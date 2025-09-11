- Дата публикации
Бундеслига: расписание и результаты матчей 3-го тура чемпионата Германии по футболу, таблица
Смотрите календарь и результаты всех поединков третьего тура чемпионата Германии по футболу в элитном дивизионе, а также турнирную таблицу.
С 12 по 14 сентября состоятся матчи третьего тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/26.
Он начнется в пятницу, 12 сентября: "Байер" будет принимать "Айнтрахт".
В субботу, 13 сентября, дортмундская "Боруссия" встретится с "Хайденхаймом", "РБ Лейпциг" сразится с "Майнцом", а действующий чемпион "Бавария" примет "Гамбург".
Завершится тур в воскресенье, 14 сентября, поединками "Санкт-Паули" – "Аугсбург" и "Боруссия" Менхенгладбах – "Вердер".
Расписание и результаты матчей 3-го тура Бундеслиги
Пятница, 12 сентября
21:30 "Байер" – "Айнтрахт"
Суббота, 13 сентября
16:30 "Вольфсбург" – "Кельн"
16:30 "Хайденхайм" – "Боруссия" Дортмунд
16:30 "Майнц" – "РБ Лейпциг"
16:30 "Унион" – "Хоффенхайм"
16:30 "Фрайбург" – "Штутгарт"
19:30 "Бавария" – "Гамбург"
Воскресенье, 14 сентября
16:30 "Санкт-Паули" – "Аугсбург"
18:30 "Боруссия" Менхенгладбах – "Вердер"
Таблица Бундеслиги после 2-го тура
