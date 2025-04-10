Бундеслига: расписание и результаты матчей 29-го тура чемпионата Германии по футболу, турнирная таблица

"Боруссия" Дортмунд – "Бавария" / © Associated Press

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11-13 апреля состоятся матчи 29-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2024/25.

Он начнется в пятницу поединком, в котором "РБ Лейпциг" встретится с "Вольфсбургом".

В субботу действующий чемпион "Байер" сразится с "Унионом", а в центральном поединке тура "Бавария" примет дортмундскую "Боруссию".

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Завершится тур в воскресенье матчем, в котором "Айнтрахт" сойдется с "Хайденхаймом".

Расписание и результаты матчей 29-го тура Бундеслиги

Пятница, 11 апреля

21:30 "Вольфсбург" – "РБ Лейпциг"

Суббота, 12 апреля

16:30 "Байер" – "Унион"

16:30 "Боруссия" Менхенгладбах - "Фрайбург"

16:30 "Бохум" – "Аугсбург"

16:30 "Хольштайн Киль" – "Санкт-Паули"

16:30 "Хоффенхайм" – "Майнц"

19:30 "Бавария" – "Боруссия" Дортмунд

Воскресенье, 13 апреля

16:30 "Штутгарт" - "Вердер"

18:30 "Айнтрахт" – "Хайденхайм"

За шесть туров до конца таблицу Бундеслиги возглавляет "Бавария" (68 очков). На втором месте идет "Байер" (62 пункта). На третьей строчке расположился "Айнтрахт" (48 баллов). Топ-4 замыкает "Майнц" (46 очков).

Таблица Бундеслиги после 28-го тура

Таблица Бундеслиги после 28-го тура / © flashscore.ua

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