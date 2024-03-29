Бундеслига: расписание и результаты матчей 27-го тура чемпионата Германии по футболу, турнирная таблица

30 – 31 марта состоятся матчи 27-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2023/24.

В субботу абсолютный лидер чемпионата "Байер" примет "Хоффенхайм", а действующий обладатель титула "Бавария" в центральном поединке тура сойдется с дортмундской "Боруссией".

Завершится тур тремя матчами в воскресенье, среди них дуэль "Штутгарта" и "Хайденхайма".

Отметим, что "Байер" еще никогда не выигрывал "золото" Бундеслиги – лучшим результатом леверкузенцев было "серебро", с которым команда пять раз завершала сезон (в последний раз – в 2011 году).

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После 26-го тура таблицу Бундеслиги возглавляет "Байер" (70 очков). На втором месте – "Бавария" (60). Далее следуют "Штутгарт" (56), "Боруссия" Дортмунд (50) и "РБ Лейпциг" (49).

Матчи 28-го тура Бундеслиги состоятся 5 – 7 апреля.

Новичками этого сезона элитного дивизиона чемпионата Германии стали "Хайденхайм" и "Дармштадт".

Таблица Бундеслиги после 26-го тура

Таблица Бундеслиги после 26-го тура / Фото: flashscore.ua

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