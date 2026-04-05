Бундеслига: расписание и результаты матчей 28-го тура чемпионата Германии по футболу, таблица
Смотрите календарь и результаты всех поединков 28-го тура чемпионата Германии по футболу в элитном дивизионе, а также турнирную таблицу.
4 и 5 апреля состоятся матчи 28-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/26.
В субботу, 4 апреля, "Байер" разгромил "Вольфсбург", "РБ Лейпциг" обыграл "Вердер", "Бавария" одолела "Фрайбург", а дортмундская "Боруссия" победила "Штутгарт".
В воскресенье, 5 апреля, "Унион" сыграл вничью против "Санкт-Паули", тогда как "Айнтрахт" сразится с "Кельном".
Расписание и результаты матчей 28-го тура Бундеслиги
Суббота, 4 апреля
16:30 "Байер" — "Вольфсбург" — 6:3
16:30 "Боруссия" Менхенгладбах — "Хайденхайм" — 2:2
16:30 "Вердер" — "РБ Лейпциг" — 1:2
16:30 "Гамбург" — "Аугсбург" — 1:1
16:30 "Хоффенхайм" — "Майнц" — 1:2
16:30 "Фрайбург" — "Бавария" — 2:3
19:30 "Штутгарт" — "Боруссия" Дортмунд — 0:2
Воскресенье, 5 апреля
16:30 "Унион" — "Санкт-Паули" — 1:1
18:30 "Айнтрахт" — "Кельн"
Таблица Бундеслиги после 27-го тура
