23-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/26.

Он начнется в пятницу, 20 февраля, поединком между "Майнцом" и "Гамбургом".

В субботу, 21 февраля, "Бавария" примет "Айнтрахт", "Байер" сыграет с "Унионом", а "РБ Лейпциг" сразится с дортмундской "Боруссией".

Завершится тур тремя матчами в воскресенье, 22 февраля, в частности, "Штутгарт" померяется силами с "Хайденхаймом".

Расписание и результаты матчей 23-го тура Бундеслиги

Пятница, 20 февраля

21:30 "Майнц" – "Гамбург"

Суббота, 21 февраля

16:30 "Бавария" – "Айнтрахт"

16:30 "Вольфсбург" – "Аугсбург"

16:30 "Кельн" – "Хоффенхайм"

16:30 "Унион" – "Байер"

19:30 "РБ Лейпциг" – "Боруссия" Дортмунд

Воскресенье, 22 февраля

16:30 "Фрайбург" – "Боруссия" Менхенгладбах

18:30 "Санкт-Паули" – "Вердер"

20:30 "Хайденхайм" – "Штутгарт"

Таблица Бундеслиги после 22-го тура

Таблица Бундеслиги после 22 тура / instagram.com/bundesliga

