"Бавария" / © Associated Press

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28-30 марта состоятся матчи 27-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2024/25.

Он начнется в пятницу поединком, в котором действующий чемпион "Байер" будет принимать "Бохум" украинского футболиста-предателя Ивана Ордеца.

В субботу "Бавария" примет "Санкт-Паули", "РБ Лейпциг" сойдется с "Боруссией" Менхенгладбах, а "Айнтрахт" померяется силами со "Штутгартом".

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Завершится тур в воскресенье, когда дортмундская "Боруссия" встретится с "Майнцом".

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За восемь туров до конца таблицу Бундеслиги возглавляет "Бавария" (62 очка). На втором месте идет "Байер" (56 пунктов). Далее расположились "Майнц" и "Айнтрахт" (по 45 баллов).

Расписание и результаты матчей 27-го тура Бундеслиги

Пятница, 28 марта

21:30 "Байер" – "Бохум"

Суббота, 29 марта

16:30 "Бавария" – "Санкт-Паули"

16:30 "Боруссия" Мэнхенгладбах - "РБ Лейпциг"

16:30 "Вольфсбург" – "Хайденхайм"

16:30 "Хольштайн Киль" – "Вердер"

16:30 "Хоффенхайм" – "Аугсбург"

19:30 "Айнтрахт" - "Штутгарт"

Воскресенье, 30 марта

16:30 "Фрайбург" - "Унион"

18:30 "Боруссия" Дортмунд - "Майнц"

Таблица Бундеслиги после 26-го тура

Таблица Бундеслиги после 26-го тура / © flashscore.ua