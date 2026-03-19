Бундеслига: расписание и результаты матчей 27-го тура чемпионата Германии по футболу, таблица

"Бавария" / © Associated Press

Реклама

С 20 по 22 марта состоятся матчи 27-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/26.

Он начнется в пятницу, 20 марта: "РБ Лейпциг" примет "Хоффенхайм".

В субботу, 21 марта, "Бавария" встретится с "Унионом", "Байер" сразится с "Хайденхаймом", а дортмундская "Боруссия" поборется с "Гамбургом".

Реклама

Завершился тур тремя матчами в воскресенье, 22 марта, в том числе "Айнтрахт" сойдется с "Майнцом", а "Штутгарт" приедет в гости к "Аугсбургу".

Расписание и результаты матчей 27-го тура Бундеслиги

Пятница, 20 марта

21:30 "РБ Лейпциг" — "Хоффенхайм"

Суббота, 21 марта

Реклама

16:30 "Бавария" — "Унион"

16:30 "Вольфсбург" — "Вердер"

16:30 "Хайденхайм" — "Байер"

16:30 "Кельн" — "Боруссия" Менхенгладбах

Реклама

19:30 "Боруссия" Дортмунд — "Гамбург"

Воскресенье, 22 марта

16:30 "Майнц" — "Айнтрахт"

18:30 "Санкт-Паули" — "Фрайбург"

Реклама

20:30 "Аугсбург" — "Штутгарт"

Таблица Бундеслиги после 26-го тура

