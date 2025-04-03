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Бундеслига: расписание и результаты матчей 28-го тура чемпионата Германии по футболу, турнирная таблица
За семь туров до финиша "Бавария" возглавляет таблицу Бундеслиги, опережая "Байер" на 6 очков.
4-6 апреля состоятся матчи 28-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2024/25.
Он начнется в пятницу поединком, в котором "Бавария" встретится с "Аугсбургом".
В субботу действующий чемпион "Байер" сразится с "Хайденхаймом", "РБ Лейпциг" примет "Хоффенхайм", дортмундская "Боруссия" сойдется с "Фрайбургом", а "Айнтрахт" померяется силами с "Вердером".
Завершится тур в воскресенье поединками "Санкт-Паули" – "Боруссия" Менхенгладбах и "Унион" – "Вольфсбург".
Расписание и результаты матчей 28-го тура Бундеслиги
Пятница, 4 апреля
21:30 "Аугсбург" – "Бавария"
Суббота, 5 апреля
16:30 "Бохум" - "Штутгарт"
16:30 "Хайденхайм" – "Байер"
16:30 "Майнц" - "Хольштайн Киль"
16:30 "РБ Лейпциг" - "Хоффенхайм"
16:30 "Фрайбург" - "Боруссия" Дортмунд
19:30 "Вердер" – "Айнтрахт"
Воскресенье, 6 апреля
16:30 "Санкт-Паули" – "Боруссия" Менхенгладбах
18:30 "Унион" – "Вольфсбург"
За семь туров до конца таблицу Бундеслиги возглавляет "Бавария" (65 очков). На втором месте идет "Байер" (59 пунктов). На третьей строчке расположился "Айнтрахт" (48 баллов). Топ-4 замыкает "Майнц" (45 очков).
Таблица Бундеслиги после 27-го тура
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