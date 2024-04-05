Бундеслига: расписание и результаты матчей 28-го тура чемпионата Германии по футболу, турнирная таблица

В центральном поединке тура дортмундская "Боруссия" примет "Штутгарт".
5 – 7 апреля состоятся матчи 28-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2023/24.
Он начнется в пятницу поединком "Айнтрахт" – "Вердер".
В субботу действующий обладатель титула "Бавария" приедет в гости к "Хайденхайму", лидер чемпионата "Байер" на выезде встретится с "Унионом", "РБ Лейпциг" будет гостить у "Фрайбурга", а в центральном матче тура дортмундская "Боруссия" примет "Штутгарт".
Завершится тур двумя матчами в воскресенье: "Хоффенхайм" – "Аугсбург" и "Вольфсбург" – "Боруссия" Менхенгладбах.
Отметим, что "Байер" еще никогда не выигрывал "золото" Бундеслиги – лучшим результатом леверкузенцев было "серебро", с которым команда пять раз завершала сезон (в последний раз – в 2011 году).
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- После 27-го тура таблицу Бундеслиги возглавляет "Байер" (73 очка). На втором месте – "Бавария" (60). Далее следуют "Штутгарт" (57), "Боруссия" Дортмунд (53) и "РБ Лейпциг" (50).
- Матчи 29-го тура Бундеслиги состоятсят 12 – 14 апреля.
- Новичками этого сезона элитного дивизиона чемпионата Германии стали "Хайденхайм" и "Дармштадт".
|ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ / БУНДЕСЛИГА-2023/24
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|Пятница, 5 апреля
|21:30
|АЙНТРАХТ
|_:_
|ВЕРДЕР
|Суббота, 6 апреля
|16:30
|ХАЙДЕНХАЙМ
|_:_
|БАВАРИЯ
|16:30
|КЕЛЬН
|_:_
|БОХУМ
|16:30
|МАЙНЦ
|_:_
|ДАРМШТАДТ
|16:30
|УНИОН
|_:_
|БАЙЕР
|16:30
|ФРАЙБУРГ
|_:_
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|19:30
|БОРУССИЯ ДОРТМУНД
|_:_
|ШТУТГАРТ
|Воскресенье, 7 апреля
|16:30
|ХОФФЕНХАЙМ
|_:_
|АУГСБУРГ
|18:30
|ВОЛЬФСБУРГ
|_:_
|БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
Таблица Бундеслиги после 27-го тура
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