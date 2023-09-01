Бундеслига: расписание и результаты матчей 3-го тура чемпионата Германии по футболу, таблица

Центральным станет поединок "Баварии" с "Боруссией" Менхенгладбах.
1 – 3 сентября состоятся матчи 3-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2023/24.
Он начнется в пятницу поединком между дортмундской "Боруссией" и "Хайденхаймом".
На субботу запланирован центральный матч тура, в котором "Бавария" на выезде сойдется с "Боруссией" Менхенгладбах.
Завершится тур в воскресенье поединками "Айнтрахт" – "Кельн" и "Унион" – "РБ Лейпциг".
- После 2-го тура таблицу Бундеслиги возглавляют "Унион", "Бавария", "Байер", "Вольфсбург" и "Фрайбург", которые набрали по 6 очков.
- Матчи 4-го тура Бундеслиги пройдут после международной паузы, 15 – 17 сентября.
- Новичками этого сезона элитного дивизиона чемпионата Германии стали "Хайденхайм" и "Дармштадт".
|ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ / БУНДЕСЛИГА-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР
|Пятница, 1 сентября
|21:30
|БОРУССИЯ ДОРТМУНД
|_:_
|ХАЙДЕНХАЙМ
|Суббота, 2 сентября
|16:30
|АУГСБУРГ
|_:_
|БОХУМ
|16:30
|БАЙЕР
|_:_
|ДОРМШТАДТ
|16:30
|ВЕРДЕР
|_:_
|МАЙНЦ
|16:30
|ХОФФЕНХАЙМ
|_:_
|ВОЛЬФСБУРГ
|16:30
|ШТУТГАРТ
|_:_
|ФРАЙБУРГ
|19:30
|БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
|_:_
|БАВАРИЯ
|Воскресенье, 3 сентября
|16:30
|АЙНТРАХТ
|_:_
|КЕЛЬН
|18:30
|УНИОН
|_:_
|РБ ЛЕЙПЦИГ
Таблица Бундеслиги после 2-го тура
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