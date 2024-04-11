Бундеслига: расписание и результаты матчей 29-го тура чемпионата Германии по футболу, турнирная таблица

"Байер" в случае победы над "Вердером" оформит первое в клубной истории чемпионство.
12 – 14 апреля состоятся матчи 29-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2023/24.
Он начнется в пятницу поединком "Аугсбург" – "Унион".
В субботу действующий обладатель титула "Бавария" примет "Кельн", "Боруссия" Дортмунд дома сыграет с "Боруссией" Менхенгладбах, "РБ Лейпциг" на своем поле сойдется с "Вольфсбургом", а "Штутгарт" будет принимать "Айнтрахт".
В воскресенье абсолютный лидер чемпионата "Байер" на домашней арене встретится с "Вердером". Победа позволит команде Хаби Алонсо досрочно завоевать чемпионский титул.
Отметим, что "Байер" еще никогда не выигрывал "золото" Бундеслиги – лучшим результатом леверкузенцев было "серебро", с которым команда пять раз завершала сезон (в последний раз – в 2011 году).
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- После 28-го тура таблицу Бундеслиги возглавляет "Байер" (76 очков). На втором месте – "Бавария" (60). На третьем – "Штутгарт" (60). Далее расположились "РБ Лейпциг" (53) и "Боруссия" Дортмунд (53).
- Матчи 30-го тура Бундеслиги состоятся 19 – 21 апреля.
- Новичками этого сезона элитного дивизиона чемпионата Германии стали "Хайденхайм" и "Дармштадт".
|ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ / БУНДЕСЛИГА-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР / 26 ТУР / 27 ТУР / 28 ТУР / 29 ТУР
|Пятница, 12 апреля
|21:30
|АУГСБУРГ
|_:_
|УНИОН
|Суббота, 13 апреля
|16:30
|БАВАРИЯ
|_:_
|КЕЛЬН
|16:30
|БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
|_:_
|БОРУССИЯ ДОРТМУНД
|16:30
|БОХУМ
|_:_
|ХАЙДЕНХАЙМ
|16:30
|МАЙНЦ
|_:_
|ХОФФЕНХАЙМ
|16:30
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|_:_
|ВОЛЬФСБУРГ
|19:30
|ШТУТГАРТ
|_:_
|АЙНТРАХТ
|Воскресенье, 14 апреля
|16:30
|ДАРМШТАДТ
|_:_
|ФРАЙБУРГ
|18:30
|БАЙЕР
|_:_
|ВЕРДЕР
Таблица Бундеслиги после 28-го тура
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