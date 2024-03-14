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Бундеслига: расписание и результаты матчей 26-го тура чемпионата Германии по футболу, турнирная таблица

Бундеслига: расписание и результаты матчей 26-го тура чемпионата Германии по футболу, турнирная таблица

Леверкузенский "Байер" уверенно лидирует в Бундеслиге и приближается к первому в клубной истории чемпионству / Фото: Associated Press

"Байер" приближается к первому в клубной истории чемпионству.

15 – 17 марта состоятся матчи 26-го тура немецкой Бундеслиги сезона 2023/24.

Он начнется в пятницу поединком, в котором "РБ Лейпциг" на выезде сыграет с "Кельном".

В субботу действующий чемпион "Бавария" в гостях встретится с "Дармштадтом".

Завершится тур в воскресенье. В этот день абсолютный лидер чемпионата "Байер" приедет в гости к "Фрайбургу", а дортмундская "Боруссия" примет "Айнтрахт".

Отметим, что "Байер" еще никогда не выигрывал "золото" Бундеслиги – лучшим результатом леверкузенцев было "серебро", с которым команда пять раз завершала сезон (в последний раз – в 2011 году).

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  • После 25-го тура таблицу Бундеслиги возглавляет "Байер" (67 очков). На втором месте – "Бавария" (57). Далее следуют "Штутгарт" (53), "Боруссия" Дортмунд (47) и "РБ Лейпциг" (46).
  • Матчи 27-го тура Бундеслиги состоятся после международной паузы, 30 – 31 марта.
  • Новичками этого сезона элитного дивизиона чемпионата Германии стали "Хайденхайм" и "Дармштадт".
ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ / БУНДЕСЛИГА-2023/24
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Пятница, 15 марта
21:30 КЕЛЬН   _:_   РБ ЛЕЙПЦИГ
Суббота, 16 марта
16:30 ВОЛЬФСБУРГ   _:_   АУГСБУРГ
16:30 ХАЙДЕНХАЙМ   _:_   БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
16:30 ДАРМШТАДТ   _:_   БАВАРИЯ
16:30 МАЙНЦ   _:_   БОХУМ
16:30 УНИОН   _:_   ВЕРДЕР
19:30 ХОФФЕНХАЙМ   _:_   ШТУТГАРТ
Воскресенье, 17 марта
16:30 ФРАЙБУРГ   _:_   БАЙЕР
18:30 БОРУССИЯ ДОРТМУНД   _:_   АЙНТРАХТ

Таблица Бундеслиги после 25-го тура

Таблица Бундеслиги после 25-го тура / © flashscore.ua
Таблица Бундеслиги после 25-го тура / Фото: flashscore.ua

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