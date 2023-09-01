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Бундеслига: расписание и результаты матчей 3-го тура чемпионата Германии по футболу, таблица

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Бундеслига: расписание и результаты матчей 3-го тура чемпионата Германии по футболу, таблица

Фанаты "Вольфсбурга" / Фото: Associated Press

Центральным станет поединок "Баварии" с "Боруссией" Менхенгладбах.

1 – 3 сентября состоятся матчи 3-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2023/24.

Он начнется в пятницу поединком между дортмундской "Боруссией" и "Хайденхаймом".

На субботу запланирован центральный матч тура, в котором "Бавария" на выезде сойдется с "Боруссией" Менхенгладбах.

Завершится тур в воскресенье поединками "Айнтрахт" – "Кельн" и "Унион" – "РБ Лейпциг".

  • После 2-го тура таблицу Бундеслиги возглавляют "Унион", "Бавария", "Байер", "Вольфсбург" и "Фрайбург", которые набрали по 6 очков.
  • Матчи 4-го тура Бундеслиги пройдут после международной паузы, 15 – 17 сентября.
  • Новичками этого сезона элитного дивизиона чемпионата Германии стали "Хайденхайм" и "Дармштадт".
ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ / БУНДЕСЛИГА-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР
Пятница, 1 сентября
21:30 БОРУССИЯ ДОРТМУНД   _:_   ХАЙДЕНХАЙМ
Суббота, 2 сентября
16:30 АУГСБУРГ   _:_   БОХУМ
16:30 БАЙЕР   _:_   ДОРМШТАДТ
16:30 ВЕРДЕР   _:_   МАЙНЦ
16:30 ХОФФЕНХАЙМ   _:_   ВОЛЬФСБУРГ
16:30 ШТУТГАРТ   _:_   ФРАЙБУРГ
19:30 БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ   _:_   БАВАРИЯ
Воскресенье, 3 сентября
16:30 АЙНТРАХТ   _:_   КЕЛЬН
18:30 УНИОН   _:_   РБ ЛЕЙПЦИГ

Таблица Бундеслиги после 2-го тура

Таблица Бундеслиги после 2-го тура / © flashscore.ua
Таблица Бундеслиги после 2-го тура / Фото: flashscore.ua

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Дата публикации
Просмотры
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