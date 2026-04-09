Бундеслига: расписание и результаты матчей 29-го тура чемпионата Германии по футболу, таблица
Смотрите календарь и результаты всех поединков 29-го тура чемпионата Германии по футболу в элитном дивизионе, а также турнирную таблицу.
С 10 по 12 апреля состоятся матчи 29-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/26.
Он начнется в пятницу, 10 апреля, игрой между "Аугсбургом" и "Хоффенхаймом".
В субботу, 11 апреля, дортмундская "Боруссия" примет "Байер", "Вольфсбург" встретится с "Айнтрахтом", "РБ Лейпциг" сойдется с "Боруссией" Менхенгладбах, а лидер чемпионата "Бавария" приедет в гости к "Санкт-Паули"
Завершится тур тремя поединками в воскресенье, 12 апреля, в частности "Штутгарт" сразится с "Гамбургом", а "Майнц" сыграет с "Фрайбургом".
Расписание и результаты матчей 29-го тура Бундеслиги
Пятница, 10 апреля
21:30 "Аугсбург" — "Хоффенхайм"
Суббота, 11 апреля
16:30 "Боруссия" Дортмунд — "Байер"
16:30 "Вольфсбург" — "Айнтрахт"
16:30 "Хайденхайм" — "Унион"
16:30 "РБ Лейпциг" — "Боруссия" Менхенгладбах
19:30 "Санкт-Паули" — "Бавария"
Воскресенье, 12 апреля
16:30 "Кельн" — "Вердер"
18:30 "Штутгарт" — "Гамбург"
20:30 "Майнц" — "Фрайбург"
Таблица Бундеслиги после 28-го тура
