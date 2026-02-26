- Дата публикации
Бундеслига: расписание и результаты матчей 24-го тура чемпионата Германии по футболу, таблица
Смотрите календарь и результаты всех поединков 24-го тура чемпионата Германии по футболу в элитном дивизионе, а также турнирную таблицу.
С 27 февраля по 1 марта состоятся матчи 24-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/26.
Он начнется в пятницу, 27 февраля, поединком между "Аугсбургом" и "Кельном".
В субботу, 28 февраля, "Байер" примет "Майнц", а "Бавария" сразится с дортмундской "Боруссией".
Завершится тур тремя матчами в воскресенье, 1 марта: "Штутгарт" сыграет с "Вольфсбургом", "Айнтрахт" примет "Фрайбург", а "РБ Лейпциг" поборется с "Гамбургом".
Расписание и результаты матчей 24-го тура Бундеслиги
Пятница, 27 февраля
21:30 "Аугсбург" — "Кельн"
Суббота, 28 февраля
16:30 "Байер" — "Майнц"
16:30 "Боруссия" Менхенгладбах — "Унион"
16:30 "Вердер" — "Хайденхайм"
16:30 "Хоффенхайм" — "Санкт-Паули"
19:30 "Боруссия" Дортмунд — "Бавария"
Воскресенье, 1 марта
16:30 "Штутгарт" — "Вольфсбург"
18:30 "Айнтрахт" — "Фрайбург"
20:30 "Гамбург" — "РБ Лейпциг"
Таблица Бундеслиги после 23-го тура
