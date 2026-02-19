- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 34
- Время на прочтение
- 1 мин
Бундеслига: расписание и результаты матчей 23-го тура чемпионата Германии по футболу, таблица
Смотрите календарь и результаты всех поединков 23-го тура чемпионата Германии по футболу в элитном дивизионе, а также турнирную таблицу.
С 20 по 22 февраля состоятся матчи 23-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/26.
Он начнется в пятницу, 20 февраля, поединком между "Майнцом" и "Гамбургом".
В субботу, 21 февраля, "Бавария" примет "Айнтрахт", "Байер" сыграет с "Унионом", а "РБ Лейпциг" сразится с дортмундской "Боруссией".
Завершится тур тремя матчами в воскресенье, 22 февраля, в частности, "Штутгарт" померяется силами с "Хайденхаймом".
Расписание и результаты матчей 23-го тура Бундеслиги
Пятница, 20 февраля
21:30 "Майнц" – "Гамбург"
Суббота, 21 февраля
16:30 "Бавария" – "Айнтрахт"
16:30 "Вольфсбург" – "Аугсбург"
16:30 "Кельн" – "Хоффенхайм"
16:30 "Унион" – "Байер"
19:30 "РБ Лейпциг" – "Боруссия" Дортмунд
Воскресенье, 22 февраля
16:30 "Фрайбург" – "Боруссия" Менхенгладбах
18:30 "Санкт-Паули" – "Вердер"
20:30 "Хайденхайм" – "Штутгарт"
Таблица Бундеслиги после 22-го тура
