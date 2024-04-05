Бундеслига: расписание и результаты матчей 28-го тура чемпионата Германии по футболу, турнирная таблица

5 – 7 апреля состоятся матчи 28-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2023/24.

Он начнется в пятницу поединком "Айнтрахт" – "Вердер".

В субботу действующий обладатель титула "Бавария" приедет в гости к "Хайденхайму", лидер чемпионата "Байер" на выезде встретится с "Унионом", "РБ Лейпциг" будет гостить у "Фрайбурга", а в центральном матче тура дортмундская "Боруссия" примет "Штутгарт".

Завершится тур двумя матчами в воскресенье: "Хоффенхайм" – "Аугсбург" и "Вольфсбург" – "Боруссия" Менхенгладбах.

Отметим, что "Байер" еще никогда не выигрывал "золото" Бундеслиги – лучшим результатом леверкузенцев было "серебро", с которым команда пять раз завершала сезон (в последний раз – в 2011 году).

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После 27-го тура таблицу Бундеслиги возглавляет "Байер" (73 очка). На втором месте – "Бавария" (60). Далее следуют "Штутгарт" (57), "Боруссия" Дортмунд (53) и "РБ Лейпциг" (50).

Матчи 29-го тура Бундеслиги состоятсят 12 – 14 апреля.

Новичками этого сезона элитного дивизиона чемпионата Германии стали "Хайденхайм" и "Дармштадт".

Таблица Бундеслиги после 27-го тура

Таблица Бундеслиги после 27-го тура / Фото: flashscore.ua

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