Бундеслига: расписание и результаты матчей 25-го тура чемпионата Германии по футболу, таблица
Смотрите календарь и результаты всех поединков 25-го тура чемпионата Германии по футболу в элитном дивизионе, а также турнирную таблицу.
С 6 по 8 марта состоятся матчи 25-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/26.
Он начнется в пятницу, 6 марта: лидер чемпионата "Бавария" примет "Боруссию" Менхенгладбах.
В субботу, 7 марта, "РБ Лейпциг" встретится с "Аугсбургом", "Байер" сыграет с "Фрайбургом", а дортмундская "Боруссия" сразится с "Кельном".
Завершится тур двумя матчами в воскресенье, 8 марта: "Айнтрахт" будет противостоять "Санкт-Паули", а "Унион" поборется с "Вердером".
Расписание и результаты матчей 25-го тура Бундеслиги
Пятница, 6 марта
21:30 "Бавария" — "Боруссия" Менхенгладбах
Суббота, 7 марта
16:30 "Вольфсбург" — "Гамбург"
16:30 "Хайденхайм" — "Хоффенхайм"
16:30 "Майнц" — "Штутгарт"
16:30 "РБ Лейпциг" — "Аугсбург"
16:30 "Фрайбург" — "Байер"
19:30 "Кельн" — "Боруссия" Дортмунд
Воскресенье, 8 марта
16:30 "Санкт-Паули" — "Айнтрахт"
18:30 "Унион" — "Вердер"
Таблица Бундеслиги после 24-го тура
