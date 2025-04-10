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Бундеслига: расписание и результаты матчей 29-го тура чемпионата Германии по футболу, турнирная таблица
В центральном поединке тура "Бавария" примет дортмундскую "Боруссию".
11-13 апреля состоятся матчи 29-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2024/25.
Он начнется в пятницу поединком, в котором "РБ Лейпциг" встретится с "Вольфсбургом".
В субботу действующий чемпион "Байер" сразится с "Унионом", а в центральном поединке тура "Бавария" примет дортмундскую "Боруссию".
Завершится тур в воскресенье матчем, в котором "Айнтрахт" сойдется с "Хайденхаймом".
Расписание и результаты матчей 29-го тура Бундеслиги
Пятница, 11 апреля
21:30 "Вольфсбург" – "РБ Лейпциг"
Суббота, 12 апреля
16:30 "Байер" – "Унион"
16:30 "Боруссия" Менхенгладбах - "Фрайбург"
16:30 "Бохум" – "Аугсбург"
16:30 "Хольштайн Киль" – "Санкт-Паули"
16:30 "Хоффенхайм" – "Майнц"
19:30 "Бавария" – "Боруссия" Дортмунд
Воскресенье, 13 апреля
16:30 "Штутгарт" - "Вердер"
18:30 "Айнтрахт" – "Хайденхайм"
За шесть туров до конца таблицу Бундеслиги возглавляет "Бавария" (68 очков). На втором месте идет "Байер" (62 пункта). На третьей строчке расположился "Айнтрахт" (48 баллов). Топ-4 замыкает "Майнц" (46 очков).
Таблица Бундеслиги после 28-го тура
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