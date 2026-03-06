Бундеслига: расписание и результаты матчей 25-го тура чемпионата Германии по футболу, таблица

"Бавария" / © Associated Press

С 6 по 8 марта состоятся матчи 25-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/26.

Он начнется в пятницу, 6 марта: лидер чемпионата "Бавария" примет "Боруссию" Менхенгладбах.

В субботу, 7 марта, "РБ Лейпциг" встретится с "Аугсбургом", "Байер" сыграет с "Фрайбургом", а дортмундская "Боруссия" сразится с "Кельном".

Завершится тур двумя матчами в воскресенье, 8 марта: "Айнтрахт" будет противостоять "Санкт-Паули", а "Унион" поборется с "Вердером".

Расписание и результаты матчей 25-го тура Бундеслиги

Пятница, 6 марта

21:30 "Бавария" — "Боруссия" Менхенгладбах

Суббота, 7 марта

16:30 "Вольфсбург" — "Гамбург"

16:30 "Хайденхайм" — "Хоффенхайм"

16:30 "Майнц" — "Штутгарт"

16:30 "РБ Лейпциг" — "Аугсбург"

16:30 "Фрайбург" — "Байер"

19:30 "Кельн" — "Боруссия" Дортмунд

Воскресенье, 8 марта

16:30 "Санкт-Паули" — "Айнтрахт"

18:30 "Унион" — "Вердер"

Таблица Бундеслиги после 24-го тура

Таблица Бундеслиги после 24-го тура / instagram.com/bundesliga

Матчи немецкой Бундеслиги можно смотреть в прямом эфире на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine и Setanta Sports Ukraine+).

