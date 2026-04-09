Бундеслига: расписание и результаты матчей 29-го тура чемпионата Германии по футболу, таблица

"Боруссия" Дортмунд — "Байер" / © Associated Press

С 10 по 12 апреля состоятся матчи 29-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/26.

Он начнется в пятницу, 10 апреля, игрой между "Аугсбургом" и "Хоффенхаймом".

В субботу, 11 апреля, дортмундская "Боруссия" примет "Байер", "Вольфсбург" встретится с "Айнтрахтом", "РБ Лейпциг" сойдется с "Боруссией" Менхенгладбах, а лидер чемпионата "Бавария" приедет в гости к "Санкт-Паули"

Завершится тур тремя поединками в воскресенье, 12 апреля, в частности "Штутгарт" сразится с "Гамбургом", а "Майнц" сыграет с "Фрайбургом".

Расписание и результаты матчей 29-го тура Бундеслиги

Пятница, 10 апреля

21:30 "Аугсбург" — "Хоффенхайм"

Суббота, 11 апреля

16:30 "Боруссия" Дортмунд — "Байер"

16:30 "Вольфсбург" — "Айнтрахт"

16:30 "Хайденхайм" — "Унион"

16:30 "РБ Лейпциг" — "Боруссия" Менхенгладбах

19:30 "Санкт-Паули" — "Бавария"

Воскресенье, 12 апреля

16:30 "Кельн" — "Вердер"

18:30 "Штутгарт" — "Гамбург"

20:30 "Майнц" — "Фрайбург"

Таблица Бундеслиги после 28-го тура

Таблица Бундеслиги после 28-го тура

Ранее сообщалось, что "Бавария" обыграла "Реал" с Луниным в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.