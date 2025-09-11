Бундеслига: расписание и результаты матчей 3-го тура чемпионата Германии по футболу, таблица

"Бавария" / © Associated Press

С 12 по 14 сентября состоятся матчи третьего тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/26.

Он начнется в пятницу, 12 сентября: "Байер" будет принимать "Айнтрахт".

В субботу, 13 сентября, дортмундская "Боруссия" встретится с "Хайденхаймом", "РБ Лейпциг" сразится с "Майнцом", а действующий чемпион "Бавария" примет "Гамбург".

Завершится тур в воскресенье, 14 сентября, поединками "Санкт-Паули" – "Аугсбург" и "Боруссия" Менхенгладбах – "Вердер".

Расписание и результаты матчей 3-го тура Бундеслиги

Пятница, 12 сентября

21:30 "Байер" – "Айнтрахт"

Суббота, 13 сентября

16:30 "Вольфсбург" – "Кельн"

16:30 "Хайденхайм" – "Боруссия" Дортмунд

16:30 "Майнц" – "РБ Лейпциг"

16:30 "Унион" – "Хоффенхайм"

16:30 "Фрайбург" – "Штутгарт"

19:30 "Бавария" – "Гамбург"

Воскресенье, 14 сентября

16:30 "Санкт-Паули" – "Аугсбург"

18:30 "Боруссия" Менхенгладбах – "Вердер"

Таблица Бундеслиги после 2-го тура

Таблица Бундеслиги после 2-го тура / © flashscore.ua

