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Бундеслига: расписание и результаты матчей 27-го тура чемпионата Германии по футболу, турнирная таблица

Бундеслига: расписание и результаты матчей 27-го тура чемпионата Германии по футболу, турнирная таблица

"Боруссия" Дортмунд – "Бавария" / Фото: Associated Press

В центральном поединке тура "Бавария" встретится с дортмундской "Боруссией".

30 – 31 марта состоятся матчи 27-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2023/24.

В субботу абсолютный лидер чемпионата "Байер" примет "Хоффенхайм", а действующий обладатель титула "Бавария" в центральном поединке тура сойдется с дортмундской "Боруссией".

Завершится тур тремя матчами в воскресенье, среди них дуэль "Штутгарта" и "Хайденхайма".

Отметим, что "Байер" еще никогда не выигрывал "золото" Бундеслиги – лучшим результатом леверкузенцев было "серебро", с которым команда пять раз завершала сезон (в последний раз – в 2011 году).

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  • После 26-го тура таблицу Бундеслиги возглавляет "Байер" (70 очков). На втором месте – "Бавария" (60). Далее следуют "Штутгарт" (56), "Боруссия" Дортмунд (50) и "РБ Лейпциг" (49).
  • Матчи 28-го тура Бундеслиги состоятся 5 – 7 апреля.
  • Новичками этого сезона элитного дивизиона чемпионата Германии стали "Хайденхайм" и "Дармштадт".
ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ / БУНДЕСЛИГА-2023/24
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Суббота, 30 марта
16:30 АЙНТРАХТ   _:_   УНИОН
16:30 БАЙЕР   _:_   ХОФФЕНХАЙМ
16:30 БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ   _:_   ФРАЙБУРГ
16:30 ВЕРДЕР   _:_   ВОЛЬФСБУРГ
16:30 РБ ЛЕЙПЦИГ   _:_   МАЙНЦ
19:30 БАВАРИЯ   _:_   БОРУССИЯ ДОРТМУНД
Воскресенье, 31 марта
16:30 АУГСБУРГ   _:_   КЕЛЬН
18:30 ШТУТГАРТ   _:_   ХАЙДЕНХАЙМ
20:30 БОХУМ   _:_   ДАРМШТАДТ

Таблица Бундеслиги после 26-го тура

Таблица Бундеслиги после 26-го тура / © flashscore.ua
Таблица Бундеслиги после 26-го тура / Фото: flashscore.ua

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