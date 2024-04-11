Бундеслига: расписание и результаты матчей 29-го тура чемпионата Германии по футболу, турнирная таблица

"Байер" в случае победы над "Вердером" оформит первое в клубной истории чемпионство.

12 – 14 апреля состоятся матчи 29-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2023/24.

Он начнется в пятницу поединком "Аугсбург" – "Унион".

В субботу действующий обладатель титула "Бавария" примет "Кельн", "Боруссия" Дортмунд дома сыграет с "Боруссией" Менхенгладбах, "РБ Лейпциг" на своем поле сойдется с "Вольфсбургом", а "Штутгарт" будет принимать "Айнтрахт".

В воскресенье абсолютный лидер чемпионата "Байер" на домашней арене встретится с "Вердером". Победа позволит команде Хаби Алонсо досрочно завоевать чемпионский титул.

Отметим, что "Байер" еще никогда не выигрывал "золото" Бундеслиги – лучшим результатом леверкузенцев было "серебро", с которым команда пять раз завершала сезон (в последний раз – в 2011 году).

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После 28-го тура таблицу Бундеслиги возглавляет "Байер" (76 очков). На втором месте – "Бавария" (60). На третьем – "Штутгарт" (60). Далее расположились "РБ Лейпциг" (53) и "Боруссия" Дортмунд (53).

Матчи 30-го тура Бундеслиги состоятся 19 – 21 апреля.

Новичками этого сезона элитного дивизиона чемпионата Германии стали "Хайденхайм" и "Дармштадт".

Таблица Бундеслиги после 28-го тура

Таблица Бундеслиги после 28-го тура / Фото: flashscore.ua

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