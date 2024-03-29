Бундеслига: расписание и результаты матчей 27-го тура чемпионата Германии по футболу, турнирная таблица

В центральном поединке тура "Бавария" встретится с дортмундской "Боруссией".
30 – 31 марта состоятся матчи 27-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2023/24.
В субботу абсолютный лидер чемпионата "Байер" примет "Хоффенхайм", а действующий обладатель титула "Бавария" в центральном поединке тура сойдется с дортмундской "Боруссией".
Завершится тур тремя матчами в воскресенье, среди них дуэль "Штутгарта" и "Хайденхайма".
Отметим, что "Байер" еще никогда не выигрывал "золото" Бундеслиги – лучшим результатом леверкузенцев было "серебро", с которым команда пять раз завершала сезон (в последний раз – в 2011 году).
Матчи чемпионата Германии по футболу можно посмотреть на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine и Setanta Sports Ukraine+). А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.
- После 26-го тура таблицу Бундеслиги возглавляет "Байер" (70 очков). На втором месте – "Бавария" (60). Далее следуют "Штутгарт" (56), "Боруссия" Дортмунд (50) и "РБ Лейпциг" (49).
- Матчи 28-го тура Бундеслиги состоятся 5 – 7 апреля.
- Новичками этого сезона элитного дивизиона чемпионата Германии стали "Хайденхайм" и "Дармштадт".
|ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ / БУНДЕСЛИГА-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР / 26 ТУР / 27 ТУР
|Суббота, 30 марта
|16:30
|АЙНТРАХТ
|_:_
|УНИОН
|16:30
|БАЙЕР
|_:_
|ХОФФЕНХАЙМ
|16:30
|БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
|_:_
|ФРАЙБУРГ
|16:30
|ВЕРДЕР
|_:_
|ВОЛЬФСБУРГ
|16:30
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|_:_
|МАЙНЦ
|19:30
|БАВАРИЯ
|_:_
|БОРУССИЯ ДОРТМУНД
|Воскресенье, 31 марта
|16:30
|АУГСБУРГ
|_:_
|КЕЛЬН
|18:30
|ШТУТГАРТ
|_:_
|ХАЙДЕНХАЙМ
|20:30
|БОХУМ
|_:_
|ДАРМШТАДТ
Таблица Бундеслиги после 26-го тура
Читайте также:
Серия А: расписание и результаты матчей 30-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица
АПЛ: расписание и результаты матчей 30-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица
Ла Лига: расписание и результаты матчей 30-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица