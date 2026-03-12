Бундеслига: расписание и результаты матчей 26-го тура чемпионата Германии по футболу, таблица

"Бавария" / © Associated Press

С 13 по 15 марта состоятся матчи 26-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/26.

Он начнется в пятницу, 13 марта, игрой между "Боруссией" Менхенгладбах и "Санкт-Паули".

В субботу, 14 марта, "Айнтрахт" примет "Хайденхайм", "Бавария" приедет в гости к "Байеру", а дортмундская "Боруссия" встретится с "Аугсбургом".

Завершится тур тремя матчами в воскресенье, 15 марта, в том числе "Штутгарт" сыграет с "РБ Лейпцигом".

Расписание и результаты матчей 26-го тура Бундеслиги

Пятница, 13 марта

21:30 "Боруссия" Менхенгладбах — "Санкт-Паули"

Суббота, 14 марта

16:30 "Айнтрахт" — "Хайденгайм"

16:30 "Байер" — "Бавария"

16:30 "Боруссия" Дортмунд — "Аугсбург"

16:30 "Хоффенхайм" — "Вольфсбург"

19:30 "Гамбург" — "Кельн"

Воскресенье, 15 марта

16:30 "Вердер" — "Майнц"

18:30 "Фрайбург" — "Унион"

20:30 "Штутгарт" — "РБ Лейпциг"

Таблица Бундеслиги после 25-го тура

Таблица Бундеслиги после 25-го тура / sofascore.com

