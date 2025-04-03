Бундеслига: расписание и результаты матчей 28-го тура чемпионата Германии по футболу, турнирная таблица

"Бавария" / © Associated Press

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4-6 апреля состоятся матчи 28-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2024/25.

Он начнется в пятницу поединком, в котором "Бавария" встретится с "Аугсбургом".

В субботу действующий чемпион "Байер" сразится с "Хайденхаймом", "РБ Лейпциг" примет "Хоффенхайм", дортмундская "Боруссия" сойдется с "Фрайбургом", а "Айнтрахт" померяется силами с "Вердером".

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Завершится тур в воскресенье поединками "Санкт-Паули" – "Боруссия" Менхенгладбах и "Унион" – "Вольфсбург".

Расписание и результаты матчей 28-го тура Бундеслиги

Пятница, 4 апреля

21:30 "Аугсбург" – "Бавария"

Суббота, 5 апреля

16:30 "Бохум" - "Штутгарт"

16:30 "Хайденхайм" – "Байер"

16:30 "Майнц" - "Хольштайн Киль"

16:30 "РБ Лейпциг" - "Хоффенхайм"

16:30 "Фрайбург" - "Боруссия" Дортмунд

19:30 "Вердер" – "Айнтрахт"

Воскресенье, 6 апреля

16:30 "Санкт-Паули" – "Боруссия" Менхенгладбах

18:30 "Унион" – "Вольфсбург"

За семь туров до конца таблицу Бундеслиги возглавляет "Бавария" (65 очков). На втором месте идет "Байер" (59 пунктов). На третьей строчке расположился "Айнтрахт" (48 баллов). Топ-4 замыкает "Майнц" (45 очков).

Таблица Бундеслиги после 27-го тура

Таблица Бундеслиги после 27-го тура / © flashscore.ua

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