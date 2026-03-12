- Дата публикации
Бундеслига: расписание и результаты матчей 26-го тура чемпионата Германии по футболу, таблица
Смотрите календарь и результаты всех поединков 26-го тура чемпионата Германии по футболу в элитном дивизионе, а также турнирную таблицу.
С 13 по 15 марта состоятся матчи 26-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/26.
Он начнется в пятницу, 13 марта, игрой между "Боруссией" Менхенгладбах и "Санкт-Паули".
В субботу, 14 марта, "Айнтрахт" примет "Хайденхайм", "Бавария" приедет в гости к "Байеру", а дортмундская "Боруссия" встретится с "Аугсбургом".
Завершится тур тремя матчами в воскресенье, 15 марта, в том числе "Штутгарт" сыграет с "РБ Лейпцигом".
Расписание и результаты матчей 26-го тура Бундеслиги
Пятница, 13 марта
21:30 "Боруссия" Менхенгладбах — "Санкт-Паули"
Суббота, 14 марта
16:30 "Айнтрахт" — "Хайденгайм"
16:30 "Байер" — "Бавария"
16:30 "Боруссия" Дортмунд — "Аугсбург"
16:30 "Хоффенхайм" — "Вольфсбург"
19:30 "Гамбург" — "Кельн"
Воскресенье, 15 марта
16:30 "Вердер" — "Майнц"
18:30 "Фрайбург" — "Унион"
20:30 "Штутгарт" — "РБ Лейпциг"
Таблица Бундеслиги после 25-го тура
