Бундеслига: расписание и результаты матчей 3-го тура чемпионата Германии по футболу, таблица

1 – 3 сентября состоятся матчи 3-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2023/24.

Он начнется в пятницу поединком между дортмундской "Боруссией" и "Хайденхаймом".

На субботу запланирован центральный матч тура, в котором "Бавария" на выезде сойдется с "Боруссией" Менхенгладбах.

Завершится тур в воскресенье поединками "Айнтрахт" – "Кельн" и "Унион" – "РБ Лейпциг".

После 2-го тура таблицу Бундеслиги возглавляют "Унион", "Бавария", "Байер", "Вольфсбург" и "Фрайбург", которые набрали по 6 очков.

Матчи 4-го тура Бундеслиги пройдут после международной паузы, 15 – 17 сентября.

Новичками этого сезона элитного дивизиона чемпионата Германии стали "Хайденхайм" и "Дармштадт".

ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ / БУНДЕСЛИГА-2023/24

1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР Пятница, 1 сентября 21:30 БОРУССИЯ ДОРТМУНД _:_ ХАЙДЕНХАЙМ Суббота, 2 сентября 16:30 АУГСБУРГ _:_ БОХУМ 16:30 БАЙЕР _:_ ДОРМШТАДТ 16:30 ВЕРДЕР _:_ МАЙНЦ 16:30 ХОФФЕНХАЙМ _:_ ВОЛЬФСБУРГ 16:30 ШТУТГАРТ _:_ ФРАЙБУРГ 19:30 БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ _:_ БАВАРИЯ Воскресенье, 3 сентября 16:30 АЙНТРАХТ _:_ КЕЛЬН 18:30 УНИОН _:_ РБ ЛЕЙПЦИГ

Таблица Бундеслиги после 2-го тура

Таблица Бундеслиги после 2-го тура / Фото: flashscore.ua

Читайте также:

Серия А: расписание и результаты матчей 3-го тура чемпионата Италии по футболу, таблица

Ла Лига: расписание и результаты матчей 4-го тура чемпионата Испании по футболу, таблица

АПЛ: расписание и результаты матчей 4-го тура чемпионата Англии по футболу, таблица