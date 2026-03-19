Бундеслига: расписание и результаты матчей 27-го тура чемпионата Германии по футболу, таблица
Смотрите календарь и результаты всех поединков 27-го тура чемпионата Германии по футболу в элитном дивизионе, а также турнирную таблицу.
С 20 по 22 марта состоятся матчи 27-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/26.
Он начнется в пятницу, 20 марта: "РБ Лейпциг" примет "Хоффенхайм".
В субботу, 21 марта, "Бавария" встретится с "Унионом", "Байер" сразится с "Хайденхаймом", а дортмундская "Боруссия" поборется с "Гамбургом".
Завершился тур тремя матчами в воскресенье, 22 марта, в том числе "Айнтрахт" сойдется с "Майнцом", а "Штутгарт" приедет в гости к "Аугсбургу".
Расписание и результаты матчей 27-го тура Бундеслиги
Пятница, 20 марта
21:30 "РБ Лейпциг" — "Хоффенхайм"
Суббота, 21 марта
16:30 "Бавария" — "Унион"
16:30 "Вольфсбург" — "Вердер"
16:30 "Хайденхайм" — "Байер"
16:30 "Кельн" — "Боруссия" Менхенгладбах
19:30 "Боруссия" Дортмунд — "Гамбург"
Воскресенье, 22 марта
16:30 "Майнц" — "Айнтрахт"
18:30 "Санкт-Паули" — "Фрайбург"
20:30 "Аугсбург" — "Штутгарт"
Таблица Бундеслиги после 26-го тура
