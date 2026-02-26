ТСН в социальных сетях

Бундеслига: расписание и результаты матчей 24-го тура чемпионата Германии по футболу, таблица

Смотрите календарь и результаты всех поединков 24-го тура чемпионата Германии по футболу в элитном дивизионе, а также турнирную таблицу.

Максим Приходько
"Боруссия" Дортмунд — "Бавария"

"Боруссия" Дортмунд — "Бавария" / © Associated Press

С 27 февраля по 1 марта состоятся матчи 24-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/26.

Он начнется в пятницу, 27 февраля, поединком между "Аугсбургом" и "Кельном".

В субботу, 28 февраля, "Байер" примет "Майнц", а "Бавария" сразится с дортмундской "Боруссией".

Завершится тур тремя матчами в воскресенье, 1 марта: "Штутгарт" сыграет с "Вольфсбургом", "Айнтрахт" примет "Фрайбург", а "РБ Лейпциг" поборется с "Гамбургом".

Расписание и результаты матчей 24-го тура Бундеслиги

Пятница, 27 февраля

21:30 "Аугсбург" — "Кельн"

Суббота, 28 февраля

16:30 "Байер" — "Майнц"

16:30 "Боруссия" Менхенгладбах — "Унион"

16:30 "Вердер" — "Хайденхайм"

16:30 "Хоффенхайм" — "Санкт-Паули"

19:30 "Боруссия" Дортмунд — "Бавария"

Воскресенье, 1 марта

16:30 "Штутгарт" — "Вольфсбург"

18:30 "Айнтрахт" — "Фрайбург"

20:30 "Гамбург" — "РБ Лейпциг"

Таблица Бундеслиги после 23-го тура

Таблица Бундеслиги после 23-го тура / instagram.com/bundesliga

Таблица Бундеслиги после 23-го тура / instagram.com/bundesliga

Матчи немецкой Бундеслиги можно смотреть в прямом эфире на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine и Setanta Sports Ukraine+). А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Ранее сообщалось, что "Аталанта" разбила "Боруссию" Дортмунд и вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Также мы рассказывали, что "Реал" с камбэком обыграл "Бенфику" и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов.

