Бундеслига: расписание и результаты матчей 26-го тура чемпионата Германии по футболу, турнирная таблица

15 – 17 марта состоятся матчи 26-го тура немецкой Бундеслиги сезона 2023/24.

Он начнется в пятницу поединком, в котором "РБ Лейпциг" на выезде сыграет с "Кельном".

В субботу действующий чемпион "Бавария" в гостях встретится с "Дармштадтом".

Завершится тур в воскресенье. В этот день абсолютный лидер чемпионата "Байер" приедет в гости к "Фрайбургу", а дортмундская "Боруссия" примет "Айнтрахт".

Отметим, что "Байер" еще никогда не выигрывал "золото" Бундеслиги – лучшим результатом леверкузенцев было "серебро", с которым команда пять раз завершала сезон (в последний раз – в 2011 году).

Матчи чемпионата Германии по футболу можно посмотреть на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine и Setanta Sports Ukraine+). А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

После 25-го тура таблицу Бундеслиги возглавляет "Байер" (67 очков). На втором месте – "Бавария" (57). Далее следуют "Штутгарт" (53), "Боруссия" Дортмунд (47) и "РБ Лейпциг" (46).

Матчи 27-го тура Бундеслиги состоятся после международной паузы, 30 – 31 марта.

Новичками этого сезона элитного дивизиона чемпионата Германии стали "Хайденхайм" и "Дармштадт".

Таблица Бундеслиги после 25-го тура

Таблица Бундеслиги после 25-го тура / Фото: flashscore.ua

Читайте также:

Серия А: расписание и результаты матчей 29-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

Ла Лига: расписание и результаты матчей 29-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица

УПЛ: расписание и результаты матчей 21-го тура чемпионата Украины по футболу, турнирная таблица