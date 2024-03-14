Бундеслига: расписание и результаты матчей 26-го тура чемпионата Германии по футболу, турнирная таблица

"Байер" приближается к первому в клубной истории чемпионству.
15 – 17 марта состоятся матчи 26-го тура немецкой Бундеслиги сезона 2023/24.
Он начнется в пятницу поединком, в котором "РБ Лейпциг" на выезде сыграет с "Кельном".
В субботу действующий чемпион "Бавария" в гостях встретится с "Дармштадтом".
Завершится тур в воскресенье. В этот день абсолютный лидер чемпионата "Байер" приедет в гости к "Фрайбургу", а дортмундская "Боруссия" примет "Айнтрахт".
Отметим, что "Байер" еще никогда не выигрывал "золото" Бундеслиги – лучшим результатом леверкузенцев было "серебро", с которым команда пять раз завершала сезон (в последний раз – в 2011 году).
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- После 25-го тура таблицу Бундеслиги возглавляет "Байер" (67 очков). На втором месте – "Бавария" (57). Далее следуют "Штутгарт" (53), "Боруссия" Дортмунд (47) и "РБ Лейпциг" (46).
- Матчи 27-го тура Бундеслиги состоятся после международной паузы, 30 – 31 марта.
- Новичками этого сезона элитного дивизиона чемпионата Германии стали "Хайденхайм" и "Дармштадт".
|ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ / БУНДЕСЛИГА-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР / 26 ТУР
|Пятница, 15 марта
|21:30
|КЕЛЬН
|_:_
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|Суббота, 16 марта
|16:30
|ВОЛЬФСБУРГ
|_:_
|АУГСБУРГ
|16:30
|ХАЙДЕНХАЙМ
|_:_
|БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
|16:30
|ДАРМШТАДТ
|_:_
|БАВАРИЯ
|16:30
|МАЙНЦ
|_:_
|БОХУМ
|16:30
|УНИОН
|_:_
|ВЕРДЕР
|19:30
|ХОФФЕНХАЙМ
|_:_
|ШТУТГАРТ
|Воскресенье, 17 марта
|16:30
|ФРАЙБУРГ
|_:_
|БАЙЕР
|18:30
|БОРУССИЯ ДОРТМУНД
|_:_
|АЙНТРАХТ
Таблица Бундеслиги после 25-го тура
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